William ar fi refuzat să participe la un nou film despre Diana. Harry ar pregăti un documentar despre mama lor

William ar fi refuzat mai multe propuneri

Prințul de Wales nu ar intenționa să participe la un nou documentar despre mama sa și ar fi respins deja mai multe solicitări venite în acest sens.

Una dintre explicațiile prezentate de sursele citate de presa britanică este că William nu ar dori să repete experiența din 2017, când el și Harry au vorbit împreună, în fața camerelor, despre viața alături de Diana și despre pierderea mamei lor.

Atunci, cei doi frați au participat la documentarul „Diana, Our Mother: Her Life and Legacy”, realizat la 20 de ani de la moartea prințesei. Producția a inclus amintiri personale și fotografii din copilăria celor doi prinți.

După acel moment, William a sugerat că el și Harry nu intenționau să continue să vorbească public, în aceeași manieră, despre mama lor. Poziția sa actuală ar fi în concordanță cu această abordare.

Harry ar lua în calcul propriul documentar despre Diana

În timp ce William ar prefera să rămână în afara noilor producții, Harry ar analiza o abordare diferită.

Ducele de Sussex ar explora mai multe variante pentru a marca împlinirea a 30 de ani de la moartea mamei sale, iar una dintre acestea ar fi realizarea unui documentar despre viața și moștenirea prințesei Diana.

Potrivit People, Harry ar fi luat deja legătura cu membri ai familiei și cu persoane care au cunoscut-o pe Diana, în contextul pregătirilor pentru aniversarea din 2027. Ideea unui documentar s-ar afla printre proiectele discutate.