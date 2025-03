Trucul banal care face Crinul Păcii să înflorească aproape tot anul. Va fi viguros şi sănătos

Un pasionat de grădinărit care crește Crinul Păcii a împărtășit trucul simplu pe care îl folosește pentru a încuraja planta sa de apartament să înflorească – acesta ajutând, de asemenea, la menținerea plantei fericite și sănătoase din punct de vedere al creșterii sale generale.

Crinii Păcii, adesea găsiți în centrele de grădinărit și supermarketuri, sunt cunoscuți pentru spatele lor atractiv – flori alb-cremoase care răsar din centrul frunzelor arcuite, asemănătoare sabiei ale plantei.

Acest efect se datorează utilizării acidului giberelic, un hormon natural al plantelor care încurajează creșterea excesivă, forțând planta să înflorească. Cu toate acestea, poate fi dezamăgitor atunci când crinul de pace încetează să înflorească după ce este adus acasă.

Cum îți poți ajuta Crinul Păcii să înflorească aproape tot anul

Pentru a ajuta la rezolvarea acestei probleme, un proprietar de crin de pace a împărtășit câteva „sfaturi de succes” pe pagina de Facebook Gardening Hints and Tips. Reilly Casanova a postat o poză cu Crinul Păcii pe care îl are, având patru flori albe frumoase, și a scris: „Bună tuturor, tocmai m-am alăturat astăzi datorită succesului pe care îl am cu crinul meu de pace pentru a înflori.”

„Am citit că mulți au dificultăți în a le face să înflorească, așa că sunt aici cu câteva sfaturi.” Reilly a dezvăluit că atunci când a cumpărat planta acum opt luni, aceasta avea „o floare mică și muribundă” care nu a supraviețuit după ce tulpina s-a rupt. În încercarea de a remedia această situație, persoana a spus: „Am replantat imediat-o în acest ghiveci mare cu Miracle-Gro Organic pentru plante de apartament”, relatează Express.

Ea a menționat, de asemenea, că folosește doar apă filtrată prin osmoză inversă pentru a hidrata planta, deoarece crinii de pace pot fi sensibili la substanțele chimice din apa de la robinet.

Reilly a concluzionat, rezumând cum își ajută Crinul Păcii să înflorească:

„Mențin umiditatea camerei între 50 și 55%, păstrez solul umed și pulverizez frunzele plantei de două ori pe zi.”

Crinii de pace prosperă în medii umede, datorită originii lor din pădurile tropicale. Nu este doar o preferință estetică – nevoia lor de aer umed este adânc înrădăcinată. Dacă umiditatea este prea scăzută, se poate folosi un suport cu pietricele sau pulverizarea zilnică a frunzelor cu apă pentru a îmbunătăți condițiile. Reilly a găsit locul ideal pentru crinul său de pace în centrul camerei, unde primește lumină blândă de la ferestrele orientate spre nord și sud.

Deși crinii de pace iubesc lumina, nu sunt adepți ai soarelui direct, așa că trebuie ținuți în spații luminoase, dar feriți de razele puternice. Fiind plante tropicale, au nevoie de căldură, așa că este important să fie protejați de curenți de aer și să fie menținuți la o temperatură de peste 16 grade Celsius.

Încântată de modul în care se dezvoltă planta, Reilly a adăugat: „Al patrulea lăstar a apărut chiar astăzi, așa că am decis să fac această postare în onoarea acestui moment important.”