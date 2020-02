Ce a pățit iubitul Danielei Crudu după ce a bătut-o. Prietenii brunetei au luat măsuri

Daniela Crudu, faimoasa asistentă TV a lui Dan Capatos, a ajuns la spital în stare gravă, duminică dimineața. Bruneta are capul spart, piciorul rupt și multiple traumatisme pe corp, semn că ar fi fost victima unei bătăi crunte, cel mai probabil din partea iubitului ei. În aceste momente, medicii o tratează pe Daniela, iar poliția face mai multe cercetări.

Daniela Crudu a fost bătută de iubitul său care este un luptător profesionist croat. Aceasta a sesizat poliția la orele 5 ale dimineții. Cazul a fost preluat de autorități, dar bruneta încă refuză vehement să depună plângere împotriva celui pe care îl iubește. Cu toate astea, poliția a intrat pe fir și l-a chemat deja pe bărbat la audieri. Dacă spitalizare Danielei Crudu trece de 10 zile, plângerea se va face automat, încercând în zadar să-l ferească pe sportiv de plata pentru ceea ce i-a făcut. Mai mult decât atât, iubitul vedetei a recunoscut deja că i-a dat o palmă, mai apoi aceasta a căzut și s-a lovit cu capul de ceva, conform impact.ro.

Conform celor de la Spynews.ro, alături de Daniela, la spital, s-ar afla și iubitul acesteia, cel care, de altfel, este făptașul. Cât despre acesta din urmă, Poliția s-a sesizat din oficiu și au emis un mandat de 5 zile de interdicție, cu toate că Daniela nu ar fi făcut nicio plângere penală pe numele iubitului.

Apropiați ai Danielei au reacționat dur, atât în presă, cât și pe rețelele de socializare, trăgând un semnal de alarmă asupra violenței domestice și a victimelor unor astfel de situații.

“Asta tot din educație vine. Vine dintr-o viață haotică, tot dintr-o lipsă totală de încredere. Femeile din România au în general treaba asta, se tem că dacă au făcut doi copii nu mai pot pleca că nu au ce să facă, că rămân pe drumuri. Nimeni pe pământul ăsta nu are dreptul, mai ales un bărbat, să lovească o femeie. De ce? Orice bărbat își pune mintea cu o femeie, o face zob, pentru că nu vorbim de aceeași forță fizică. O femeie oricât de puternică pare, nu are cum să se compare, din niciun punct de vedere cu un bărbat, decât pe meserie, că acolo creierul la unul e mai mare, la unul e mai mic, la unul are nervuri mai profunde, la altul nu are. Pentru un bărbat, să lovească o femeie, să împingă, să înjure o femeie este zero din toate punctele de vedere. Acel bărbat, dacă ar fi după mine și aș putea să fac ceva, l-aș extirpa de pe fața pământului!”, a declarat Anamaria Prodan.