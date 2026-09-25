Xiaomi a prezentat un televizor cu Mini LED RGB și luminozitate de 5.500 de niți
Xiaomi a prezentat în China un nou televizor premium din gama 2027, denumit TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition. Modelul vine cu un panou RGB-Mini LED, o luminozitate maximă declarată de 5.500 de niți și un sistem audio integrat mai puternic decât cel al versiunii standard. Televizorul este disponibil în mai multe dimensiuni, de la 65 până la 98 de inci.
Noua versiune este construită pornind de la modelele TV S Pro din gama 2027, însă Xiaomi a adus mai multe modificări la nivelul ecranului și al sistemului audio. Compania a introdus surse de lumină separate pentru roșu, verde și albastru, iar televizorul este echipat cu procesorul XM9000 pentru procesarea imaginilor.
Ecran RGB-Mini LED cu 5.500 de niți
Panoul televizorului are rezoluție 4K și folosește tehnologia RGB-Mini LED. Xiaomi susține că acesta poate acoperi 100% din spațiul de culoare BT.2020 și că tehnologia poate reduce consumul de energie cu aproximativ 30% în scenele în care este afișată o singură culoare.
Luminozitatea maximă ajunge la 5.500 de niți, cu 500 de niți mai mult decât în cazul modelului standard. Televizorul are și un strat cu reflexie redusă de 0,5%, conceput pentru diminuarea reflexiilor de pe suprafața ecranului.
Procesorul XM9000 se ocupă de procesarea imaginii, inclusiv de controlul culorilor și al contrastului. Panoul oferă o rată de refresh nativă de 180 Hz, iar pentru jocuri poate ajunge la 360 Hz. Sunt disponibile și VRR și AMD FreeSync Premium Pro. Pentru conectarea altor dispozitive, televizorul are patru porturi HDMI 2.1.
Xiaomi a schimbat și sistemul audio
O altă diferență importantă față de versiunea standard se află în sistemul audio. TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition trece de la sistemul de 130 W, cu configurație 2.1.2 canale, la unul de 170 W și 4.1.2 canale.
Sistemul include difuzoare orientate în sus, canale dedicate pentru sunet surround și un subwoofer. Partea audio este ajustată de Harman și oferă suport pentru Dolby Atmos.
Televizorul folosește un procesor quad-core Cortex-A73 și are 4 GB de RAM și 64 GB spațiu de stocare. Sistemul de operare este HyperOS 4.
Xiaomi a inclus și un radar cu unde milimetrice, despre care compania spune că poate detecta poziția privitorului. Pe baza acestei informații, televizorul poate ajusta setările pentru imagine și sunet în funcție de poziționarea persoanei din fața ecranului.
Patru dimensiuni și prețuri de la aproximativ 945 de dolari
TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition este disponibil în China în variante de 65, 75, 85 și 98 de inci. Prețul pornește de la 6.299 de yuani pentru versiunea de 65 de inci, echivalentul a aproximativ 945 de dolari.
La polul opus se află versiunea de 98 de inci, care costă 13.999 de yuani, aproximativ 2.100 de dolari. Numărul zonelor de local dimming variază în funcție de dimensiunea televizorului, de la 2.160 pentru modelul de 65 de inci până la 4.860 pentru cel de 98 de inci.
Xiaomi nu a anunțat deocamdată disponibilitatea internațională a televizorului, astfel că modelul este comercializat în prezent pe piața din China.
Televizorul intră într-o zonă cu modele Mini LED premium
Prin TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition, Xiaomi adaugă în gama sa un model care combină un panou RGB-Mini LED cu o luminozitate de 5.500 de niți și un sistem audio integrat de 170 W.
Pe aceeași piață se află și modele concurente cu tehnologie Mini LED, printre care seria QM8L de la TCL, disponibilă în variante de 65, 75 și 85 de inci. În cazul Xiaomi, însă, disponibilitatea globală a noului televizor nu a fost anunțată până acum, iar compania nu a comunicat când sau dacă acesta va ajunge oficial și pe alte piețe.