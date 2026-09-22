Viața Prințesei Diana, dincolo de imaginea publică. Ce aduce nou cartea fratelui său, dezvăluirile au provocat reacţii puternice la Buckingham
Viața Prințesei Diana, îndoielile privind căsătoria și presiunea expunerii publice sunt temele noii cărți semnate de fratele său, Charles Spencer. Volumul apare marți, 22 septembrie, după ce fragmentele publicate în presă au provocat o reacție neobișnuită a Palatului Buckingham.
Intitulată „Swan Song: Diana, My Sister”, cartea propune perspectiva unui membru apropiat al familiei asupra unor episoade care au marcat monarhia britanică. Desigur, relatarea trebuie însă citită ca o mărturie personală, ale cărei interpretări sunt contestate de reprezentanții regelui Charles al III-lea.
Diana ar fi avut îndoieli înainte de căsătorie
Unul dintre episoadele importante privește ezitările Dianei înaintea nunții. Potrivit lui Spencer, sora sa i-ar fi spus tatălui lor că nu poate continua relația cu un bărbat despre care credea că nu o iubește. Discuția ar fi urmat unei petreceri la care Diana s-ar fi simțit ignorată de viitorul soț. În relatarea autorului, tatăl lor i-ar fi răspuns că angajamentul era deja prea important pentru a mai putea fi retras.
Episodul conturează distanța dintre imaginea unei căsătorii urmărite de milioane de oameni și nesiguranța pe care, potrivit fratelui său, Diana o trăia în particular. El ridică și problema libertății de a lua decizii personale atunci când așteptările familiei și obligațiile publice devin apăsătoare.
Spencer descrie și vulnerabilitățile surorii sale legate de aspectul fizic, susținând că unele remarci ale lui Charles i-ar fi accentuat complexele. Aceste afirmații reprezintă perspectiva autorului, fără să poată explica, singure, dificultățile prin care a trecut prințesa.
Cum răspunde Palatul Buckingham acuzațiilor
Cele mai contestate pasaje privesc reacția pe care Charles ar fi avut-o după moartea Dianei, în 1997. Spencer descrie un ton pe care l-ar fi perceput drept o „veselie nepăsătoare” și îi atribuie fostului cumnat afirmația:
„Stai liniștit, o vom uita în curând”.
Acestea sunt acuzațiile autorului, nu constatări confirmate independent. Interpretarea sa asupra sentimentelor lui Charles trebuie, de asemenea, separată de faptele care pot fi verificate.
Palatul Buckingham a răspuns printr-un comunicat în care a transmis că regele „nu ignoră faptul că durerea provocată de pierderea unei surori poate întuneca rațiunea, altera judecata și influența amintirile într-un mod pe care ceilalți nu îl percep, chiar și la mulți ani după o astfel de pierdere”.
Răspunsul pune sub semnul întrebării fidelitatea amintirilor lui Spencer, care își susține versiunea și care a criticat public încercarea de a-i contesta credibilitatea.
Presiunea presei, o temă centrală
Mai mult, cartea abordează și urmărirea constantă a Dianei de către presă, precum și efectele acestei expuneri asupra celor apropiați. Spencer susține că ar fi fost, la rândul său, ținta unor campanii ale tabloidelor și acuză persoane din anturajul prințului Charles că ar fi încurajat publicarea unor informații false despre el. Acuzațiile trebuie atribuite explicit autorului, în lipsa unei confirmări independente.
Pentru cititori, aceste pasaje readuc în discuție limitele interesului public. Celebritatea poate justifica examinarea activității unei persoane, dar nu transformă automat fiecare aspect al vieții sale private într-o informație relevantă pentru societate.
Portretul unei surori
Dincolo de conflict, Spencer evocă preferințele Dianei, amintirile comune și capacitatea ei de a crea legături cu oamenii. O descrie drept o tânără pasionată de romanele Barbarei Cartland și de filmul „Melodia fericirii”, apoi drept o personalitate cu o carismă aparte.
„Diana exercita un magnetism incredibil. Aș merge până la a afirma că nu am observat niciodată ceva asemănător la nimeni altcineva”, scrie el.
Această apropiere familială oferă relatării valoare personală, dar îi stabilește și limitele. Practic, cartea permite cunoașterea felului în care Charles Spencer își amintește sora și experiențele ei; nu reprezintă, prin ea însăși, o verificare definitivă a tuturor episoadelor descrise.