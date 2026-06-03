Zbor Imprevizibil, primul serial românesc în format vertical, disponibil exclusiv pe TikTok. Cum vezi toate episoadele

Distribuția „Zbor Imprevizibil” îi aduce laolaltă pe actorii Anca Dinicu, Denis Hanganu, Alina Pușcaș, Cristian Bota, Mara Codiță și Alfredo Minea, într-o producție care mizează pe episoade foarte scurte, adaptate obiceiurilor moderne de consum digital.

„Zbor Imprevizibil”, serialul românesc construit special pentru cei care nu au răbdare

„Zbor Imprevizibil” este semnat de regizorii Cristian Buje, „vinovat” pentru proiecte precum „Clanul” sau „Vlad”, și Mihai Bauman.

Povestea este împărțită în 32 de episoade de maxim trei minute. În centrul acțiunii se află Sandra, interpretată de Anca Dinicu, o însoțitoare de bord care ajunge să fie implicată într-o situație neașteptată. Pentru realizarea serialului, echipa de producție a filmat într-o aeronavă pusă la dispoziție de compania DAN AIR.

Găsești primele episoade gratuit pe TikTok, pe canalul dedicat serialului, iar restul sezonului poate fi urmărit prin intermediul unui abonament, despre care îți voi vorbi în cele ce urmează.

Popularitatea formatului a crescut destul de mult în perioada pandemiei, când timpul petrecut online a explodat la nivel mondial.

În momentul de față, serialele verticale reprezintă o industrie care duce la audiențe uriașe, iar producătorii investesc masiv în acest tip de conținut, considerat una dintre cele mai importante direcții de dezvoltare ale divertismentului.