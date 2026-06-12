Ultima ora
Cât costă mingea cu AI de la Campionatul Mondial 2026 și ce date transmite în timp real. „Are viață proprie”
de Ana Ionescu
ACTUALITATE

Zonele ZTL din Italia. Cum poți primi acasă o amendă de sute de euro după vacanță

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Zonele ZTL din Italia. Cum poți primi acasă o amendă de sute de euro după vacanță
În unele cazuri, suma totală de plată poate depăși câteva sute de euro

Mulți români care pleacă în vacanță cu mașina în Italia sau închiriază un autoturism la destinație descoperă abia după câteva luni una dintre cele mai neplăcute surprize: o amendă primită prin poștă pentru accesul într-o zonă ZTL.

Cuprins
  1. Ce sunt zonele ZTL
  2. Cum ajung turiștii să fie amendați
  3. Cât poate costa o amendă
  4. De ce amenda ajunge după câteva luni
  5. Cum poți evita amenda

Aceste amenzi sunt extrem de frecvente în orașele italiene și îi vizează în special pe turiști, care nu cunosc regulile locale de circulație. În unele cazuri, suma totală de plată poate depăși câteva sute de euro, mai ales dacă se adaugă și taxele percepute de firmele de închirieri auto.

Ce sunt zonele ZTL

ZTL vine de la „Zona a Traffico Limitato” și reprezintă zone cu trafic restricționat, amplasate în special în centrele istorice ale orașelor italiene.

Accesul este permis doar anumitor categorii de vehicule, cum ar fi cele ale rezidenților, taxiurilor, autobuzelor sau mașinilor care dețin autorizații speciale. În multe orașe, restricțiile sunt valabile doar în anumite intervale orare, însă acest lucru diferă de la o localitate la alta.

Orașe precum Roma, Florența, Milano, Pisa, Bologna, Verona sau Siena au astfel de zone, monitorizate permanent cu ajutorul camerelor video.

Cum ajung turiștii să fie amendați

Problema este că multe persoane intră în aceste zone fără să își dea seama.

La intrarea în ZTL există camere care fotografiază automat numerele de înmatriculare ale tuturor vehiculelor. Dacă mașina nu este autorizată să circule în acea zonă, sistemul înregistrează automat contravenția.

Chiar și o intrare accidentală este sancționată. Mai mult, dacă un șofer traversează mai multe puncte de control, poate primi mai multe amenzi pentru aceeași deplasare.

Specialiștii atrag atenția că nici aplicațiile de navigație nu identifică întotdeauna corect toate restricțiile ZTL, motiv pentru care mulți turiști ajung să încalce regulile fără intenție.

Cât poate costa o amendă

Valoarea sancțiunilor diferă de la un oraș la altul, însă în general amenzile sunt cuprinse între aproximativ 80 și 300 de euro pentru fiecare acces neautorizat.

În cazul mașinilor închiriate, firma de rent-a-car primește inițial notificarea și transmite autorităților datele șoferului. Ulterior, compania poate percepe și o taxă administrativă suplimentară pentru procesarea documentelor.

Din acest motiv, costul final poate fi mult mai mare decât valoarea inițială a amenzii.

De ce amenda ajunge după câteva luni

Mulți turiști sunt surprinși să primească acasă o amendă la câteva luni după întoarcerea din vacanță.

După identificarea proprietarului mașinii și a șoferului, autoritățile italiene transmit documentele prin poștă la adresa de domiciliu. În unele situații, notificările pot ajunge chiar și după mai multe luni de la producerea contravenției.

Cum poți evita amenda

Înainte de a intra în centrul unui oraș italian, este recomandat să verifici dacă zona respectivă este inclusă într-un sistem ZTL.

Dacă ai cazare într-un hotel aflat într-o astfel de zonă, contactează recepția înainte de sosire. În multe cazuri, hotelul poate înregistra numărul de înmatriculare și poate obține autorizația necesară pentru acces.

De asemenea, este indicat să parchezi în afara centrului istoric și să folosești transportul public sau să verifici indicatoarele pe care apar mesajele „ZTL ATTIVA” sau „ZTL NON ATTIVA”, care arată dacă restricțiile sunt active în acel moment.

Pentru mulți turiști, zonele ZTL reprezintă cea mai frecventă sursă de amenzi în Italia, chiar mai des întâlnită decât depășirea vitezei sau parcarea neregulamentară.

Care este principala sursă de venit a lui Eugen Tomac. Salariul pe care îl încasează premierul desemnat
Revista presei
Digi24
NATO, la cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană. Panică provocată de un avion de pasageri israelian
Profit.ro
EXCLUSIV Rudele lui Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu așteaptă încasări de milioane de euro din afacerea hotelieră Radisson Blu Mamaia
Romania TV
Cum arată casa Adelinei Pestrițu. E într-un cartier exclusivist din Capitală. Vila e identică cu super casele vedetelor din America. Are inclusiv palmieri în curte / GALERIE FOTO
Femeia.ro
Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton, la ultimele apariții publice. Nu e întâmplător
Adevarul
Generația care nu mai crede în economisire. Cum a apărut fenomenul „doomspending”
Playsport.ro
Permisul de conducere dispare așa cum îl știm. Bruxellesul pregătește documentul digital pe telefon
Caloria.ro
Cum spălăm corect căpșunile, afinele, murele și zmeura pentru a elimina cât mai multe pesticide. Bicarbonatul de sodiu, cea mai bună soluție
Bucuresti.ro
Plimbarea completă în jurul Lacului Morii: ce găsești pe fiecare mal