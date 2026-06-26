Windows 11 devine mai bun când Microsoft încetează să ignore ideile comunității
Ani la rând, Windows a mers pe o regulă simplă: sistemul de operare îți oferă strictul necesar, iar restul se rezolvă cu programe făcute de dezvoltatori independenți. Aveai nevoie de arhive RAR? Instalai WinRAR sau 7-Zip. Vroiai capturi de ecran serioase? Luai ShareX, Lightshot sau Greenshot. Îți doreai un mod rapid de a instala multe aplicații? Te descurcai cu scripturi, site-uri și soluții complicate.
Lucrurile încep să se schimbe. Microsoft pare să fi înțeles că multe dintre instrumentele create de entuziaști nu erau nișe pentru utilizatori avansați, ci funcții pe care Windows ar fi trebuit să le ofere de la început. Iar rezultatul este unul vizibil: Windows 11 nu a devenit perfect, dar a început să fie mai practic pentru activitățile de zi cu zi.
WinGet rezolvă una dintre cele mai vechi probleme din Windows
Instalarea programelor în Windows a fost mereu un proces ciudat de fragmentat. Cauți aplicația pe Google, intri pe un site, te uiți după butonul corect de download, eviți reclamele și verifici dacă nu descarci din greșeală un installer dubios. Pentru câteva aplicații, nu pare un efort mare. Când îți configurezi un laptop nou sau reinstalezi Windows, devine rapid o pierdere de timp.
Aici intervine WinGet, managerul de pachete integrat de Microsoft. Cu o comandă simplă în Terminal, poți căuta, instala, actualiza sau elimina programe. Este genul de funcție pe care utilizatorii de Linux o consideră normală de ani de zile, dar care a lipsit multă vreme din Windows. Mai important, WinGet poate face actualizări în masă pentru aplicațiile compatibile, fără să mai intri separat în fiecare program.
Utilitarul este util și atunci când schimbi PC-ul. Poți exporta lista programelor instalate și o poți importa ulterior pe un alt calculator, pentru a recrea rapid mediul de lucru. Nu înlocuiește complet Microsoft Store și nici nu elimină nevoia de prudență când instalezi software, dar schimbă radical un proces care până acum era inutil de obositor.
Pentru mulți utilizatori, acesta este unul dintre exemplele clare în care Microsoft a observat ce funcționează deja în comunitatea tehnică și a adus ideea într-o formă accesibilă pentru mai multă lume.
File Explorer și Snipping Tool nu mai sunt simple unelte de rezervă
File Explorer a fost mereu prezent în Windows, dar a rămas mult timp mult prea limitat când venea vorba despre arhive. Sistemul putea lucra nativ cu fișiere ZIP, însă pentru RAR, 7z, TAR și multe alte formate aveai nevoie de aplicații suplimentare. De aceea, programe precum 7-Zip au devenit aproape obligatorii pe orice PC.
Windows 11 a primit suport nativ pentru mai multe formate de arhivă, inclusiv RAR, 7z și TAR. Nu înseamnă că aplicațiile specializate devin inutile pentru toată lumea, mai ales pentru utilizatorii care lucrează cu parole, compresie avansată sau fișiere foarte mari. Dar pentru majoritatea situațiilor obișnuite, când vrei doar să deschizi sau să extragi o arhivă, File Explorer face acum treaba fără alte instalări.
O transformare la fel de evidentă a avut loc cu Snipping Tool. Ani la rând, acesta a fost văzut drept un simplu instrument pentru capturi de ecran, mult sub nivelul aplicațiilor gratuite dedicate. Astăzi, aplicația poate extrage text din imagini prin OCR, poate copia rapid conținutul de pe ecran și oferă opțiuni de editare sau înregistrare video.
Funcția de extragere a textului este una dintre cele mai utile pentru muncă și pentru școală. Vezi un text într-o fotografie, într-un PDF scanat sau într-o captură de ecran și îl poți copia fără să îl rescrii de mână. Textul din imagini în Windows 11 a devenit astfel mult mai ușor de folosit, fără extensii de browser sau aplicații separate.
Telefonul, PowerToys și Linux fac Windows mai flexibil
Microsoft încearcă și să reducă distanța dintre telefon și PC. Prin Phone Link și secțiunea Mobile Devices, Windows 11 poate afișa notificări, mesaje, apeluri și fotografii, dar și să ofere acces la fișierele unui telefon Android direct în File Explorer. În anumite configurații, telefonul poate deveni inclusiv cameră web pentru laptop.
Integrarea nu este identică pentru toate telefoanele și nici toate funcțiile nu sunt disponibile pe iPhone sau pe orice model Android. Totuși, direcția este una bună. În loc să trimiți poze prin WhatsApp, e-mail sau cablu USB, poți muta mai simplu fișierele între dispozitive. Phone Link arată că Windows începe să trateze telefonul ca pe o extensie a PC-ului, nu ca pe un gadget complet separat.
În același timp, PowerToys rămâne locul unde Microsoft experimentează cu funcții care ar putea ajunge, într-o zi, direct în Windows. FancyZones pentru organizarea ferestrelor, Image Resizer, PowerRename, Color Picker sau Command Palette sunt exemple de unelte care rezolvă probleme mici, dar repetate. Pentru cine lucrează pe mai multe ecrane, PowerToys poate face sistemul mult mai confortabil.
Iar pentru dezvoltatori, Windows Subsystem for Linux a schimbat complet relația dintre Windows și Linux. În loc de dual-boot, mașini virtuale complicate sau configurații greu de întreținut, poți rula o distribuție Linux direct în Windows. Este o recunoaștere importantă a faptului că utilizatorii nu mai trebuie obligați să aleagă un singur ecosistem.
Windows 11 încă are multe probleme de rezolvat, de la update-uri la setări împrăștiate și meniuri care se schimbă fără logică. Dar cele mai bune îmbunătățiri din ultimii ani au aceeași idee la bază: Microsoft nu mai încearcă mereu să inventeze ceva de la zero. Uneori, cea mai bună actualizare este să observe ce folosesc oamenii deja și să facă acea experiență mai simplă pentru toată lumea.