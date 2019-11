Ce plănuiește să facă familia Luizei Melencu, după anunțul șocant că tănâra trăiește. Detaliul nebănuit care schimbă radical ancheta Caracal

Este cazul care a șocat o țară întreagă! La luni bune de la dispariția tinerelor Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, informații cutremurătoare continuă să apară în cazul Caracal. Alexandru Cumpănașu a prezentat la un post de televiziuni noi ipoteze în cazul dispariției Luizei Melencu.

Este Luiza Melencu în viață?

Candidatul la alegerile prezidențiale din acest an și unul din unchii tinerei spune că tânăra se află în viață, în Italia și că există o filmare cu ea în care se poate vedea acest lucru.

Alexandru Cumpănașu a povestit că inițial a primit informații că Luiza Melencu s-ar fi aflat într-o parcare.

„În momentul în care am ajuns acolo nu am găsit-o, din păcate și am stat două zile, nopți întregi, încercând să vedem ce se întâmplă în acea parcare. (…) Era în zona unui port. De acolo, din păcate a fost mutată. Nu am dormit, a fost pur și simplu o nebunie întreagă.

Asta s-a întâmplat ieri (joi, n.r.). Am venit înapoi în țară și practic în cursul zilei de astăzi am făcut rost și de filmuleț – pozele le aveam deja. În momentul în care am făcut rost și de filmuleț am zis că este de datoria mea să întreb și familia cu privire la veridicitatea informației”, a transmis ieri seară Alexandru Cumpănașu pentru Antena 3.

Ce urmează să facă familia Luizei Melencu

Alexandru Cumpănașu a făcut un nou anunț în urmă cu foarte scurt timp pe pagina sa personală de Facebook, unde spune că s-a consultat cu familia Melencu cu privire la cazul dispariției acesteia. Împreună cu rudele tinerei, Cumpănașu spune că urmează să aibă o deplasare cât mai repede posibil, în Italia, pentru a da piept cu adevărul.

„Dragi români, noaptea trecută am vizitat familia Melencu, cu care am stat de vorbă preț de câteva ore.

Am prezentat familiei toate elementele de probe pe care le dețin cu privire la Luiza. În urma analizării probelor, am stabilit de comun acord, familia Melencu și cu mine, să ne deplasăm săptămâna viitoare, cât mai curând posibil, la Squadra Mobile (Departamentul Antimafia din Italia) pentru a depune plângere penală precum și toate mijloacele de probă pe care le deținem cu privire la faptul că Luiza ESTE în VIAȚĂ, dar și cu privire la familia Dincă și vinovăția acestora în acest caz”, a transmis în această dimineață Alexandru Cumpănașu.