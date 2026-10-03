William ar fi refuzat să participe la un nou film despre Diana. Harry ar pregăti un documentar despre mama lor
Prințul William ar fi refuzat propunerile de a participa la un nou documentar dedicat prințesei Diana, în perspectiva împlinirii a 30 de ani de la moartea acesteia. Decizia vine într-un moment în care fratele său, prințul Harry, ar analiza posibilitatea realizării propriului proiect despre mama lor.
Anul 2027 va marca trei decenii de la moartea prințesei Diana, iar televiziunile și producătorii se pregătesc deja pentru moment. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, William ar fi primit mai multe propuneri de implicare în astfel de producții, însă ar fi ales să nu participe.
William ar fi refuzat mai multe propuneri
Prințul de Wales nu ar intenționa să participe la un nou documentar despre mama sa și ar fi respins deja mai multe solicitări venite în acest sens.
Una dintre explicațiile prezentate de sursele citate de presa britanică este că William nu ar dori să repete experiența din 2017, când el și Harry au vorbit împreună, în fața camerelor, despre viața alături de Diana și despre pierderea mamei lor.
Atunci, cei doi frați au participat la documentarul „Diana, Our Mother: Her Life and Legacy”, realizat la 20 de ani de la moartea prințesei. Producția a inclus amintiri personale și fotografii din copilăria celor doi prinți.
După acel moment, William a sugerat că el și Harry nu intenționau să continue să vorbească public, în aceeași manieră, despre mama lor. Poziția sa actuală ar fi în concordanță cu această abordare.
Harry ar lua în calcul propriul documentar despre Diana
În timp ce William ar prefera să rămână în afara noilor producții, Harry ar analiza o abordare diferită.
Ducele de Sussex ar explora mai multe variante pentru a marca împlinirea a 30 de ani de la moartea mamei sale, iar una dintre acestea ar fi realizarea unui documentar despre viața și moștenirea prințesei Diana.
Potrivit People, Harry ar fi luat deja legătura cu membri ai familiei și cu persoane care au cunoscut-o pe Diana, în contextul pregătirilor pentru aniversarea din 2027. Ideea unui documentar s-ar afla printre proiectele discutate.
Deocamdată, însă, nu există un anunț oficial privind lansarea unei asemenea producții. Informațiile disponibile indică faptul că proiectul este încă analizat, astfel că nu sunt cunoscute data lansării, formatul sau eventualii participanți.
Cei doi frați ar putea marca diferit momentul din 2027
Informațiile apărute până acum nu arată că William ar fi refuzat în mod direct o invitație de a participa la un documentar deja produs de Harry. Mai exact, William ar fi respins separat propunerile primite pentru noi filme despre Diana, în timp ce Harry ar analiza propriul proiect.
Diferența este importantă, mai ales în condițiile în care documentarul lui Harry nu a fost confirmat oficial.
Sursele citate de presa britanică susțin și că William ar prefera să evite o situație în care producțiile despre Diana ar putea fi transformate într-o comparație între cei doi frați sau într-un nou episod al tensiunilor dintre ei.
În ultimii ani, William a continuat totuși să vorbească despre influența pe care mama sa a avut-o asupra lui. Activitatea Dianei în sprijinul persoanelor fără adăpost este unul dintre domeniile pe care Prințul de Wales le-a asociat cu propriile sale proiecte sociale.
Diana a murit în urmă cu aproape trei decenii
Prințesa Diana a murit pe 31 august 1997, în urma accidentului rutier produs în tunelul Pont de l’Alma din Paris. Avea 36 de ani.
William avea 15 ani la momentul morții mamei sale, iar Harry avea 12 ani. De-a lungul anilor, ambii au vorbit despre efectele pe care pierderea Dianei le-a avut asupra vieții lor.
În 2027 se vor împlini 30 de ani de la moartea prințesei, iar interesul pentru povestea acesteia este de așteptat să crească din nou, inclusiv prin documentare și alte producții dedicate vieții și moștenirii sale.
În acest context, cei doi fii ai Dianei ar putea alege modalități foarte diferite de a marca momentul. William ar prefera să nu participe la o nouă producție despre mama sa, în timp ce Harry ar lua în calcul un documentar propriu. Pentru moment, însă, planurile Ducelui de Sussex rămân la stadiul de proiect și nu au fost confirmate oficial.