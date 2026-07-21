Ai 7-Zip pe calculator? Actualizează-l urgent: o simplă arhivă le poate da hackerilor acces la fișierele tale

Cum poate o arhivă să execute cod pe calculator

Problema apare în modul în care 7-Zip procesează anumite date comprimate în format XZ. O arhivă modificată poate provoca depășirea unui buffer din memoria heap. Programul ajunge astfel să scrie date în afara zonei alocate.

Atacatorul poate profita de această corupere a memoriei pentru a executa comenzi. Codul malițios rulează cu aceleași drepturi pe care le are procesul 7-Zip. Dacă aplicația a fost pornită normal, atacatorul primește drepturile utilizatorului conectat. Dacă programul a fost lansat cu privilegii de administrator, consecințele pot fi mai grave.

Vulnerabilitatea nu îi oferă automat atacatorului drepturi suplimentare. Totuși, accesul obișnuit poate fi suficient pentru furtul documentelor, modificarea fișierelor sau instalarea altor programe malițioase. Un atacator poate încerca apoi să combine breșa cu o altă vulnerabilitate pentru a obține control extins.

Situația amintește de alte probleme întâlnite în aplicațiile de arhivare. Fișierele comprimate au fost folosite anterior pentru distribuirea de malware și ocolirea protecțiilor Windows. Inclusiv arhivele aparent inofensive pot ascunde fișiere capabile să infecteze sistemul.

Actualizarea 7-Zip 26.02 elimină vulnerabilitatea

Problema a fost raportată dezvoltatorului 7-Zip pe 5 iunie 2026 de cercetătorul Landon Peng, reprezentant al Lunbun LLC. Detaliile au fost publicate pe 15 iulie, după finalizarea procesului coordonat de divulgare.

Corecția este inclusă în versiunea 7-Zip 26.02. Orice calculator care folosește o versiune mai veche pentru deschiderea arhivelor primite din exterior trebuie actualizat. Acest lucru este important mai ales pentru companii, instituții și utilizatorii care primesc frecvent documente prin e-mail.

7-Zip nu instalează automat actualizările pe toate sistemele. În multe cazuri, trebuie să descarci manual versiunea nouă și să o instalezi peste cea existentă. Poți verifica versiunea din meniul „Help”, apoi „About 7-Zip”.