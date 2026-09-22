Viața Prințesei Diana, dincolo de imaginea publică. Ce aduce nou cartea fratelui său, dezvăluirile au provocat reacţii puternice la Buckingham

Diana ar fi avut îndoieli înainte de căsătorie

Unul dintre episoadele importante privește ezitările Dianei înaintea nunții. Potrivit lui Spencer, sora sa i-ar fi spus tatălui lor că nu poate continua relația cu un bărbat despre care credea că nu o iubește. Discuția ar fi urmat unei petreceri la care Diana s-ar fi simțit ignorată de viitorul soț. În relatarea autorului, tatăl lor i-ar fi răspuns că angajamentul era deja prea important pentru a mai putea fi retras.

Episodul conturează distanța dintre imaginea unei căsătorii urmărite de milioane de oameni și nesiguranța pe care, potrivit fratelui său, Diana o trăia în particular. El ridică și problema libertății de a lua decizii personale atunci când așteptările familiei și obligațiile publice devin apăsătoare.

Spencer descrie și vulnerabilitățile surorii sale legate de aspectul fizic, susținând că unele remarci ale lui Charles i-ar fi accentuat complexele. Aceste afirmații reprezintă perspectiva autorului, fără să poată explica, singure, dificultățile prin care a trecut prințesa.

Cum răspunde Palatul Buckingham acuzațiilor

Cele mai contestate pasaje privesc reacția pe care Charles ar fi avut-o după moartea Dianei, în 1997. Spencer descrie un ton pe care l-ar fi perceput drept o „veselie nepăsătoare” și îi atribuie fostului cumnat afirmația:

„Stai liniștit, o vom uita în curând”.

Acestea sunt acuzațiile autorului, nu constatări confirmate independent. Interpretarea sa asupra sentimentelor lui Charles trebuie, de asemenea, separată de faptele care pot fi verificate.

Palatul Buckingham a răspuns printr-un comunicat în care a transmis că regele „nu ignoră faptul că durerea provocată de pierderea unei surori poate întuneca rațiunea, altera judecata și influența amintirile într-un mod pe care ceilalți nu îl percep, chiar și la mulți ani după o astfel de pierdere”.

Răspunsul pune sub semnul întrebării fidelitatea amintirilor lui Spencer, care își susține versiunea și care a criticat public încercarea de a-i contesta credibilitatea.