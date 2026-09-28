Volvo pregătește SUV-uri plug-in hybrid cu peste 120 km autonomie electrică. Pentru mulți șoferi, benzina ar putea rămâne doar pentru concedii

Pentru un șofer care parcurge zilnic 30-50 km și încarcă mașina acasă în fiecare seară, diferența este majoră. Motorul termic ar putea rămâne o rezervă pentru călătoriile lungi, nu componenta care pornește inevitabil în fiecare zi după câteva zeci de kilometri.

O baterie de 41,2 kWh schimbă definiția unui plug-in hybrid

Capacitatea noii baterii este neobișnuit de mare pentru un PHEV. Cu 41,2 kWh, Volvo se apropie de dimensiunea bateriilor întâlnite nu cu mult timp în urmă pe automobile complet electrice de oraș.

Avantajul este simplu. Pentru naveta zilnică, XC60 și XC90 pot funcționa în multe situații precum niște mașini electrice. Motorul pe benzină rămâne disponibil pentru drumuri de sute de kilometri, unde șoferul nu mai depinde de infrastructura de încărcare.

În România, formula ar putea avea atractivitate tocmai din cauza diferențelor mari dintre orașe și infrastructura de pe traseele lungi. Dacă locuiești la casă sau ai acces constant la încărcare, poți parcurge o mare parte dintre drumurile urbane exclusiv electric, iar când pleci spre litoral, munte sau în afara țării nu trebuie să planifici fiecare oprire în jurul unei stații rapide.

Există însă o condiție importantă. Un plug-in hybrid își justifică tehnologia doar dacă bateria este încărcată regulat. Dacă este utilizat permanent cu bateria goală, automobilul trebuie să transporte zeci sau sute de kilograme de acumulator și componente electrice fără să beneficieze suficient de ele.

XC60 primește și un interior actualizat, un nou ecran central de 11,2 inchi și integrare cu serviciile Google, inclusiv asistentul Gemini. Actualizările software vor putea fi distribuite de la distanță.

Autonomia mare face diferența, dar prețurile vor conta decisiv

Producția noilor versiuni este programată să înceapă în toamna lui 2026, iar primele livrări sunt așteptate la începutul lui 2027. Volvo nu a anunțat încă prețurile noilor variante cu autonomie extinsă.