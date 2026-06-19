Vrăjitoarele: Partea a II-a ajunge pe SkyShowtime: când poți vedea finalul poveștii lui Elphaba și Glinda, dacă l-ai ratat la cinema
Una dintre cele mai populare povești fantastice din ultimii ani își continuă drumul spre publicul din România. „Vrăjitoarele: Partea a II-a”, finalul adaptării cinematografice inspirate de musicalul „Wicked”, va fi disponibil în exclusivitate pe SkyShowtime începând de vineri, 20 iunie.
Eu l-am văzut la cinema, la invitația RoImage, anul trecut, la lansarea de presă, și pot spune că merită. Poți citi aici o recenzie fără spoilere, ca să nu-ți stric bucuria de a-l vedea pe SkyShowtime.
Filmul le readuce în prim-plan pe Cynthia Erivo și Ariana Grande, în rolurile lui Elphaba și Glinda, două personaje care au devenit simboluri ale unei lumi magice construite în jurul celebrului ținut Oz. Noua parte promite să încheie povestea începută în primul film, dar și să arate consecințele alegerilor făcute de cele două protagoniste, acum aflate de părți diferite ale aceleiași lupte.
Elphaba și Glinda, despărțite de alegerile lor
În „Vrăjitoarele: Partea a II-a”, Elphaba nu mai este doar tânăra neînțeleasă care încearcă să își găsească locul într-o lume care o judecă înainte să o cunoască. Ea este acum privită drept Vrăjitoarea cea Rea din Vest și trăiește în exil, continuând să lupte pentru a-l demasca pe Vrăjitor și pentru a scoate la lumină adevărul din spatele puterii sale.
De cealaltă parte se află Glinda, devenită imaginea oficială a Binelui în Oz. Personajul interpretat de Ariana Grande ajunge să se bucure de popularitate, faimă și influență, dar această poziție o obligă să accepte și compromisuri. Filmul urmărește astfel diferența dintre cele două prietene, dar și felul în care fiecare începe să înțeleagă cât de mare este prețul propriilor alegeri.
Punctul de cotitură apare odată cu sosirea unei fete din Kansas, eveniment care schimbă complet echilibrul din Oz. Elphaba și Glinda sunt nevoite să se reîntâlnească, să privească dincolo de imaginea pe care au construit-o una despre cealaltă și să decidă dacă pot repara legătura dintre ele înainte ca lumea lor să se schimbe definitiv.
„Vrăjitoarele: Partea a II-a” continuă astfel povestea nu doar ca o aventură fantastică, ci și ca o dramă despre prietenie, loialitate, putere și felul în care oamenii pot deveni eroi sau monștri în ochii celorlalți. Pentru publicul care a urmărit primul film, miza este mai mare decât simpla confruntare dintre Bine și Rău: este vorba despre adevărul ascuns în spatele acestei împărțiri.
Distribuție de top și revenirea în lumea magică din Oz
Filmul este regizat de Jon M. Chu, cineastul care a semnat și prima parte a poveștii. Adaptarea pornește de la celebrul musical cu muzica și versurile lui Stephen Schwartz și de la scenariul semnat de Winnie Holzman, inspirat, la rândul său, de romanul bestseller „Wicked” al lui Gregory Maguire.
Pe lângă Cynthia Erivo și Ariana Grande, distribuția îi include pe Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Ethan Slater, Bowen Yang și Marissa Bode. Fiecare dintre aceste personaje are un rol important în construcția universului Oz, iar continuarea promite să ducă mai departe poveștile deja începute în primul film.
Jonathan Bailey revine în rolul lui Fiyero, unul dintre personajele centrale ale poveștii și o prezență care complică relația dintre Elphaba și Glinda. Jeff Goldblum îl interpretează pe Vrăjitor, figura aflată în centrul puterii din Oz, iar Michelle Yeoh revine drept Madame Morrible, un personaj care influențează puternic destinul celor două vrăjitoare.
Filmul are și o miză sentimentală pentru fanii universului clasic „Vrăjitorul din Oz”, pentru că apropie povestea de elementele cunoscute din celebra aventură a lui Dorothy. Apariția fetei din Kansas marchează un moment important pentru publicul care știe deja unde se îndreaptă istoria, dar vrea să afle cum au ajuns Elphaba și Glinda să fie personajele de legendă despre care se vorbește în Oz.
Unde poți vedea Vrăjitoarele: Partea a II-a în România
„Vrăjitoarele: Partea a II-a” intră în catalogul SkyShowtime din România pe 20 iunie și va putea fi urmărit exclusiv pe platformă. Filmul se alătură unei colecții care include deja producții precum „Downton Abbey: Final glorios”, „Cum să îți dresezi dragonul”, „Jurassic World: Renașterea” și prima parte din „Vrăjitoarele”.
SkyShowtime este disponibilă prin aplicația proprie pe telefoane și tablete cu iOS și Android, pe televizoare Samsung și LG compatibile, Android TV, Apple TV, Google Chromecast și Amazon Fire TV. Serviciul poate fi accesat și prin anumiți furnizori locali de televiziune, în funcție de piață.
În România, abonamentul Standard cu reclame are un preț de 4,99 euro pe lună. Abonamentul Standard costă 6,99 euro lunar, iar varianta Premium ajunge la 9,99 euro pe lună. Lansarea „Vrăjitoarele: Partea a II-a” vine astfel ca una dintre cele mai importante noutăți ale platformei pentru începutul verii, mai ales pentru publicul care vrea să revadă sau să descopere acasă povestea spectaculoasă din Oz.