Xbox promite mai multe exclusivități, dar le taie elanul fanilor single-player: „Nu este o regulă bătută în cuie”
Microsoft încearcă din nou să explice ce jocuri vor rămâne exclusive pentru Xbox și ce titluri vor ajunge inclusiv pe consolele rivale. După luni de declarații contradictorii, compania promite că Gears of War: E-Day și Clockwork Revolution nu vor fi singurele exclusivități, însă avertizează că jucătorii nu ar trebui să creadă că toate producțiile single-player vor fi păstrate automat în ecosistemul Xbox.
Matthew Ball, directorul de strategie al Xbox, și Matt Booty, directorul de conținut, au vorbit despre acest subiect într-un interviu acordat publicației GamesRadar. Mesajul principal este că Microsoft are nevoie de exclusivități pentru a-și susține platforma, dar fiecare joc va fi analizat separat, în funcție de public, modelul economic și rolul pe care îl are în portofoliul companiei.
Gears of War și Clockwork Revolution nu vor rămâne singure
Matthew Ball a încercat să liniștească fanii care se temeau că revenirea exclusivităților reprezintă doar un experiment temporar. Acesta a declarat că Gears of War: E-Day și Clockwork Revolution nu sunt singurele jocuri pe care Microsoft intenționează să le păstreze pe consolele Xbox și PC.
Compania confirmase deja la Xbox Games Showcase 2026 că cele două producții vor fi exclusivități permanente pentru consolele Xbox, nu doar pentru o perioadă limitată. Gears of War: E-Day urmează să fie lansat pe 6 octombrie 2026, în timp ce Clockwork Revolution este programat pentru 2027. Ambele vor putea fi jucate și pe PC, inclusiv prin Steam și serviciile Microsoft.
Decizia marchează o schimbare importantă față de strategia ultimilor ani, în care tot mai multe jocuri asociate cu Microsoft au început să apară pe PlayStation 5. La prezentarea din iunie, compania a transmis că viitoarele lansări vor include anual producții capabile să funcționeze drept exclusivități reprezentative pentru platformă. Mai multe detalii despre anunțurile făcute atunci poți găsi în materialul despre Xbox Games Showcase 2026.
Problema este că Microsoft nu a prezentat încă o listă completă și nici un set simplu de reguli. Unele titluri importante vor rămâne exclusivități, în timp ce altele vor apărea simultan pe Xbox, PC și PlayStation 5.
Jocurile single-player nu sunt automat salvate de PlayStation
Matt Booty a explicat anterior că jocurile single-player au șanse mai mari să devină exclusivități, în timp ce producțiile live-service și multiplayer vor continua, în general, să fie lansate pe cât mai multe platforme. Motivul este simplu: jocurile bazate pe comunități active, microtranzacții și actualizări permanente au nevoie de un număr cât mai mare de utilizatori.
Totuși, oficialul Xbox spune acum că jucătorii nu ar trebui să se concentreze excesiv asupra etichetei „single-player”. Aceasta poate fi folosită ca o regulă orientativă, dar nu reprezintă un principiu fix. Altfel spus, existența unei campanii pentru un singur jucător nu garantează că producția respectivă va lipsi de pe PS5.
Microsoft deține peste 20 de francize care au generat fiecare venituri de cel puțin un miliard de dolari, iar jocurile din portofoliu au obiective diferite. Unele trebuie să convingă publicul să cumpere o consolă Xbox, în timp ce altele sunt construite pentru a atrage cât mai mulți jucători în servicii precum Game Pass sau în ecosistemele online ale companiei.
Această abordare explică de ce francize cândva considerate simboluri absolute ale Xbox ajung acum și pe PlayStation. Remake-ul Halo: Campaign Evolved va fi lansat inclusiv pe PS5, iar noul Fable își păstrează planul de lansare multiplatformă.
Microsoft decide exclusivitățile de la caz la caz
Reprezentanții Xbox susțin că există un cadru intern prin care este analizat fiecare proiect, chiar dacă acesta nu este încă evident pentru public. Printre criteriile probabile se numără dimensiunea comunității, investiția necesară, potențialul comercial și capacitatea jocului de a determina cumpărarea unei console.
În cazul unei producții precum Gears of War: E-Day, exclusivitatea poate întări identitatea Xbox și poate oferi un argument clar pentru achiziționarea consolei. Pentru un joc precum Call of Duty, limitarea la o singură platformă ar reduce drastic numărul de utilizatori și veniturile obținute din vânzări, abonamente și conținut suplimentar.
Ball consideră că nicio platformă importantă nu poate fi construită și menținută fără conținut exclusiv. Acesta a comparat industria jocurilor cu televiziunea, streamingul, radioul și studiourile cinematografice, unde producțiile proprii sunt folosite pentru diferențierea serviciilor și atragerea publicului.
Tocmai de aceea, compania încearcă să găsească un echilibru între vânzarea jocurilor pe PlayStation și protejarea ecosistemului propriu. Strategia este legată inclusiv de viitoarea consolă Project Helix, despre care poți afla mai multe în articolul despre schimbările radicale pregătite pentru următoarea generație Xbox.
Claritatea ar trebui să vină odată cu datele de lansare
Una dintre promisiunile făcute de conducerea Xbox este că platformele pe care apare un joc vor fi anunțate atunci când producția primește o dată oficială de lansare. Astfel, Microsoft vrea să evite perioadele lungi în care fanii nu știu dacă un titlu va rămâne exclusiv sau va ajunge ulterior pe PlayStation.
Până când acest sistem va fi aplicat constant, strategia Xbox rămâne dificil de anticipat. Confirmarea unor exclusivități importante reprezintă un semnal bun pentru posesorii consolelor Microsoft, dar declarația referitoare la jocurile single-player arată că aproape nicio franciză nu este complet protejată de o eventuală lansare multiplatformă.
Pentru moment, Gears of War: E-Day și Clockwork Revolution sunt cele mai clare exemple ale revenirii Microsoft la exclusivități. Alte jocuri vor fi anunțate, însă compania nu pare pregătită să transforme genul single-player într-o graniță rigidă între Xbox și PlayStation.