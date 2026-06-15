Vremea se răceşte din nou. Meteorologii anunţă ploi şi vreme urâtă în mai multe zone ale ţării
După câteva zile cu temperaturi mai ridicate, vremea intră într-un nou proces de răcire în mai multe regiuni ale țării. Potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), ziua de luni, 15 iunie, va aduce un regim termic mai redus comparativ cu perioada precedentă, dar și fenomene de instabilitate atmosferică în numeroase zone.
Temperaturile scad în majoritatea regiunilor
Meteorologii anunță că valorile termice vor fi în scădere în cea mai mare parte a țării. Maximele zilei vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade Celsius, în timp ce temperaturile minime se vor situa între 4 grade în estul Transilvaniei și 18 grade pe litoral.
Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, însă perioadele cu înnorări accentuate vor fi frecvente. Instabilitatea atmosferică se va manifesta în special în Dobrogea, local în Muntenia și Oltenia, dar și pe arii mai restrânse în restul teritoriului.
În anumite zone sunt așteptate averse și descărcări electrice, ceea ce va contribui la aspectul instabil al vremii. De asemenea, izolat, meteorologii menționează posibilitatea apariției ceții.
Ploi torențiale și acumulări importante de apă
Unul dintre principalele fenomene prognozate pentru această perioadă îl reprezintă ploile. Conform ANM, precipitațiile vor avea, pe alocuri, caracter torențial.
În zonele afectate, cantitățile de apă pot ajunge izolat la valori cuprinse între 15 și 25 de litri pe metrul pătrat. Aceste episoade de ploaie vor fi însoțite de manifestări specifice instabilității atmosferice, inclusiv descărcări electrice.
Prognoza indică faptul că fenomenele vor apărea în mai multe regiuni ale țării, însă cu o extindere mai mare în sud-estul teritoriului.
Vânt puternic la munte și în mai multe regiuni ale țării
Pe lângă precipitații, vântul va avea intensificări temporare în anumite zone. Acesta va sufla în general slab și moderat, însă pe crestele montane rafalele pot atinge viteze de 60–70 km/h.
Totodată, intensificări ale vântului sunt așteptate pe arii restrânse din nord-vestul, centrul și sudul țării, unde rafalele vor putea ajunge la 40–45 km/h.
Meteorologii avertizează că, izolat, sunt posibile vijelii și căderi de grindină, fenomene asociate episoadelor de instabilitate accentuată.
Cum va fi vremea în București
Și în Capitală se va resimți răcirea vremii. Cerul va avea un aspect variabil, însă nu vor lipsi perioadele cu înnorări accentuate.
Prognoza pentru București indică apariția averselor și a descărcărilor electrice, însoțite de intensificări de scurtă durată ale vântului. În ceea ce privește temperaturile, maxima zilei va fi cuprinsă între 25 și 27 de grade Celsius, iar minima se va situa între 14 și 16 grade.
Astfel, începutul săptămânii aduce o schimbare importantă a vremii în România, cu temperaturi mai scăzute, ploi în mai multe regiuni și episoade de instabilitate atmosferică ce pot include vijelii, grindină și intensificări ale vântului.