Andreea Bănică, primele declarații despre al treilea copil. Ce spune despre o sarcină

Andreea Bănică se poate declara o femeie împlinită. Are o carieră de succes, o familie superbă și tot ce își dorește. Cântăreața a avut recent o perioadă mai dificilă, din cauza unei operații pe care a suferit-o la nas.

Vedeta a vorbit despre un al treilea copil, în cadrul unei sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, acolo unde ține legătura cu fanii ei.

Ea a fost întrebată de un internaut dacă își mai dorește un copil, iar vedeta a răspuns printr-o poză cu cei doi copii ai săi.

Andreea Bănică este împreună cu Lucian Mitrea de 24 de ani, având o căsnicie de 13 ani. Cei doi au împreună doi copii, pe Sofia și pe Noah. Cântăreața a apelat și la o bonă care să o ajute cu cei doi copii și cu treburile prin casă, mai ales că ea este destul de ocupată.

Andreea Bănică a decis să treacă peste frici și să se opereze din cauza unei probleme mai vechi. Mai exact, artista suferea de o deviație de sept care nu o lăsa să se oxigeneze așa cum trebuie. A amânat cât a putut momentul operației, iar în urmă cu câteva zile a luat decizia.

”Urmează, în curând, să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată.(…)

Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine.

Eu am probleme foarte mari, respir greu și dacă e frig, și dacă e cald. Nu suport nici aerul condiționat că mi se înfundă nasul. Pe lângă faptul că am o deviație de sept, am și cornetele mărite”, le-a spus Andreea Bănică fanilor ei de pe Instagram.