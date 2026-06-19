Vrăjitoarele: Partea a II-a ajunge pe SkyShowtime: când poți vedea finalul poveștii lui Elphaba și Glinda, dacă l-ai ratat la cinema

Filmul le readuce în prim-plan pe Cynthia Erivo și Ariana Grande, în rolurile lui Elphaba și Glinda, două personaje care au devenit simboluri ale unei lumi magice construite în jurul celebrului ținut Oz. Noua parte promite să încheie povestea începută în primul film, dar și să arate consecințele alegerilor făcute de cele două protagoniste, acum aflate de părți diferite ale aceleiași lupte.

Elphaba și Glinda, despărțite de alegerile lor

În „Vrăjitoarele: Partea a II-a”, Elphaba nu mai este doar tânăra neînțeleasă care încearcă să își găsească locul într-o lume care o judecă înainte să o cunoască. Ea este acum privită drept Vrăjitoarea cea Rea din Vest și trăiește în exil, continuând să lupte pentru a-l demasca pe Vrăjitor și pentru a scoate la lumină adevărul din spatele puterii sale.

De cealaltă parte se află Glinda, devenită imaginea oficială a Binelui în Oz. Personajul interpretat de Ariana Grande ajunge să se bucure de popularitate, faimă și influență, dar această poziție o obligă să accepte și compromisuri. Filmul urmărește astfel diferența dintre cele două prietene, dar și felul în care fiecare începe să înțeleagă cât de mare este prețul propriilor alegeri.

Punctul de cotitură apare odată cu sosirea unei fete din Kansas, eveniment care schimbă complet echilibrul din Oz. Elphaba și Glinda sunt nevoite să se reîntâlnească, să privească dincolo de imaginea pe care au construit-o una despre cealaltă și să decidă dacă pot repara legătura dintre ele înainte ca lumea lor să se schimbe definitiv.

„Vrăjitoarele: Partea a II-a” continuă astfel povestea nu doar ca o aventură fantastică, ci și ca o dramă despre prietenie, loialitate, putere și felul în care oamenii pot deveni eroi sau monștri în ochii celorlalți. Pentru publicul care a urmărit primul film, miza este mai mare decât simpla confruntare dintre Bine și Rău: este vorba despre adevărul ascuns în spatele acestei împărțiri.

Distribuție de top și revenirea în lumea magică din Oz

Filmul este regizat de Jon M. Chu, cineastul care a semnat și prima parte a poveștii. Adaptarea pornește de la celebrul musical cu muzica și versurile lui Stephen Schwartz și de la scenariul semnat de Winnie Holzman, inspirat, la rândul său, de romanul bestseller „Wicked” al lui Gregory Maguire.