WhatsApp schimbă felul în care vezi mesajele pe Android. Actualizarea care apropie aplicația de experiența de pe iPhone

WhatsApp pune accent pe detaliile care fac diferența

Noua modificare afectează exclusiv partea vizuală a aplicației. Practic, atunci când un utilizator trimite un mesaj, acesta nu mai apare instantaneu în conversație, așa cum se întâmpla până acum. În schimb, mesajul este introdus în chat printr-o animație discretă, care creează impresia unei tranziții naturale între zona de redactare și conversația propriu-zisă.

Efectul este vizibil în special atunci când ultimul mesaj afișat în fereastra de chat se află în apropierea câmpului în care este scris textul. Rezultatul este o experiență mai fluidă, care oferă senzația că întregul dialog se desfășoară fără întreruperi vizuale.

Modificarea nu se limitează doar la mesajele expediate. Și mesajele primite beneficiază de aceeași abordare, ceea ce contribuie la o interfață unitară și mai plăcută din punct de vedere estetic.

Pentru utilizatorii de iPhone, efectul nu va părea deloc nou. De altfel, una dintre direcțiile urmărite de WhatsApp este apropierea experienței Android de cea oferită pe iOS, unde animațiile și tranzițiile au fost întotdeauna mai bine integrate în sistemul de operare.

În ultimul an, aplicația a primit mai multe îmbunătățiri similare. Au apărut animații pentru trimiterea fotografiilor, pentru stickere și pentru alte elemente vizuale din conversații. Noua actualizare WhatsApp continuă această strategie, demonstrând că dezvoltatorii acordă tot mai multă atenție aspectului și fluidității aplicației.

Utilizatorii vor putea decide dacă păstrează sau nu animațiile

Un aspect important este faptul că WhatsApp nu impune această schimbare tuturor. Cei care preferă o interfață simplă și fără efecte vizuale suplimentare vor avea posibilitatea să dezactiveze funcția.

Noua opțiune apare în secțiunea dedicată accesibilității, acolo unde utilizatorii pot gestiona diverse elemente care influențează modul de utilizare al aplicației. Astfel, fiecare persoană va putea decide dacă dorește animațiile active sau dacă preferă comportamentul clasic al mesajelor.