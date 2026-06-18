WhatsApp schimbă felul în care vezi mesajele pe Android. Actualizarea care apropie aplicația de experiența de pe iPhone
WhatsApp lucrează la o nouă actualizare pentru utilizatorii de Android, una care nu adaugă funcții spectaculoase și nici nu schimbă modul în care trimiți sau primești mesaje. Totuși, modificarea este una pe care mulți o vor observa imediat după instalare, pentru că vizează chiar felul în care apar mesajele în conversații.
Cea mai recentă versiune beta a aplicației introduce o serie de animații noi care fac interfața să pară mai fluidă și mai modernă. Schimbarea vine în contextul în care dezvoltatorii WhatsApp încearcă de ceva timp să rafineze experiența vizuală și să elimine senzația de rigiditate pe care mulți utilizatori Android au remarcat-o de-a lungul anilor, scrie Wabetainfo.
WhatsApp pune accent pe detaliile care fac diferența
Noua modificare afectează exclusiv partea vizuală a aplicației. Practic, atunci când un utilizator trimite un mesaj, acesta nu mai apare instantaneu în conversație, așa cum se întâmpla până acum. În schimb, mesajul este introdus în chat printr-o animație discretă, care creează impresia unei tranziții naturale între zona de redactare și conversația propriu-zisă.
Efectul este vizibil în special atunci când ultimul mesaj afișat în fereastra de chat se află în apropierea câmpului în care este scris textul. Rezultatul este o experiență mai fluidă, care oferă senzația că întregul dialog se desfășoară fără întreruperi vizuale.
Modificarea nu se limitează doar la mesajele expediate. Și mesajele primite beneficiază de aceeași abordare, ceea ce contribuie la o interfață unitară și mai plăcută din punct de vedere estetic.
Pentru utilizatorii de iPhone, efectul nu va părea deloc nou. De altfel, una dintre direcțiile urmărite de WhatsApp este apropierea experienței Android de cea oferită pe iOS, unde animațiile și tranzițiile au fost întotdeauna mai bine integrate în sistemul de operare.
În ultimul an, aplicația a primit mai multe îmbunătățiri similare. Au apărut animații pentru trimiterea fotografiilor, pentru stickere și pentru alte elemente vizuale din conversații. Noua actualizare WhatsApp continuă această strategie, demonstrând că dezvoltatorii acordă tot mai multă atenție aspectului și fluidității aplicației.
Utilizatorii vor putea decide dacă păstrează sau nu animațiile
Un aspect important este faptul că WhatsApp nu impune această schimbare tuturor. Cei care preferă o interfață simplă și fără efecte vizuale suplimentare vor avea posibilitatea să dezactiveze funcția.
Noua opțiune apare în secțiunea dedicată accesibilității, acolo unde utilizatorii pot gestiona diverse elemente care influențează modul de utilizare al aplicației. Astfel, fiecare persoană va putea decide dacă dorește animațiile active sau dacă preferă comportamentul clasic al mesajelor.
Această abordare este importantă mai ales pentru cei care folosesc telefoane mai vechi sau care doresc să reducă numărul de efecte grafice afișate pe ecran. În același timp, utilizatorii care apreciază interfețele moderne și animate vor putea beneficia de o experiență mai apropiată de cea oferită de aplicațiile premium.
În prezent, funcția este disponibilă doar pentru o parte dintre utilizatorii înscriși în programul beta al WhatsApp pentru Android. Compania testează comportamentul noii animații înainte de lansarea la scară largă.
Deocamdată nu există informații oficiale privind momentul în care actualizarea va ajunge în versiunea stabilă a aplicației. Dacă testele vor decurge conform planului, distribuirea ar putea începe gradual în perioada următoare.