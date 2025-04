Mircea Radu, îndrăgostit de o femeie “luată”? Povestea de iubire interzisă de care românii au uitat FOTO

Mircea Radu, emblematicul prezentator al emisiunii „Din dragoste”, a fost, vreme de ani buni, una dintre cele mai râvnite figuri masculine din showbiz-ul românesc. Cu o prezență carismatică și un aer de mister, acesta a reușit să cucerească inimile a numeroase femei celebre din peisajul media autohton. Deși despre unele relații s-a vorbit la scenă deschisă, altele au fost ținute departe de ochii curioșilor și au rămas, până azi, o pagină necunoscută din viața sa amoroasă.

Puțini își mai amintesc, spre exemplu, că Mircea Radu a format un cuplu cu frumoasa actriță Alexandra Dinu. Idila lor a fost de scurtă durată, dar intensă. Totuși, atunci când în viața Alexandrei a apărut Adrian Mutu, carismaticul fotbalist care avea să-i devină soț, povestea cu Mircea a fost lăsată în urmă. Actrița a ales drumul care i s-a părut potrivit în acel moment, iar prezentatorul TV a ieșit discret din scenă.

O altă relație notabilă, dar aproape uitată, este cea cu Magdolna Grosu, prezentatoarea emisiunii în limba maghiară de pe TVR 1. Relația lor nu a fost una mediatizată, dar a fost suficient de serioasă încât să fie pomenită în cercuri restrânse.

Însă una dintre cele mai controversate povești de iubire din viața lui Mircea Radu a fost cea cu o femeie căsătorită, o legătură despre care chiar el a vorbit la un moment dat. Întrebat de jurnaliști cum s-a simțit în ipostaza de amant, el a răspuns fără ocolișuri:

“Niciodată nu m-am pus în postura de amant. Eu am iubit-o pe femeia aia, nu doar m-am culcat cu ea. Şi acum continui s-o iubesc, dar altfel. E una din persoanele cele mai frumoase sufleteşte din câte am întâlnit.”