YouTube începe să eticheteze muzica generată cu inteligență artificială. Cum vei ști dacă o piesă a fost creată de AI

Eticheta va apărea direct în playerul YouTube Music

Atunci când AI-ul a avut un rol important în realizarea unei piese, YouTube Music va afișa o etichetă direct pe pagina playerului. Prin apăsarea acesteia, utilizatorul va putea vedea informații suplimentare despre felul în care inteligența artificială a fost folosită pentru respectiva melodie.

YouTube dă drept exemplu situațiile în care un model generativ a fost folosit pentru crearea compoziției și a vocilor. Platforma nu spune că orice utilizare minoră a AI va duce automat la aplicarea etichetei, criteriul fiind ca tehnologia să fi avut un rol semnificativ în realizarea piesei.

Identificarea nu va depinde exclusiv de declarațiile creatorilor. YouTube spune că va combina informațiile primite de la partenerii din industria muzicală cu propriile instrumente de detecție.

Aceeași etichetă va putea apărea și atunci când melodia este folosită într-un videoclip obișnuit de pe YouTube. Compania extinde astfel sistemul dincolo de serviciul Music, tocmai pentru ca proveniența unei melodii să nu fie vizibilă doar în aplicația dedicată streamingului muzical.

YouTube avea deja etichete pentru videoclipurile făcute cu AI

Compania nu pornește de la zero. Din 2024, creatorii trebuie să declare atunci când publică materiale realiste create sau modificate cu inteligență artificială. În mai 2026, YouTube a făcut aceste etichete mai vizibile și a introdus sisteme automate capabile să identifice anumite tipuri de conținut AI chiar dacă autorul nu le declară.

În cazul videoclipurilor lungi, eticheta pentru conținut AI apare acum sub player, iar la Shorts este afișată direct peste imagine. Sistemele YouTube pot aplica automat marcajul dacă detectează utilizarea semnificativă a AI-ului fotorealist.

Există și situații în care eticheta nu poate fi eliminată de creator. Este cazul materialelor realizate cu instrumentele proprii de inteligență artificială ale YouTube, precum Veo sau Dream Screen, sau al fișierelor care conțin metadate C2PA ce indică faptul că materialul a fost generat integral cu AI.