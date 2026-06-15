Vremea se răceşte din nou. Meteorologii anunţă ploi şi vreme urâtă în mai multe zone ale ţării

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, însă perioadele cu înnorări accentuate vor fi frecvente. Instabilitatea atmosferică se va manifesta în special în Dobrogea, local în Muntenia și Oltenia, dar și pe arii mai restrânse în restul teritoriului.

În anumite zone sunt așteptate averse și descărcări electrice, ceea ce va contribui la aspectul instabil al vremii. De asemenea, izolat, meteorologii menționează posibilitatea apariției ceții.

Ploi torențiale și acumulări importante de apă

Unul dintre principalele fenomene prognozate pentru această perioadă îl reprezintă ploile. Conform ANM, precipitațiile vor avea, pe alocuri, caracter torențial.

În zonele afectate, cantitățile de apă pot ajunge izolat la valori cuprinse între 15 și 25 de litri pe metrul pătrat. Aceste episoade de ploaie vor fi însoțite de manifestări specifice instabilității atmosferice, inclusiv descărcări electrice.

Prognoza indică faptul că fenomenele vor apărea în mai multe regiuni ale țării, însă cu o extindere mai mare în sud-estul teritoriului.

Vânt puternic la munte și în mai multe regiuni ale țării

Pe lângă precipitații, vântul va avea intensificări temporare în anumite zone. Acesta va sufla în general slab și moderat, însă pe crestele montane rafalele pot atinge viteze de 60–70 km/h.

Totodată, intensificări ale vântului sunt așteptate pe arii restrânse din nord-vestul, centrul și sudul țării, unde rafalele vor putea ajunge la 40–45 km/h.