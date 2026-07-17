VIDEO | Un bărbat paralizat și-a recăpătat controlul asupra mâinilor cu ajutorul unei noi tehnologii care ar putea schimba viața a milioane de oameni

Tehnologia, numită „double neural bypass” – ocolire neuronală dublă –, a fost dezvoltată de cercetătorii de la Feinstein Institutes for Medical Research. Aceștia spun că sistemul nu doar ocolește zona afectată a măduvei spinării, ci ar putea stimula formarea unor noi conexiuni în sistemul nervos.

Cum transformă inteligența artificială gândul în mișcare

În timpul unei operații pe creier care a durat aproximativ 15 ore, medicii i-au implantat lui Keith Thomas cinci rețele de microelectrozi. Acestea captează semnalele generate atunci când pacientul se gândește să-și miște mâna și le transmit unui algoritm de învățare automată.

Software-ul interpretează intenția de mișcare și trimite impulsuri electrice către electrozii plasați pe antebraț, stimulând mușchii necesari. Sistemul creează astfel o punte electronică între creier și membre, ocolind leziunea care întrerupe comunicarea normală prin măduva spinării.

O altă componentă folosește senzori care măsoară presiunea exercitată atunci când pacientul apucă un obiect. Informația este transmisă înapoi către creier sub forma stimulării electrice, creând o senzație parțială de atingere.

În teste, Thomas a reușit să ridice coji goale de ou fără să le spargă în 87% dintre încercări. După 35 de săptămâni, forța brațului drept crescuse cu 86%, iar cea a brațului stâng cu 62%, potrivit rezultatelor prezentate de cercetători.

Noi am mai scris despre implantul cerebral aprobat în China care îi ajută pe pacienții paralizați să-și miște mâna. Spre deosebire de acel sistem, care controlează o mănușă robotică externă, tehnologia testată acum încearcă să reactiveze direct mușchii pacientului.

Un rezultat spectaculos, dar nu o vindecare completă

Cercetătorii subliniază că rezultatul nu înseamnă vindecarea paraliziei. Studiul a implicat un singur pacient, iar senzația tactilă recuperată a fost doar parțială. Sunt necesare teste pe mai multe persoane pentru a demonstra că metoda este sigură, eficientă și poate produce rezultate similare pe termen lung.