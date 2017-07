Dacă nu te-ai abonat la Netflix, nominalizările la Emmy te vor convinge

Cea mai recentă confirmare a calității conținutului original de pe Netflix a venit sub forma celor 18 nominalizări la premiile Emmy.

Dacă te decizi să folosești premiile Emmy ca referință pentru calitatea conținutului de la TV, Netflix se pare că pune la dispoziția abonaților cele mai bune filme și seriale. Comparativ cu orice alt studio de producție sau post TV, serviciul de streaming se mândrește cu nu mai puțin de 18 nominalizări la cea de a 69-a ediție.

Nominalizările la premiile Emmy din acest an au fost publicate ieri, iar Netflix se află în mod detașat pe prima poziție. Aproape fiecare serial original al americanilor a fost celebrat în cadrul echivalentului premiilor Oscar pentru televiziune.

Printre cele mai notabile nominalizări, Aziz Ansari (Master of None) a fost nominalizat pentru rol principal într-o comedie, în timp ce Kevin Spacey (House of Cards) este nominalizat pentru rol principal într-o dramă. Robin Wright (House of Cards) și Claire Foy (The Crown) au fost nominalizate amândouă pentru roluri principale într-un serial de tip dramă. Lily Tomlin și Jane Fonda, ambele din Grace and Frankie au fost nominalizate pentru roluri principale într-un serial de comedie, împreună cu Ellie Kemper din The Unbreakable Kimmy Schmidt.

În privința serialelor efective care au fost nominalizate, Master of None și The Unbreakable Kimmy Schmidt au fost trecute în revistă la comedii, în timp ce Stranger Things, The Crown și House of Cards au fost nominalizate pentru cele mai bune seriale de tip dramă. Dacă vorbim de nominalizările pentru roluri secundare într-o dramă, lista îi include pe David Harbour (Stranger Things), Michael Kelly (House of Cards) și John Lithgow (The Crown) la bărbați, în timp ce Uzo Aduba (Orange is the New Black) și Millie Bobby Brown (Strange Things) au fost nominalizate la femei. Pentru rol secundar într-o comedie, Tituss Burgess (The Unbreakable Kimmy Schmidt) a fost nominalizat la premiile Emmy.

În privința celorlalte servicii de streaming, Amazon a primit trei nominalizări pentru Transparent, în timp ce Hulu a beneficiat de același număr de mențiuni pentru The Handmaid`s Tale.

Decernarea premiilor Emmy de anul acesta va avea loc pe 17 septembrie și va fi prezentată de Stephen Colbert.