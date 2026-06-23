Ce amenzi riscă turiștii care hrănesc pescărușii în vacanță. În unele destinații din Europa sancțiunile ajung la mii de euro
Mulți turiști consideră hrănirea pescărușilor o activitate inofensivă și chiar o parte a experienței de vacanță. Totuși, în mai multe destinații turistice populare din Europa, acest gest poate atrage amenzi consistente. Autoritățile locale susțin că hrănirea păsărilor favorizează înmulțirea excesivă a acestora, modifică comportamentul natural al animalelor și poate crea probleme de igienă și siguranță publică.
În ultimii ani, numeroase orașe și stațiuni au introdus reguli stricte pentru a limita interacțiunea turiștilor cu pescărușii și alte păsări sălbatice. În unele cazuri, sancțiunile financiare sunt surprinzător de mari.
Veneția și stațiunile britanice au reguli stricte
Una dintre cele mai cunoscute destinații care interzic hrănirea păsărilor este Veneția. În celebra Piață San Marco și în alte zone turistice aglomerate, hrănirea porumbeilor și a pescărușilor este interzisă. Cei care ignoră regulile pot primi amenzi cuprinse între 25 și 500 de euro.
Autoritățile italiene au luat această măsură pentru a proteja clădirile istorice și pentru a reduce problemele provocate de numărul mare de păsări care se adună în zonele turistice.
Și în Marea Britanie există reguli severe. În mai multe localități de coastă, precum Aldeburgh din Suffolk sau East Devon, hrănirea pescărușilor poate fi considerată contravenție. În funcție de gravitatea situației și de reglementările locale, amenzile pot varia de la 80 de lire sterline până la 2.500 de lire sterline.
Autoritățile britanice spun că pescărușii au devenit din ce în ce mai agresivi, atacând turiști pentru a le lua mâncarea și provocând incidente în zonele aglomerate.
Unde pot ajunge amenzile la mii de euro
În Jersey, una dintre Insulele Canalului, legislația prevede sancțiuni pentru persoanele care hrănesc păsările sălbatice într-un mod care le transformă într-un pericol pentru sănătatea publică sau într-o pacoste pentru locuitori. Amenzile pot ajunge la 1.000 de lire sterline.
În Spania, autoritățile locale din Barcelona și din Insulele Baleare, inclusiv Mallorca și Ibiza, au adoptat măsuri similare. Hrănirea păsărilor sau a altor animale care pot provoca probleme de ordine publică poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 300 și aproape 600 de euro.
Printre motivele invocate de autorități se numără riscul de răspândire a bolilor, murdărirea spațiilor publice și comportamentul agresiv al unor specii care se obișnuiesc să primească hrană de la oameni.
Cea mai severă legislație dintre exemplele cunoscute se regăsește în Estonia. În anumite zone centrale ale orașelor sau în parcuri protejate, hrănirea păsărilor poate încălca regulile privind protecția mediului și sănătatea publică. În situații grave, sancțiunile pot ajunge până la 9.600 de euro.
De ce este interzisă hrănirea pescărușilor
Specialiștii explică faptul că hrănirea constantă a pescărușilor le modifică obiceiurile naturale de hrănire și îi face dependenți de prezența oamenilor. În timp, păsările devin mai îndrăznețe și pot ajunge să atace turiștii pentru a obține mâncare.
În plus, concentrarea unui număr mare de păsări într-o anumită zonă poate crea probleme de igienă, poate deteriora monumente și clădiri istorice și poate afecta echilibrul ecosistemelor locale.
Turiștii care călătoresc în Europa sunt sfătuiți să verifice regulile locale înainte de a hrăni animale sălbatice pe plaje, în piețe sau în parcuri. Un gest aparent banal se poate transforma rapid într-o amendă de câteva sute sau chiar mii de euro.