Cum dezactivezi parola la Windows 10 ca să se încarce mai repede

Dacă te-ai săturat să introduci o parolă stufosă pe PC-ul de acasă, ar fi bine să înveți cum dezactivezi parola la Windows 10.

În cazul Windows 10, cei de la Microsoft au devenit și mai agresivi în privința parametrilor de securitate impliciți. Încă din primele momente după instalare, ți se recomandă călduros să utilizezi un cont Microsoft pentru autentificare. După ce dai vreo cinci clickuri suplimentare, s-ar putea să ajungi să folosești un cont local, dar gigantul din Redmond va încerca să te convingă în continuare de beneficiile unui cont Microsoft.

Din fericire, indiferent de varianta pentru care optezi și cât de complicată este parola aleasă de tine, există un truc la care poți apela dacă vrei să știi cum dezactivezi parola la Windows 10. Nu ar trebui să faci așa ceva pe un PC partajat cu mai multe persoane sau pe computerul de la birou. Această soluție este ideală mai ales pentru desktopul de acasă sau laptopul pe care îl ai în permanență cu tine și îți dorești să pornească imediat după ce l-ai scos din ghiozdan.

Ca idee, acest mecanism funcționează și pe versiunile mai vechi de Windows, iar eu cred că îl folosesc de pe vremea când Windows XP era la modă. Nu contează dacă folosești un cont local pe Windows 10 sau un cont Microsoft, apasă pe Windows + R după ce s-a încărcat Windows și vezi bara de start pe ecran. În fereastra de Run, tastează fără ghilimele ”control userpasswords2” și apasă pe Enter. Deși este un pic ciudată lipsa spațiilor libere din acea comandă, funcționează 100%.

În noua fereastră ar trebui să-ți apară o listă cu conturile de utilizator din Windows. Debifează în partea de sus ”Users must enter an username and password”. Apasă pe Apply. În noua fereastră, tastează cu mare atenția numele de utilizator cu care vrei să se autentifice automat Windows-ul și, de două ori, parola aferentă respectivului cont. Dacă tastezi greșit parola sau numele de utilizator, nu vei fi autentificat la restart și vei fi în continuare nevoit să tastezi manual parola.