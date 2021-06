Speak și Ștefania, gafă colosală la nunta Roxanei Ionescu cu Tinu. Imaginile cu pricina

Vineri, 18 iunie, Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au căsătorit religios, la aproape doi ani de la cununia civilă. Cei doi își amânase nunta de mai multe ori din cauza pandemiei.

„Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit astăzi. Te iubesc, soțul meu / Fiecare dintre voi care se bucură pentru fericirea noastră, are un loc cald in inima si familia noastra”, au scris Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu pe Instagram.