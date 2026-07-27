Vor dispărea roșcații de pe planetă? Explicația genetică din spatele unui mit vechi de zeci de ani

Gena părului roșcat poate fi transmisă fără să fie vizibilă

Părul roșcat este asociat în special cu anumite variante ale genei MC1R. Pentru ca trăsătura să apară, un copil trebuie să moștenească variante relevante de la ambii părinți. Aceștia nu trebuie însă să fie roșcați.

O persoană cu păr brunet sau blond poate purta o singură copie a variantei. Nu va avea neapărat păr roșcat. O poate transmite însă copiilor. Dacă și celălalt părinte este purtător, există posibilitatea apariției unui copil roșcat.

Acest mecanism explică de ce doi părinți fără păr roșcat pot avea un copil roșcat. Variantele genetice rămân ascunse. Ele nu dispar doar pentru că nu sunt vizibile la fiecare generație. Gena MC1R este legată și de alte caracteristici. Cercetătorii au analizat inclusiv legătura dintre părul roșcat și aspectul mai tânăr sau mai bătrân.

Pentru ca părul roșcat să dispară complet, variantele genetice responsabile ar trebui eliminate treptat din întreaga populație. Acest lucru s-ar întâmpla doar dacă purtătorii ar avea semnificativ mai puțini copii decât ceilalți oameni. Nu există dovezi că se întâmplă așa ceva.

Riscul de melanom nu va duce la dispariția roșcaților

Persoanele roșcate au adesea pielea foarte deschisă. Ele produc mai multă feomelanină și mai puțină eumelanină. Feomelanina oferă nuanțele roșcate. Protejează însă mai puțin pielea în fața radiațiilor ultraviolete.

Anumite variante MC1R sunt asociate cu un risc de cancer de piele de două până la patru ori mai mare. Pericolul nu vine doar din faptul că pielea se arde mai ușor. Procesele chimice asociate feomelaninei și o protecție mai slabă a ADN-ului pot contribui la risc.

Acest lucru nu înseamnă însă că selecția naturală va elimina părul roșcat. Multe cazuri de cancer de piele apar la vârste înaintate. Persoanele afectate au avut deja timp să își transmită genele. Riscul medical nu produce automat o scădere evolutivă.