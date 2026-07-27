Wakanda are un nou moștenitor: Black Panther 3 vine în 2028, cu fiul lui T’Challa în prim-plan
Marvel Studios a confirmat oficial „Black Panther 3”. Filmul va ajunge în cinematografe pe 15 decembrie 2028. Ryan Coogler revine la regie. David Jonsson va juca rolul fiului lui T’Challa, potrivit anunțului publicat de Marvel.
Anunțul a fost făcut la San Diego Comic-Con. Marvel a revenit în celebra sală Hall H cu mai multe noutăți importante. Printre acestea s-au numărat noul film „Ghost Rider” și informații despre „Avengers: Doomsday”. „Black Panther 3” a fost însă una dintre marile surprize ale panelului.
Fiul lui T’Challa devine noul erou al Wakandei
David Jonsson va interpreta versiunea adultă a prințului T’Challa. Personajul este fiul regelui interpretat de Chadwick Boseman și al Nakiei, jucată de Lupita Nyong’o. Copilul a fost prezentat la finalul filmului „Black Panther: Wakanda Forever”.
Nakia îi dezvăluia atunci lui Shuri că băiatul fusese crescut departe de presiunile tronului. Numele său haitian era Toussaint. Numele său din Wakanda era însă T’Challa. Scena sugera că moștenirea fostului rege va continua.
David Jonsson este cunoscut din serialul „Industry”. Actorul a mai apărut în „Alien: Romulus” și „The Long Walk”. Alegerea sa arată că Marvel nu pregătește doar o apariție scurtă. Jonsson va deveni unul dintre personajele centrale ale francizei.
Letitia Wright revine în rolul lui Shuri. Ea a preluat mantia Panterei Negre în cel de-al doilea film. Nu este clar dacă Shuri va rămâne Black Panther sau îi va preda rolul nepotului său. Diferența de vârstă indică și un salt important în timp.
Primele informații despre revenirea filmului Black Panther apăruseră deja în 2025. Atunci, Ryan Coogler confirmase că proiectul va fi următorul său lungmetraj.
Ryan Coogler revine după succesul uriaș cu Sinners
Ryan Coogler va regiza și al treilea film. El a realizat primele două producții ale francizei. Cineastul ar urma să închidă astfel trilogia începută în 2018 alături de Chadwick Boseman.
Revenirea sa vine după succesul filmului „Sinners”. Producția horror cu Michael B. Jordan a primit 16 nominalizări la Premiile Oscar. A câștigat patru trofee. Coogler a primit premiul pentru cel mai bun scenariu original.
„Sinners” i-a oferit regizorului mai multă libertate decât producțiile Marvel. Filmul combină horrorul, muzica blues și drama istorică. Succesul său îi oferă acum lui Coogler o poziție și mai puternică în negocierile cu studioul.
Denzel Washington face și el parte din distribuție. Rolul său nu a fost dezvăluit. Actorul spusese anterior că Ryan Coogler scria un personaj special pentru el. Marvel nu a oferit alte detalii despre identitatea acestuia.
Nu se știe nici dacă Lupita Nyong’o, Winston Duke, Danai Gurira sau Angela Bassett vor reveni. Distribuția completă va fi anunțată mai aproape de începerea filmărilor.
Un nou T’Challa, fără să fie înlocuit Chadwick Boseman
Marvel a refuzat să aleagă un alt actor pentru rolul originalului T’Challa după moartea lui Chadwick Boseman. „Wakanda Forever” a transformat pierderea actorului într-o parte centrală a poveștii. Filmul a fost construit în jurul durerii trăite de Shuri, Ramonda și întregul regat.
Introducerea fiului său îi permite studioului să readucă numele T’Challa fără să schimbe actorul din primul film. David Jonsson nu îl înlocuiește direct pe Boseman. El interpretează o nouă generație a personajului.
Această alegere poate crea și un conflict interesant. Shuri a devenit Pantera Neagră într-un moment de furie și disperare. Tânărul T’Challa va trebui să își găsească propriul loc în Wakanda. El va moșteni un nume uriaș, dar și așteptările unui întreg regat.
„Black Panther: Wakanda Forever” a pregătit această direcție încă din 2022. Scena de după final nu mai pare acum doar un omagiu. Ea a fost începutul următorului capitol.
„Black Panther 3” va fi lansat pe 15 decembrie 2028. Filmările și sinopsisul oficial nu au fost încă anunțate. Marvel a confirmat însă elementul esențial. Wakanda va avea un nou T’Challa.