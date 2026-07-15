Xiaomi mizează pe Redmi Note 17 și Redmi Note 17 Pro. Bateriile uriașe de 8.000 și 9.000 mAh atrag toată atenția

Redmi Note 17 vine cu un ecran de 7 inch și o baterie de 8.000 mAh

Modelul standard este unul dintre cele mai mari telefoane lansate în această categorie, având un ecran OLED de 7 inch, cu rezoluție Full HD+, rată de refresh de 120 Hz și luminozitate maximă de 1.800 niți. Xiaomi spune că panoul poate fi utilizat inclusiv cu mâinile ude sau purtând mănuși.

Sub carcasă se află procesorul Snapdragon 4 Gen 4, construit pe un proces de fabricație de 4 nanometri, alături de 6 GB sau 8 GB memorie RAM și până la 256 GB spațiu de stocare. Telefonul acceptă și carduri microSD, o caracteristică din ce în ce mai rar întâlnită.

Vedeta dispozitivului este însă bateria de 8.000 mAh, care suportă încărcare rapidă la 45 W și încărcare inversă la 22,5 W pentru alimentarea altor dispozitive. Potrivit Xiaomi, aceasta este proiectată să își păstreze performanțele timp de aproximativ 1.600 de cicluri complete de încărcare.

Telefonul beneficiază de certificare IP65 pentru protecție împotriva prafului și stropilor de apă, iar ecranul este protejat de sticla Gorilla Glass 7i.

Redmi Note 17 Pro mărește autonomia și rezistența

Deși are un ecran puțin mai mic, de 6,83 inch, versiunea Pro aduce un panou OLED superior, capabil să afișeze culori pe 12 biți, cu o rezoluție mai mare și o luminozitate maximă care ajunge la 3.500 de niți.

Modelul este echipat cu procesorul Snapdragon 6s Gen 4, disponibil în configurații cu până la 12 GB RAM și 512 GB spațiu de stocare. Variantele de 256 GB și 512 GB folosesc memorie UFS 3.1 pentru viteze mai mari, însă telefonul nu mai oferă posibilitatea extinderii stocării prin card microSD.

Autonomia este și mai impresionantă decât la modelul standard. Redmi Note 17 Pro integrează o baterie Silicon-Carbon de 9.000 mAh, compatibilă cu încărcare rapidă la 67 W și încărcare inversă la 22,5 W.