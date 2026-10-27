Zăpadă pe Transalpina, în Alba. Drumarii intervin cu utilaje, iar ANM anunță noi ninsori la munte
Utilajele de deszăpezire au intervenit marți dimineață, 27 octombrie, pe DN 67C Transalpina, în județul Alba, după ninsorile începute luni după-amiază în zona montană. Potrivit DRDP Cluj, echipele îndepărtează zăpada de pe carosabil și împrăștie material antiderapant pentru prevenirea poleiului. Șoferii sunt îndemnați să verifice condițiile de pe traseu înainte de plecare și să aibă mașinile echipate corespunzător.
Utilaje cu lamă și material antiderapant pe DN 67C
Intervenția anunțată de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj se desfășoară pe sectorul din județul Alba al drumului național DN 67C. Utilajele folosite sunt dotate cu lamă pentru îndepărtarea zăpezii și cu răspânditor de material antiderapant.
Echipele acționează atât pentru curățarea suprafeței de rulare, cât și pentru prevenirea formării poleiului. Ninsoarea a început în zona montană a județului încă de luni după-amiază, iar intervențiile au continuat marți dimineață.
Pentru cei care au planificată o deplasare în zonă, recomandarea drumarilor este să se informeze asupra condițiilor meteo și rutiere ale întregului traseu. Verificarea trebuie să includă și eventualele restricții, nu doar prognoza pentru localitatea din care pornesc.
Anunțul privind deszăpezirea în Alba se referă la intervențiile de pe acel sector al DN 67C. Prezența utilajelor nu trebuie interpretată drept o confirmare că întreaga Transalpina poate fi traversată, indiferent de tronson sau de condițiile întâlnite pe parcurs.
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ANM anunță lapoviță, ninsoare și vânt puternic la altitudine
Potrivit informării meteorologice actualizate de ANM, valabile din 27 octombrie, ora 10:00, până în 28 octombrie, ora 15:00, vremea aduce ploi moderate, precipitații mixte la altitudine și intensificări ale vântului. Fenomenele afectează mai multe regiuni ale țării.
Marți, la peste 1.700 de metri, în special în Carpații Meridionali, meteorologii prognozează în continuare lapoviță și ninsoare. Stratul nou de zăpadă va avea, în general, între 3 și 5 centimetri, conform informării oficiale.
Pe crestele montane, rafalele pot depăși 60–80 km/h. Aceste valori privesc zonele înalte indicate de meteorologi și nu reprezintă măsurători ale vântului pe sectorul din Alba unde au fost anunțate intervențiile.
În sudul și estul țării, precum și în Carpații de Curbură, sunt așteptate ploi care pot aduna, în general, 10–30 de litri pe metru pătrat. ANM a emis separat atenționări cod galben pentru ploi și vânt în anumite județe, astfel că șoferii trebuie să urmărească avertizările corespunzătoare traseului ales.
Când sunt obligatorii anvelopele de iarnă
Recomandarea de a pleca spre munte cu mașina pregătită pentru iarnă are și o bază legală. Anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când circuli pe un drum public acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de luna în care are loc deplasarea.
Ministerul Afacerilor Interne explică obligația de echipare prin raportare la articolul 102 alineatul (1) punctul 28 din OUG nr. 195/2002. Așadar, nu există o dată fixă din calendar pe care șoferii să o poată aștepta dacă întâlnesc deja asemenea condiții pe carosabil.
Poliția recomandă și adaptarea vitezei la starea drumului, păstrarea unei distanțe suficiente față de vehiculul din față și evitarea manevrelor riscante. Pe zăpadă, gheață sau polei, distanța necesară opririi este mai mare, iar echiparea mașinii trebuie însoțită de un stil preventiv de condus.
Dacă pleci spre o zonă montană, verifică informațiile rutiere cât mai aproape de ora deplasării și respectă semnalizarea întâlnită pe traseu. Anvelopele de iarnă nu înlocuiesc obligația de a respecta o restricție de circulație instituită de autorități.