Câţi bani câştigă Ioana Grama pe internet. Este pe locul al treilea în România, tocmai a dat 185.000 de euro pe un teren

Ioana Grama este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri de la noi din țară, dar și printre cei mai de succes. Creatoarea de conținut, care ar ocupa un loc impresionant în topul veniturilor obținute de vedetele din mediul online autohton, tocmai și-a cumpărat un teren pentru care a plătit 185.000 de euro.

Creatoarea de conținut ar ocupa locul al treilea în clasamentul veniturilor, cu o cifră de afaceri ce s-ar ridica în jurul valorii de 500.000 de euro. Bruneta este depășită doar de Selly, cu o cifră de afaceri de 600.000 de euro, și de Dorian Popa, care ar avea aproximativ 670.000 de euro, ca cifră de afaceri.

„Natura a fost mereu refugiul meu, locul unde găsesc liniștea de care are nevoie sufletul meu. Iar Beliș… Beliș are un loc special în inima mea. Aici, între munți și lac, simt cum timpul încetinește, cum gândurile se așază și cum sufletul meu se umple de pace. De ani de zile visez la o cabană în mijlocul naturii, iar acum doua săptămâni mi-am îndeplinit visul. Am cumpărat cel mai frumos teren, chiar în fața lacului, doar pentru mine si Ayana”, a scris Ioana Grama, pe o platformă de social media.