YouTube începe să eticheteze muzica generată cu inteligență artificială. Cum vei ști dacă o piesă a fost creată de AI
YouTube Music începe să afișeze etichete pentru piesele create în principal cu ajutorul inteligenței artificiale generative. Măsura a intrat în vigoare pe 14 octombrie 2026 și va fi extinsă ulterior și în aplicația principală YouTube, astfel încât utilizatorii să poată vedea mai clar când compoziția sau vocile unei melodii au fost generate cu AI, potrivit anunțului oficial YouTube.
Schimbarea vine după ce platforma a început deja să eticheteze conținutul video generat sau modificat semnificativ cu AI. YouTube spune că utilizatorii au cerut mai multă transparență în cazul muzicii sintetice, pe fondul creșterii numărului de piese și artiști creați integral sau parțial cu modele generative.
Eticheta va apărea direct în playerul YouTube Music
Atunci când AI-ul a avut un rol important în realizarea unei piese, YouTube Music va afișa o etichetă direct pe pagina playerului. Prin apăsarea acesteia, utilizatorul va putea vedea informații suplimentare despre felul în care inteligența artificială a fost folosită pentru respectiva melodie.
YouTube dă drept exemplu situațiile în care un model generativ a fost folosit pentru crearea compoziției și a vocilor. Platforma nu spune că orice utilizare minoră a AI va duce automat la aplicarea etichetei, criteriul fiind ca tehnologia să fi avut un rol semnificativ în realizarea piesei.
Identificarea nu va depinde exclusiv de declarațiile creatorilor. YouTube spune că va combina informațiile primite de la partenerii din industria muzicală cu propriile instrumente de detecție.
Aceeași etichetă va putea apărea și atunci când melodia este folosită într-un videoclip obișnuit de pe YouTube. Compania extinde astfel sistemul dincolo de serviciul Music, tocmai pentru ca proveniența unei melodii să nu fie vizibilă doar în aplicația dedicată streamingului muzical.
YouTube avea deja etichete pentru videoclipurile făcute cu AI
Compania nu pornește de la zero. Din 2024, creatorii trebuie să declare atunci când publică materiale realiste create sau modificate cu inteligență artificială. În mai 2026, YouTube a făcut aceste etichete mai vizibile și a introdus sisteme automate capabile să identifice anumite tipuri de conținut AI chiar dacă autorul nu le declară.
În cazul videoclipurilor lungi, eticheta pentru conținut AI apare acum sub player, iar la Shorts este afișată direct peste imagine. Sistemele YouTube pot aplica automat marcajul dacă detectează utilizarea semnificativă a AI-ului fotorealist.
Există și situații în care eticheta nu poate fi eliminată de creator. Este cazul materialelor realizate cu instrumentele proprii de inteligență artificială ale YouTube, precum Veo sau Dream Screen, sau al fișierelor care conțin metadate C2PA ce indică faptul că materialul a fost generat integral cu AI.
Platforma precizează însă că simpla existență a unei etichete AI nu afectează automat recomandarea unui videoclip și nici eligibilitatea acestuia pentru monetizare.
Spotify folosește o abordare diferită
YouTube nu este prima mare platformă de streaming care încearcă să facă mai vizibilă utilizarea inteligenței artificiale în muzică. Spotify a introdus în 2026 propriile sisteme de transparență, însă abordarea este diferită.
Spotify oferă „AI Credits”, prin care artiștii pot declara dacă inteligența artificială a fost folosită pentru versuri, voce, instrumentale sau producție. Aceste informații sunt însă opționale și, în prezent, nu funcționează ca o etichetă generală aplicată melodiei.
Compania a introdus și badge-uri pentru „AI Persona”, destinate profilurilor care prezintă drept artist o identitate fotorealistă generată artificial. Spotify spune că nu se bazează exclusiv pe autodeclarare și poate analiza profilurile pentru a identifica astfel de cazuri.
Mai mult, Spotify a decis ca artiștii identificați drept AI Persona să nu fie incluși implicit în recomandările editoriale sau algoritmice, cu excepția situațiilor în care utilizatorul îi urmărește în mod explicit.
Bandcamp a mers mult mai departe și a interzis muzica AI
Bandcamp a ales o soluție radical diferită. În ianuarie 2026, platforma a anunțat că nu mai permite muzică sau materiale audio generate integral ori într-o proporție semnificativă cu inteligență artificială.
Sunt interzise și instrumentele AI folosite pentru imitarea altor artiști sau a stilurilor lor, iar utilizatorii pot raporta materialele despre care suspectează că sunt generate artificial. Bandcamp își rezervă dreptul de a elimina piesele atunci când există suspiciuni rezonabile privind utilizarea masivă a AI.
YouTube merge, așadar, pe o variantă mai permisivă. Muzica generată cu inteligență artificială nu este interzisă și nu este automat dezavantajată doar pentru că poartă eticheta. Compania încearcă mai degrabă să ofere utilizatorului informația necesară pentru a decide singur dacă vrea sau nu să asculte astfel de materiale.
Noua etichetare va fi introdusă gradual pe YouTube Music și ulterior în aplicația principală YouTube. Rămâne însă de văzut cât de precis va funcționa sistemul automat de detectare, mai ales în cazurile în care AI este folosit doar pentru anumite componente ale unei piese și nu pentru realizarea întregii melodii.