Xiaomi a prezentat un televizor cu Mini LED RGB și luminozitate de 5.500 de niți

Ecran RGB-Mini LED cu 5.500 de niți

Panoul televizorului are rezoluție 4K și folosește tehnologia RGB-Mini LED. Xiaomi susține că acesta poate acoperi 100% din spațiul de culoare BT.2020 și că tehnologia poate reduce consumul de energie cu aproximativ 30% în scenele în care este afișată o singură culoare.

Luminozitatea maximă ajunge la 5.500 de niți, cu 500 de niți mai mult decât în cazul modelului standard. Televizorul are și un strat cu reflexie redusă de 0,5%, conceput pentru diminuarea reflexiilor de pe suprafața ecranului.

Procesorul XM9000 se ocupă de procesarea imaginii, inclusiv de controlul culorilor și al contrastului. Panoul oferă o rată de refresh nativă de 180 Hz, iar pentru jocuri poate ajunge la 360 Hz. Sunt disponibile și VRR și AMD FreeSync Premium Pro. Pentru conectarea altor dispozitive, televizorul are patru porturi HDMI 2.1.

Xiaomi a schimbat și sistemul audio

O altă diferență importantă față de versiunea standard se află în sistemul audio. TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition trece de la sistemul de 130 W, cu configurație 2.1.2 canale, la unul de 170 W și 4.1.2 canale.

Sistemul include difuzoare orientate în sus, canale dedicate pentru sunet surround și un subwoofer. Partea audio este ajustată de Harman și oferă suport pentru Dolby Atmos.

Televizorul folosește un procesor quad-core Cortex-A73 și are 4 GB de RAM și 64 GB spațiu de stocare. Sistemul de operare este HyperOS 4.

Xiaomi a inclus și un radar cu unde milimetrice, despre care compania spune că poate detecta poziția privitorului. Pe baza acestei informații, televizorul poate ajusta setările pentru imagine și sunet în funcție de poziționarea persoanei din fața ecranului.