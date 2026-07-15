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Xiaomi mizează pe Redmi Note 17 și Redmi Note 17 Pro. Bateriile uriașe de 8.000 și 9.000 mAh atrag toată atenția

Xiaomi mizează pe Redmi Note 17 și Redmi Note 17 Pro. Bateriile uriașe de 8.000 și 9.000 mAh atrag toată atenția
Xiaomi a prezentat oficial în China noua serie Redmi Note 17
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Xiaomi a prezentat oficial în China noua serie Redmi Note 17, iar primul lucru care atrage atenția este autonomia promisă de cele două telefoane. Compania mizează pe baterii mult mai mari decât cele întâlnite în generațiile anterioare, iar modelul Pro ajunge chiar la o capacitate impresionantă de 9.000 mAh.

Noua gamă este formată din Redmi Note 17 și Redmi Note 17 Pro, ambele echipate cu ecrane OLED la 120 Hz și procesoare Snapdragon de ultimă generație. Totuși, utilizatorii care așteaptă lansarea internațională ar trebui să țină cont că specificațiile versiunilor globale ar putea fi diferite, în special în ceea ce privește camerele foto și bateria, scrie GSM Arena.

Xiaomi a prezentat oficial în China noua serie Redmi Note 17

Xiaomi a prezentat oficial în China noua serie Redmi Note 17

Redmi Note 17 vine cu un ecran de 7 inch și o baterie de 8.000 mAh

Modelul standard este unul dintre cele mai mari telefoane lansate în această categorie, având un ecran OLED de 7 inch, cu rezoluție Full HD+, rată de refresh de 120 Hz și luminozitate maximă de 1.800 niți. Xiaomi spune că panoul poate fi utilizat inclusiv cu mâinile ude sau purtând mănuși.

Sub carcasă se află procesorul Snapdragon 4 Gen 4, construit pe un proces de fabricație de 4 nanometri, alături de 6 GB sau 8 GB memorie RAM și până la 256 GB spațiu de stocare. Telefonul acceptă și carduri microSD, o caracteristică din ce în ce mai rar întâlnită.

Vedeta dispozitivului este însă bateria de 8.000 mAh, care suportă încărcare rapidă la 45 W și încărcare inversă la 22,5 W pentru alimentarea altor dispozitive. Potrivit Xiaomi, aceasta este proiectată să își păstreze performanțele timp de aproximativ 1.600 de cicluri complete de încărcare.

Telefonul beneficiază de certificare IP65 pentru protecție împotriva prafului și stropilor de apă, iar ecranul este protejat de sticla Gorilla Glass 7i.

Redmi Note 17 Pro mărește autonomia și rezistența

Deși are un ecran puțin mai mic, de 6,83 inch, versiunea Pro aduce un panou OLED superior, capabil să afișeze culori pe 12 biți, cu o rezoluție mai mare și o luminozitate maximă care ajunge la 3.500 de niți.

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Modelul este echipat cu procesorul Snapdragon 6s Gen 4, disponibil în configurații cu până la 12 GB RAM și 512 GB spațiu de stocare. Variantele de 256 GB și 512 GB folosesc memorie UFS 3.1 pentru viteze mai mari, însă telefonul nu mai oferă posibilitatea extinderii stocării prin card microSD.

Autonomia este și mai impresionantă decât la modelul standard. Redmi Note 17 Pro integrează o baterie Silicon-Carbon de 9.000 mAh, compatibilă cu încărcare rapidă la 67 W și încărcare inversă la 22,5 W.

La capitolul rezistență, Xiaomi echipează telefonul cu Gorilla Glass Victus 2 și certificări IP68, IP69 și IP69K, ceea ce înseamnă o protecție superioară împotriva apei și prafului. Compania susține că dispozitivul a trecut și teste de rezistență la căderi de la aproximativ trei metri.

Camere modeste, în ciuda bateriilor impresionante

Dacă autonomia reprezintă principalul argument de vânzare, camerele foto nu impresionează în aceeași măsură.

Redmi Note 17 Pro utilizează un senzor principal de 50 MP, însoțit de un senzor de adâncime de doar 2 MP, în timp ce camera frontală are 8 MP. Atât camera principală, cât și cea pentru selfie sunt limitate la înregistrare video 1080p la 30 de cadre pe secundă.

Modelul standard oferă o configurație similară, cu o cameră principală de 50 MP și un senzor frontal de 8 MP.

Cât costă noile telefoane Xiaomi

Seria Redmi Note 17 este disponibilă deocamdată doar în China. Redmi Note 17 pornește de la 1.300 de yuani (aproximativ 190 de dolari) pentru versiunea cu 6 GB RAM și 128 GB stocare.

Redmi Note 17 Pro începe de la 1.600 de yuani (circa 240 de dolari) pentru varianta cu 8 GB RAM și 128 GB memorie internă, iar cea mai bine echipată configurație, cu 12 GB RAM și 512 GB stocare, ajunge la 2.300 de yuani, echivalentul a aproximativ 340 de dolari.

Xiaomi nu a anunțat încă data lansării internaționale. Dacă va urma strategia din anii anteriori, versiunile destinate piețelor globale ar putea veni cu modificări importante față de modelele comercializate în China, inclusiv în ceea ce privește sistemele foto și capacitatea bateriei.

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