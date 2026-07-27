Vor dispărea roșcații de pe planetă? Explicația genetică din spatele unui mit vechi de zeci de ani
Persoanele cu păr roșcat reprezintă mai puțin de 2% din populația lumii. Trăsătura este rară. Este asociată și cu un risc mai mare de arsuri solare și melanom. Cu toate acestea, roșcații nu sunt pe cale de dispariție, potrivit specialiștilor consultați de Live Science.
Zvonul apare periodic de zeci de ani. Argumentul pare simplu. Părul roșcat este rar și apare doar în anumite combinații genetice. Mobilitatea populației crește, iar oamenii au copii cu parteneri din regiuni diferite. Realitatea genetică este însă mult mai complicată. O trăsătură recesivă poate rămâne ascunsă în populație timp de multe generații.
Gena părului roșcat poate fi transmisă fără să fie vizibilă
Părul roșcat este asociat în special cu anumite variante ale genei MC1R. Pentru ca trăsătura să apară, un copil trebuie să moștenească variante relevante de la ambii părinți. Aceștia nu trebuie însă să fie roșcați.
O persoană cu păr brunet sau blond poate purta o singură copie a variantei. Nu va avea neapărat păr roșcat. O poate transmite însă copiilor. Dacă și celălalt părinte este purtător, există posibilitatea apariției unui copil roșcat.
Acest mecanism explică de ce doi părinți fără păr roșcat pot avea un copil roșcat. Variantele genetice rămân ascunse. Ele nu dispar doar pentru că nu sunt vizibile la fiecare generație. Gena MC1R este legată și de alte caracteristici. Cercetătorii au analizat inclusiv legătura dintre părul roșcat și aspectul mai tânăr sau mai bătrân.
Pentru ca părul roșcat să dispară complet, variantele genetice responsabile ar trebui eliminate treptat din întreaga populație. Acest lucru s-ar întâmpla doar dacă purtătorii ar avea semnificativ mai puțini copii decât ceilalți oameni. Nu există dovezi că se întâmplă așa ceva.
Riscul de melanom nu va duce la dispariția roșcaților
Persoanele roșcate au adesea pielea foarte deschisă. Ele produc mai multă feomelanină și mai puțină eumelanină. Feomelanina oferă nuanțele roșcate. Protejează însă mai puțin pielea în fața radiațiilor ultraviolete.
Anumite variante MC1R sunt asociate cu un risc de cancer de piele de două până la patru ori mai mare. Pericolul nu vine doar din faptul că pielea se arde mai ușor. Procesele chimice asociate feomelaninei și o protecție mai slabă a ADN-ului pot contribui la risc.
Acest lucru nu înseamnă însă că selecția naturală va elimina părul roșcat. Multe cazuri de cancer de piele apar la vârste înaintate. Persoanele afectate au avut deja timp să își transmită genele. Riscul medical nu produce automat o scădere evolutivă.
Protecția rămâne esențială. Persoanele cu pielea deschisă, multe alunițe sau un istoric familial au nevoie de atenție suplimentară. Medicii avertizează că fiecare arsură solară poate crește riscul de cancer de piele.
Părul roșcat poate deveni mai rar, dar nu va dispărea
Frecvența trăsăturii se poate schimba. Părul roșcat este mai întâlnit în Irlanda, Scoția și anumite regiuni ale Marii Britanii. În unele dintre aceste zone, aproximativ 10% din populație poate avea această culoare naturală.
Pe măsură ce oamenii se mută și formează familii cu parteneri din alte regiuni, proporția persoanelor roșcate poate scădea local. Variantele MC1R nu dispar însă. Ele continuă să fie purtate de oameni cu alte culori ale părului.
O cercetare recentă a arătat că oamenii continuă să evolueze. Printre variantele analizate se află și cele asociate cu părul roșcat și pielea deschisă. Evoluția nu selectează însă trăsăturile după criterii estetice. Contează influența lor asupra supraviețuirii și reproducerii.
Părul roșcat ar putea apărea mai rar în anumite generații. Poate deveni mai greu de întâlnit în unele regiuni. Nu există însă un termen-limită după care ultimul copil roșcat se va naște. Cât timp variantele MC1R rămân în patrimoniul genetic al populației, nuanțele de cupru vor continua să apară.