Windows 11 devine mai bun când Microsoft încetează să ignore ideile comunității

WinGet rezolvă una dintre cele mai vechi probleme din Windows

Instalarea programelor în Windows a fost mereu un proces ciudat de fragmentat. Cauți aplicația pe Google, intri pe un site, te uiți după butonul corect de download, eviți reclamele și verifici dacă nu descarci din greșeală un installer dubios. Pentru câteva aplicații, nu pare un efort mare. Când îți configurezi un laptop nou sau reinstalezi Windows, devine rapid o pierdere de timp.

Aici intervine WinGet, managerul de pachete integrat de Microsoft. Cu o comandă simplă în Terminal, poți căuta, instala, actualiza sau elimina programe. Este genul de funcție pe care utilizatorii de Linux o consideră normală de ani de zile, dar care a lipsit multă vreme din Windows. Mai important, WinGet poate face actualizări în masă pentru aplicațiile compatibile, fără să mai intri separat în fiecare program.

Utilitarul este util și atunci când schimbi PC-ul. Poți exporta lista programelor instalate și o poți importa ulterior pe un alt calculator, pentru a recrea rapid mediul de lucru. Nu înlocuiește complet Microsoft Store și nici nu elimină nevoia de prudență când instalezi software, dar schimbă radical un proces care până acum era inutil de obositor.

Pentru mulți utilizatori, acesta este unul dintre exemplele clare în care Microsoft a observat ce funcționează deja în comunitatea tehnică și a adus ideea într-o formă accesibilă pentru mai multă lume.

File Explorer și Snipping Tool nu mai sunt simple unelte de rezervă

File Explorer a fost mereu prezent în Windows, dar a rămas mult timp mult prea limitat când venea vorba despre arhive. Sistemul putea lucra nativ cu fișiere ZIP, însă pentru RAR, 7z, TAR și multe alte formate aveai nevoie de aplicații suplimentare. De aceea, programe precum 7-Zip au devenit aproape obligatorii pe orice PC.

Windows 11 a primit suport nativ pentru mai multe formate de arhivă, inclusiv RAR, 7z și TAR. Nu înseamnă că aplicațiile specializate devin inutile pentru toată lumea, mai ales pentru utilizatorii care lucrează cu parole, compresie avansată sau fișiere foarte mari. Dar pentru majoritatea situațiilor obișnuite, când vrei doar să deschizi sau să extragi o arhivă, File Explorer face acum treaba fără alte instalări.

O transformare la fel de evidentă a avut loc cu Snipping Tool. Ani la rând, acesta a fost văzut drept un simplu instrument pentru capturi de ecran, mult sub nivelul aplicațiilor gratuite dedicate. Astăzi, aplicația poate extrage text din imagini prin OCR, poate copia rapid conținutul de pe ecran și oferă opțiuni de editare sau înregistrare video.