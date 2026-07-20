Xbox promite mai multe exclusivități, dar le taie elanul fanilor single-player: „Nu este o regulă bătută în cuie”

Gears of War și Clockwork Revolution nu vor rămâne singure

Matthew Ball a încercat să liniștească fanii care se temeau că revenirea exclusivităților reprezintă doar un experiment temporar. Acesta a declarat că Gears of War: E-Day și Clockwork Revolution nu sunt singurele jocuri pe care Microsoft intenționează să le păstreze pe consolele Xbox și PC.

Compania confirmase deja la Xbox Games Showcase 2026 că cele două producții vor fi exclusivități permanente pentru consolele Xbox, nu doar pentru o perioadă limitată. Gears of War: E-Day urmează să fie lansat pe 6 octombrie 2026, în timp ce Clockwork Revolution este programat pentru 2027. Ambele vor putea fi jucate și pe PC, inclusiv prin Steam și serviciile Microsoft.

Decizia marchează o schimbare importantă față de strategia ultimilor ani, în care tot mai multe jocuri asociate cu Microsoft au început să apară pe PlayStation 5. La prezentarea din iunie, compania a transmis că viitoarele lansări vor include anual producții capabile să funcționeze drept exclusivități reprezentative pentru platformă. Mai multe detalii despre anunțurile făcute atunci poți găsi în materialul despre Xbox Games Showcase 2026.

Problema este că Microsoft nu a prezentat încă o listă completă și nici un set simplu de reguli. Unele titluri importante vor rămâne exclusivități, în timp ce altele vor apărea simultan pe Xbox, PC și PlayStation 5.

Jocurile single-player nu sunt automat salvate de PlayStation

Matt Booty a explicat anterior că jocurile single-player au șanse mai mari să devină exclusivități, în timp ce producțiile live-service și multiplayer vor continua, în general, să fie lansate pe cât mai multe platforme. Motivul este simplu: jocurile bazate pe comunități active, microtranzacții și actualizări permanente au nevoie de un număr cât mai mare de utilizatori.

Totuși, oficialul Xbox spune acum că jucătorii nu ar trebui să se concentreze excesiv asupra etichetei „single-player”. Aceasta poate fi folosită ca o regulă orientativă, dar nu reprezintă un principiu fix. Altfel spus, existența unei campanii pentru un singur jucător nu garantează că producția respectivă va lipsi de pe PS5.

Microsoft deține peste 20 de francize care au generat fiecare venituri de cel puțin un miliard de dolari, iar jocurile din portofoliu au obiective diferite. Unele trebuie să convingă publicul să cumpere o consolă Xbox, în timp ce altele sunt construite pentru a atrage cât mai mulți jucători în servicii precum Game Pass sau în ecosistemele online ale companiei.