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de Iulia Kelt
ENTERTAINMENT

Zbor Imprevizibil, primul serial românesc în format vertical, disponibil exclusiv pe TikTok. Cum vezi toate episoadele

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Zbor Imprevizibil, primul serial românesc în format vertical, disponibil exclusiv pe TikTok. Cum vezi toate episoadele
Zbor Imprevizibil, primul serial românesc în format 9:16

Modul în care ne uităm la video s-a schimbat radical în ultimii ani, telefonulul deveninf principalul ecran pentru milioane de oameni. În mare parte, de vină este TikTok-ul.

Așadar, tot mai multe proiecte sunt gândite special pentru a fi urmărite direct pe telefon. Așa a apărut și „Zbor Imprevizibil”, o producție care bifează o premieră pentru industria filmului românesc. Evident, nu România „a inventat roata”, astfel de producții verticale existând deja pe internet cu proveniență din SUA, China, dar și alte țări care au urmat moda, dar acum este rândul României.

Distribuția „Zbor Imprevizibil” îi aduce laolaltă pe actorii Anca Dinicu, Denis Hanganu, Alina Pușcaș, Cristian Bota, Mara Codiță și Alfredo Minea, într-o producție care mizează pe episoade foarte scurte, adaptate obiceiurilor moderne de consum digital.

„Zbor Imprevizibil”, serialul românesc construit special pentru cei care nu au răbdare

„Zbor Imprevizibil” este semnat de regizorii Cristian Buje, „vinovat” pentru proiecte precum „Clanul” sau „Vlad”, și Mihai Bauman.

Povestea este împărțită în 32 de episoade de maxim trei minute. În centrul acțiunii se află Sandra, interpretată de Anca Dinicu, o însoțitoare de bord care ajunge să fie implicată într-o situație neașteptată. Pentru realizarea serialului, echipa de producție a filmat într-o aeronavă pusă la dispoziție de compania DAN AIR.

Găsești primele episoade gratuit pe TikTok, pe canalul dedicat serialului, iar restul sezonului poate fi urmărit prin intermediul unui abonament, despre care îți voi vorbi în cele ce urmează.

Popularitatea formatului a crescut destul de mult în perioada pandemiei, când timpul petrecut online a explodat la nivel mondial.

În momentul de față, serialele verticale reprezintă o industrie care duce la audiențe uriașe, iar producătorii investesc masiv în acest tip de conținut, considerat una dintre cele mai importante direcții de dezvoltare ale divertismentului.

cum te abonezi la zbor imprevizibil pe tiktok

Cum poți urmări toate episoadele și cât costă abonamentul pe TikTok

Dacă vrei să vezi întregul sezon al serialului, află că poți face asta prin sistemul de abonamente oferit de TikTok, o funcție care a devenit tot mai populară în ultimii ani pe platformă.

Cei interesați trebuie să acceseze profilul dedicat producției și să selecteze opțiunea de abonare, dacă aceasta este disponibilă în regiunea lor și pe dispozitivul folosit. În cazul „Zbor Imprevizibil”, acest lucru este ca rezolvat, dat fiind faptul că vorbim despre un serial românesc.

Așadar, după confirmarea plății prin intermediul magazinului de aplicații asociat telefonului, fie Google Play pentru Android, fie App Store pentru iPhone, abonamentul este activat automat și îți dă acces la conținutul rezervat membrilor.

În cazul „Zbor Imprevizibil”, primele cinci episoade pot fi urmărite gratuit, în timp ce restul poveștii poate fi văzută prin abonare.

Episodul 1: 

@zborimprevizibil Abonează-te pentru a urmări tot serialul! A crezut că viața ei e perfect organizată. Până azi. Tu ce ai ALEGE? #Episodul1 #Zborimprevizibil #SerialTikTok #Drama ♬ sunet original – Zbor Imprevizibil

Episodul 2:

@zborimprevizibil Abonează-te pentru a urmări tot serialul! Universul stie exact ce face. #Episodul2 #Zborimprevizibil #SerialTikTok #Romania ♬ sunet original – Zbor Imprevizibil

Episodul 3:

@zborimprevizibilHAI SĂ VORBIM. 3 cuvinte care pot încheia 10 ani. Tu ai avea curaj să te duci? #Episodul3 #ZborImprevizibil #SerialTikTok #romania #sandra♬ sunet original – Zbor Imprevizibil

Episodul 4:

@zborimprevizibil Mă ierți că nu am fost? Merită Gabriel să afle adevărul? #Episod4 #ZborImprevizbil #SerialTikTok #Tarot #BaiatBun ♬ sunet original – Zbor Imprevizibil

Episodul 5:

@zborimprevizibil Vrei să vezi ce se întâmplă? Sandra și-a făcut curaj. Urmează dezastrul sau eliberarea? #Episod5 #Zborimprevizibil #SerialTikTok #devazut ♬ sunet original – Zbor Imprevizibil

Pentru restul episoadelor, dacă te-a prins, poți urma pașii descriși de Playtech în rândurile de mai sus.

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