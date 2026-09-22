Xiaomi 18 Pro vine cu un ecran care ascunde mesajele de privirile curioșilor. Noua funcție de confidențialitate promite mai mult control decât Galaxy S26 Ultra

Cum funcționează ecranul care ascunde informațiile de persoanele din jur

Xiaomi 18 Pro va integra un sistem de confidențialitate la nivel hardware, conceput pentru a modifica modul în care lumina este emisă de ecran. Atunci când funcția este activată, conținutul rămâne vizibil pentru persoana care privește telefonul din față, însă devine dificil de citit din unghiuri laterale. Tehnologia este asemănătoare cu cea introdusă de Samsung pe Galaxy S26 Ultra, primul smartphone al companiei cu Privacy Display .

Spre deosebire de foliile de confidențialitate tradiționale, care limitează permanent unghiurile de vizualizare, sistemul integrat permite activarea și dezactivarea protecției în funcție de situație. În modul obișnuit, ecranul poate fi utilizat fără restricțiile specifice unei folii de protecție a intimității. Atunci când utilizatorul dorește să ascundă anumite informații, poate activa funcția fără să fie necesar un accesoriu suplimentar.

Xiaomi a demonstrat deja funcționarea tehnologiei într-un videoclip publicat pe platforma Weibo. Imaginile arată cum informațiile afișate devin greu de distins atunci când telefonul este privit din lateral, în timp ce persoana aflată direct în fața ecranului poate continua să utilizeze dispozitivul.

Xiaomi 18 Pro poate ascunde doar anumite notificări sau aplicații

Una dintre diferențele evidențiate de Xiaomi este posibilitatea de a aplica protecția selectiv, fără a ascunde întregul ecran. Funcția poate fi activată pentru anumite aplicații sau doar pentru porțiuni ale interfeței, precum notificările care conțin informații personale.

Demonstrația oficială prezintă și câteva scenarii suplimentare. Protecția poate funcționa în cazul ferestrelor flotante, atunci când o aplicație este deschisă peste alta, dar și în modul de afișare împărțită, cunoscut drept split-screen. De asemenea, utilizatorii vor putea ascunde anumite notificări afișate pe ecranul de blocare, fără să fie necesară activarea protecției pentru întreaga suprafață a displayului.

Samsung oferă deja posibilitatea activării selective a funcției Privacy Display, inclusiv pentru anumite aplicații și notificări. Xiaomi pare însă să extindă numărul situațiilor în care protecția poate fi aplicată individual, cel puțin potrivit materialelor demonstrative publicate înaintea lansării. Rămâne de văzut cum vor funcționa aceste opțiuni în utilizarea de zi cu zi și dacă vor exista diferențe de claritate sau luminozitate atunci când protecția este activată.

Tehnologia ecranului reprezintă una dintre principalele direcții de dezvoltare ale noilor telefoane premium. Samsung a pus accent pe această funcționalitate odată cu lansarea oficială a seriei Galaxy S26 , iar Xiaomi încearcă acum să ofere o implementare proprie, cu mai multe posibilități de personalizare.