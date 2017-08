Brandul Allview s-a remarcat prin telefoane ieftine de la furnizori din China. Compania Visual Fan a vrut însă mai mult și a introdus și tablete cu Windows. Acum, anunță două laptopuri.

Visual Fan, compania locală care deține brandul Allview, a anunțat că introduce Allbook X și Allbook L. Primul model are o grosime de 1,3 cm, un ecran full HD și un scanner de amprenta. Are carcasă din metal. Cel de-al doilea cântărește puțin peste un kilogram și are ecran de 14 inci HD.

Ca specificații tehnice, Allbook X folosește 3GB de memorie RAM, are ecran de 13,3 inci full HD, un spațiu de stocare de 32GB (sau de 128 sau 256GB pe SSD, opțional) și o autonomie promisă de companie de până la șapte ore dintr-o baterie de 4.600 mAh. Cântărește 1,2 kilograme. Procesorul este un Intel Celeron și laptopul vine cu Windows 10 Home Edition preinstalat. Costă 1.350 de lei, dar dacă vrei SSD prețul urcă la 1.600 de lei (pentru 128GB) și la 1.800 de lei (pentru 256GB).

Allbook L folosește un procesor Intel Atom X5, are 2GB de memorie RAM, spațiu de stocare de 32GB și suportă microSD până la 128GB. Are Windows 10 și o baterie de 9.000 mAh. Autonomia promisă e tot de șapte ore. Costă 900 de lei.

Fiecare are câte un port USB 3.0, USB 2.0 și un miniHDMI. În poza de mai sus, L este în dreapta, X în stânga.