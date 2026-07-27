Wakanda are un nou moștenitor: Black Panther 3 vine în 2028, cu fiul lui T’Challa în prim-plan

Fiul lui T’Challa devine noul erou al Wakandei

David Jonsson va interpreta versiunea adultă a prințului T’Challa. Personajul este fiul regelui interpretat de Chadwick Boseman și al Nakiei, jucată de Lupita Nyong’o. Copilul a fost prezentat la finalul filmului „Black Panther: Wakanda Forever”.

Nakia îi dezvăluia atunci lui Shuri că băiatul fusese crescut departe de presiunile tronului. Numele său haitian era Toussaint. Numele său din Wakanda era însă T’Challa. Scena sugera că moștenirea fostului rege va continua.

David Jonsson este cunoscut din serialul „Industry”. Actorul a mai apărut în „Alien: Romulus” și „The Long Walk”. Alegerea sa arată că Marvel nu pregătește doar o apariție scurtă. Jonsson va deveni unul dintre personajele centrale ale francizei.

Letitia Wright revine în rolul lui Shuri. Ea a preluat mantia Panterei Negre în cel de-al doilea film. Nu este clar dacă Shuri va rămâne Black Panther sau îi va preda rolul nepotului său. Diferența de vârstă indică și un salt important în timp.

Primele informații despre revenirea filmului Black Panther apăruseră deja în 2025. Atunci, Ryan Coogler confirmase că proiectul va fi următorul său lungmetraj.

Ryan Coogler revine după succesul uriaș cu Sinners

Ryan Coogler va regiza și al treilea film. El a realizat primele două producții ale francizei. Cineastul ar urma să închidă astfel trilogia începută în 2018 alături de Chadwick Boseman.

Revenirea sa vine după succesul filmului „Sinners”. Producția horror cu Michael B. Jordan a primit 16 nominalizări la Premiile Oscar. A câștigat patru trofee. Coogler a primit premiul pentru cel mai bun scenariu original.