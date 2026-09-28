Volvo pregătește SUV-uri plug-in hybrid cu peste 120 km autonomie electrică. Pentru mulți șoferi, benzina ar putea rămâne doar pentru concedii
Volvo schimbă semnificativ modul în care trebuie privit un automobil plug-in hybrid. Noile versiuni XC60 și XC90 primesc o baterie de 41,2 kWh, de peste două ori mai mare decât cea utilizată de actualele modele, iar rezultatul este o autonomie electrică apropiată de cea pe care primele mașini electrice moderne o ofereau cu bateria complet încărcată.
XC60 poate ajunge până la aproximativ 126 km în regim electric, în timp ce XC90 este anunțat în jurul valorii de 117 km, conform valorilor comunicate pentru piața americană. Toyota RAV4 PHEV, un reper important al segmentului, oferă în comparație aproximativ 87 km autonomie electrică EPA.
Pentru un șofer care parcurge zilnic 30-50 km și încarcă mașina acasă în fiecare seară, diferența este majoră. Motorul termic ar putea rămâne o rezervă pentru călătoriile lungi, nu componenta care pornește inevitabil în fiecare zi după câteva zeci de kilometri.
O baterie de 41,2 kWh schimbă definiția unui plug-in hybrid
Capacitatea noii baterii este neobișnuit de mare pentru un PHEV. Cu 41,2 kWh, Volvo se apropie de dimensiunea bateriilor întâlnite nu cu mult timp în urmă pe automobile complet electrice de oraș.
Avantajul este simplu. Pentru naveta zilnică, XC60 și XC90 pot funcționa în multe situații precum niște mașini electrice. Motorul pe benzină rămâne disponibil pentru drumuri de sute de kilometri, unde șoferul nu mai depinde de infrastructura de încărcare.
În România, formula ar putea avea atractivitate tocmai din cauza diferențelor mari dintre orașe și infrastructura de pe traseele lungi. Dacă locuiești la casă sau ai acces constant la încărcare, poți parcurge o mare parte dintre drumurile urbane exclusiv electric, iar când pleci spre litoral, munte sau în afara țării nu trebuie să planifici fiecare oprire în jurul unei stații rapide.
Există însă o condiție importantă. Un plug-in hybrid își justifică tehnologia doar dacă bateria este încărcată regulat. Dacă este utilizat permanent cu bateria goală, automobilul trebuie să transporte zeci sau sute de kilograme de acumulator și componente electrice fără să beneficieze suficient de ele.
XC60 primește și un interior actualizat, un nou ecran central de 11,2 inchi și integrare cu serviciile Google, inclusiv asistentul Gemini. Actualizările software vor putea fi distribuite de la distanță.
Autonomia mare face diferența, dar prețurile vor conta decisiv
Producția noilor versiuni este programată să înceapă în toamna lui 2026, iar primele livrări sunt așteptate la începutul lui 2027. Volvo nu a anunțat încă prețurile noilor variante cu autonomie extinsă.
Ca reper, actualul XC60 PHEV pornește în Statele Unite de la echivalentul a aproximativ 55.000 de euro la cursul actual, iar XC90 PHEV de la aproximativ 68.250 de euro. Acestea sunt simple conversii ale prețurilor americane și nu trebuie confundate cu eventualele tarife pentru România, unde TVA-ul, echiparea și politica locală de preț pot genera valori diferite.
Strategia Volvo este interesantă și dintr-un alt motiv. Compania a susținut mult timp o tranziție rapidă către automobile complet electrice, dar piața a arătat că mulți cumpărători încă preferă o etapă intermediară. Constructorul numește noile PHEV-uri o punte către un viitor complet electric.
În practică, un XC60 capabil să ruleze peste 120 km fără benzină reduce foarte mult distanța dintre cele două lumi. Pentru numeroși proprietari, rezervorul ar putea fi folosit doar la drumuri lungi, în timp ce deplasările de luni până vineri ar rămâne electrice.
Există însă și reversul medaliei: o baterie de 41,2 kWh implică mai multe materii prime, mai multă masă și un cost mai mare decât în cazul unui PHEV tradițional. În același timp, mașina păstrează motor termic, rezervor, evacuare și întregul sistem electric. Complexitatea este inevitabil mai mare decât la un automobil cu o singură formă de propulsie.
Pentru România, unde o familie poate folosi aceeași mașină atât pentru naveta zilnică de 20 km, cât și pentru o vacanță de 2.000 km prin Europa, tocmai această flexibilitate poate constitui principalul argument. Cu peste 100 km electrici reali disponibili în condiții favorabile, ideea de plug-in hybrid începe să arate foarte diferit față de modelele care puteau parcurge doar 30-50 km fără motorul termic.