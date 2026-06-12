Zonele ZTL din Italia. Cum poți primi acasă o amendă de sute de euro după vacanță

Ce sunt zonele ZTL

ZTL vine de la „Zona a Traffico Limitato” și reprezintă zone cu trafic restricționat, amplasate în special în centrele istorice ale orașelor italiene.

Accesul este permis doar anumitor categorii de vehicule, cum ar fi cele ale rezidenților, taxiurilor, autobuzelor sau mașinilor care dețin autorizații speciale. În multe orașe, restricțiile sunt valabile doar în anumite intervale orare, însă acest lucru diferă de la o localitate la alta.

Orașe precum Roma, Florența, Milano, Pisa, Bologna, Verona sau Siena au astfel de zone, monitorizate permanent cu ajutorul camerelor video.

Cum ajung turiștii să fie amendați

Problema este că multe persoane intră în aceste zone fără să își dea seama.

La intrarea în ZTL există camere care fotografiază automat numerele de înmatriculare ale tuturor vehiculelor. Dacă mașina nu este autorizată să circule în acea zonă, sistemul înregistrează automat contravenția.

Chiar și o intrare accidentală este sancționată. Mai mult, dacă un șofer traversează mai multe puncte de control, poate primi mai multe amenzi pentru aceeași deplasare.

Specialiștii atrag atenția că nici aplicațiile de navigație nu identifică întotdeauna corect toate restricțiile ZTL, motiv pentru care mulți turiști ajung să încalce regulile fără intenție.