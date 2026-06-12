Zonele ZTL din Italia. Cum poți primi acasă o amendă de sute de euro după vacanță
Mulți români care pleacă în vacanță cu mașina în Italia sau închiriază un autoturism la destinație descoperă abia după câteva luni una dintre cele mai neplăcute surprize: o amendă primită prin poștă pentru accesul într-o zonă ZTL.
Aceste amenzi sunt extrem de frecvente în orașele italiene și îi vizează în special pe turiști, care nu cunosc regulile locale de circulație. În unele cazuri, suma totală de plată poate depăși câteva sute de euro, mai ales dacă se adaugă și taxele percepute de firmele de închirieri auto.
Ce sunt zonele ZTL
ZTL vine de la „Zona a Traffico Limitato” și reprezintă zone cu trafic restricționat, amplasate în special în centrele istorice ale orașelor italiene.
Accesul este permis doar anumitor categorii de vehicule, cum ar fi cele ale rezidenților, taxiurilor, autobuzelor sau mașinilor care dețin autorizații speciale. În multe orașe, restricțiile sunt valabile doar în anumite intervale orare, însă acest lucru diferă de la o localitate la alta.
Orașe precum Roma, Florența, Milano, Pisa, Bologna, Verona sau Siena au astfel de zone, monitorizate permanent cu ajutorul camerelor video.
Cum ajung turiștii să fie amendați
Problema este că multe persoane intră în aceste zone fără să își dea seama.
La intrarea în ZTL există camere care fotografiază automat numerele de înmatriculare ale tuturor vehiculelor. Dacă mașina nu este autorizată să circule în acea zonă, sistemul înregistrează automat contravenția.
Chiar și o intrare accidentală este sancționată. Mai mult, dacă un șofer traversează mai multe puncte de control, poate primi mai multe amenzi pentru aceeași deplasare.
Specialiștii atrag atenția că nici aplicațiile de navigație nu identifică întotdeauna corect toate restricțiile ZTL, motiv pentru care mulți turiști ajung să încalce regulile fără intenție.
Cât poate costa o amendă
Valoarea sancțiunilor diferă de la un oraș la altul, însă în general amenzile sunt cuprinse între aproximativ 80 și 300 de euro pentru fiecare acces neautorizat.
În cazul mașinilor închiriate, firma de rent-a-car primește inițial notificarea și transmite autorităților datele șoferului. Ulterior, compania poate percepe și o taxă administrativă suplimentară pentru procesarea documentelor.
Din acest motiv, costul final poate fi mult mai mare decât valoarea inițială a amenzii.
De ce amenda ajunge după câteva luni
Mulți turiști sunt surprinși să primească acasă o amendă la câteva luni după întoarcerea din vacanță.
După identificarea proprietarului mașinii și a șoferului, autoritățile italiene transmit documentele prin poștă la adresa de domiciliu. În unele situații, notificările pot ajunge chiar și după mai multe luni de la producerea contravenției.
Cum poți evita amenda
Înainte de a intra în centrul unui oraș italian, este recomandat să verifici dacă zona respectivă este inclusă într-un sistem ZTL.
Dacă ai cazare într-un hotel aflat într-o astfel de zonă, contactează recepția înainte de sosire. În multe cazuri, hotelul poate înregistra numărul de înmatriculare și poate obține autorizația necesară pentru acces.
De asemenea, este indicat să parchezi în afara centrului istoric și să folosești transportul public sau să verifici indicatoarele pe care apar mesajele „ZTL ATTIVA” sau „ZTL NON ATTIVA”, care arată dacă restricțiile sunt active în acel moment.
Pentru mulți turiști, zonele ZTL reprezintă cea mai frecventă sursă de amenzi în Italia, chiar mai des întâlnită decât depășirea vitezei sau parcarea neregulamentară.