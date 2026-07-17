VIDEO | Un bărbat paralizat și-a recăpătat controlul asupra mâinilor cu ajutorul unei noi tehnologii care ar putea schimba viața a milioane de oameni
Un bărbat care trăiește cu paralizie severă și-a recăpătat o parte din controlul asupra mâinilor și chiar senzația de atingere, după ce cercetătorii au conectat implanturi cerebrale, senzori plasați pe piele și algoritmi de inteligență artificială într-un sistem experimental complex.
Keith Thomas a rămas paralizat de la piept în jos în urma unui accident produs în 2020. Înaintea intervenției, nu își putea ridica mâinile până la nivelul feței. După luni de antrenament, bărbatul a ajuns să se hrănească, să-și șteargă singur gura și să manipuleze obiecte fragile, activități aparent simple, dar care pot însemna un nivel important de independență pentru o persoană cu tetraplegie.
Tehnologia, numită „double neural bypass” – ocolire neuronală dublă –, a fost dezvoltată de cercetătorii de la Feinstein Institutes for Medical Research. Aceștia spun că sistemul nu doar ocolește zona afectată a măduvei spinării, ci ar putea stimula formarea unor noi conexiuni în sistemul nervos.
Cum transformă inteligența artificială gândul în mișcare
În timpul unei operații pe creier care a durat aproximativ 15 ore, medicii i-au implantat lui Keith Thomas cinci rețele de microelectrozi. Acestea captează semnalele generate atunci când pacientul se gândește să-și miște mâna și le transmit unui algoritm de învățare automată.
Software-ul interpretează intenția de mișcare și trimite impulsuri electrice către electrozii plasați pe antebraț, stimulând mușchii necesari. Sistemul creează astfel o punte electronică între creier și membre, ocolind leziunea care întrerupe comunicarea normală prin măduva spinării.
O altă componentă folosește senzori care măsoară presiunea exercitată atunci când pacientul apucă un obiect. Informația este transmisă înapoi către creier sub forma stimulării electrice, creând o senzație parțială de atingere.
În teste, Thomas a reușit să ridice coji goale de ou fără să le spargă în 87% dintre încercări. După 35 de săptămâni, forța brațului drept crescuse cu 86%, iar cea a brațului stâng cu 62%, potrivit rezultatelor prezentate de cercetători.
Noi am mai scris despre implantul cerebral aprobat în China care îi ajută pe pacienții paralizați să-și miște mâna. Spre deosebire de acel sistem, care controlează o mănușă robotică externă, tehnologia testată acum încearcă să reactiveze direct mușchii pacientului.
Un rezultat spectaculos, dar nu o vindecare completă
Cercetătorii subliniază că rezultatul nu înseamnă vindecarea paraliziei. Studiul a implicat un singur pacient, iar senzația tactilă recuperată a fost doar parțială. Sunt necesare teste pe mai multe persoane pentru a demonstra că metoda este sigură, eficientă și poate produce rezultate similare pe termen lung.
Totuși, un detaliu le oferă oamenilor de știință motive de optimism: o parte dintre îmbunătățirile motorii s-au menținut luni întregi după oprirea intervenției. Acest lucru ar putea indica faptul că stimularea repetată a ajutat sistemul nervos să se adapteze și să formeze noi trasee de comunicare, deși ipoteza trebuie confirmată prin cercetări suplimentare.
Progresele din domeniu se succed rapid. Un pacient Neuralink a reușit să controleze un computer cu ajutorul unui implant cerebral, iar alte interfețe le permit persoanelor paralizate să manevreze brațe robotizate, scaune rulante sau diferite dispozitive digitale.
Marea diferență în cazul lui Keith Thomas este combinarea mișcării cu feedbackul senzorial. Pentru activitățile de zi cu zi nu este suficient să miști mâna: trebuie să simți cât de tare strângi un pahar sau câtă presiune aplici asupra unui obiect fragil. Tocmai această comunicare în ambele direcții poate transforma neurotehnologia dintr-un experiment impresionant într-un ajutor real pentru persoanele cu paralizie severă.