Noul Redmi K100 ar putea lăsa concurența în urmă. Specificațiile scăpate pe internet nu-s deloc de lepădat

Ecran de 185 Hz și procesor Snapdragon din noua generație

Potrivit unor informații publicate de cunoscutul leaker Digital Chat Station, prototipul aflat în teste este echipat cu un ecran plat, cu margini rotunjite și o rată de refresh de 185 Hz, peste ceea ce oferă în prezent majoritatea telefoanelor de top.

Sub carcasă ar urma să se afle procesorul Snapdragon 8 Elite Gen 5, alături de un cip dedicat procesării imaginilor afișate pe ecran. O astfel de configurație ar putea îmbunătăți experiența în jocuri și redarea conținutului multimedia, oferind animații mai fluide și o calitate mai bună a imaginilor.

Potrivit informațiilor apărute până acum, seria Redmi K100 ar putea fi lansată chiar luna viitoare, înainte ca Xiaomi să prezinte gama Xiaomi 18, care este așteptată în luna septembrie.

Cameră de 200 MP și zoom periscopic

Dacă fotografia este importantă pentru tine, noul model Redmi promite un salt important față de generația actuală. Telefonul ar urma să fie echipat cu un senzor principal de 200 de megapixeli, alături de o cameră telefoto periscopică de 50 MP, destinată fotografiilor realizate de la distanță fără pierderi majore de calitate.

Pe lista dotărilor mai apar un cititor de amprentă ultrasonic 3D integrat în ecran, difuzoare stereo de nivel flagship și un motor de vibrații mai performant, pentru un feedback tactil mai precis.

Bateria ar putea fi una dintre cele mai mari din industrie

Cel mai spectaculos detaliu din această scurgere de informații este bateria. Prototipul testat ar integra un acumulator de aproximativ 9.000 mAh, o capacitate întâlnită extrem de rar pe telefoanele premium.

În plus, Redmi ar păstra încărcarea rapidă prin cablu la 100 W, iar telefonul ar urma să ofere și încărcare wireless, un detaliu care nu este întotdeauna prezent pe dispozitivele din această gamă.