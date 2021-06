Al doilea bărbat din viața Ginei Pistol. Smiley știe de el și nu pare să fie deranjat

În weekendul ce s-a încheiat, Gina Pistol și Smiley și-au creștinat fiica, pe micuța Josephine. Proaspeții părinți i-au avut alături pe ce mai importanți oameni din viața lor, iar cei doi au împărtășit și fotografii de la marele eveniment.

Astfel, Gina Pistol a ținute să îi mulțumească în mod deosebit unei persoane speciale din viața ei, respectiv lui chef Cătălin Scărlătescu. De altfel, pentru o vreme, despre Gina Pistol și Cătălin Scărlătescu chiar s-a vehiculat că ar avea o relație, dar în realitate, cei doi sunt foarte buni prieteni. În plus, celebrul bucătar a gătit pentru vedetă la botezul fiicei ei, motiv pentru care i-a dedicat și un mesaj special.

„Nu doar pentru că este prietenul meu, însă vreau să-i mulțumesc pentru că am avut cele mai gustoase preparate la grătar. N-o spun numai eu, ci toți cei care au mâncat grătar. Băi, ce-i al lui este al lui! Aaaa, și are o echipă super misto și profi! Cătălin a venit cu grătarele lui, acelea spectaculoase. Niște OZN-uri. Apelați la ei pentru cununii, botezuri, zile de naștere, chiar și despărțiri (treceți mai ușor peste)”, a notat iubita lui Smiley, la Instastory.