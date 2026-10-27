Zăpadă pe Transalpina, în Alba. Drumarii intervin cu utilaje, iar ANM anunță noi ninsori la munte

Echipele acționează atât pentru curățarea suprafeței de rulare, cât și pentru prevenirea formării poleiului. Ninsoarea a început în zona montană a județului încă de luni după-amiază, iar intervențiile au continuat marți dimineață.

Pentru cei care au planificată o deplasare în zonă, recomandarea drumarilor este să se informeze asupra condițiilor meteo și rutiere ale întregului traseu. Verificarea trebuie să includă și eventualele restricții, nu doar prognoza pentru localitatea din care pornesc.

Anunțul privind deszăpezirea în Alba se referă la intervențiile de pe acel sector al DN 67C. Prezența utilajelor nu trebuie interpretată drept o confirmare că întreaga Transalpina poate fi traversată, indiferent de tronson sau de condițiile întâlnite pe parcurs.

Citește și: Iarna a venit pe Transfăgărășan. Zăpada a depășit 10 centimetri, iar mai mulți șoferi au avut nevoie de ajutor

ANM anunță lapoviță, ninsoare și vânt puternic la altitudine

Potrivit informării meteorologice actualizate de ANM, valabile din 27 octombrie, ora 10:00, până în 28 octombrie, ora 15:00, vremea aduce ploi moderate, precipitații mixte la altitudine și intensificări ale vântului. Fenomenele afectează mai multe regiuni ale țării.

Marți, la peste 1.700 de metri, în special în Carpații Meridionali, meteorologii prognozează în continuare lapoviță și ninsoare. Stratul nou de zăpadă va avea, în general, între 3 și 5 centimetri, conform informării oficiale.

Pe crestele montane, rafalele pot depăși 60–80 km/h. Aceste valori privesc zonele înalte indicate de meteorologi și nu reprezintă măsurători ale vântului pe sectorul din Alba unde au fost anunțate intervențiile.