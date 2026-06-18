Volkswagen taie zeci de mii de locuri de muncă: gigantul auto german se micșorează ca să supraviețuiască

De ce Volkswagen apasă atât de tare frâna

Problema Volkswagen nu este una izolată, ci reflectă o schimbare structurală în industria auto europeană. Producția în Germania a devenit tot mai scumpă, în timp ce cererea globală nu mai susține fabricile la capacitatea de altădată. În paralel, constructorii chinezi au devenit mult mai competitivi, mai ales pe segmentul electric, unde pot produce rapid, ieftin și cu un ritm de dezvoltare pe care europenii îl recuperează greu.

Volkswagen încearcă să reducă această diferență printr-un program dur de eficientizare. Costurile fabricilor germane ar fi fost deja reduse cu aproximativ 20%, iar economiile obținute ajung la circa un miliard de euro. Chiar și așa, șefii grupului avertizează că aceste câștiguri sunt înghițite rapid de presiunile externe: reglementări tot mai stricte, tarife, investiții masive în electrificare și o piață chineză care nu mai garantează profiturile uriașe din trecut.

Pentru Volkswagen, miza este simplă și dureroasă: compania trebuie să devină mai mică pentru a rămâne relevantă. Capacitatea globală de producție ar urma să fie redusă de la aproximativ 12 milioane de mașini pe an la 9 milioane. Asta înseamnă fabrici mai puțin încărcate, linii de producție simplificate și o ofertă de modele mai atent controlată.

Vilele industriale ale Germaniei, sub presiune

Germania rămâne inima Volkswagen, dar tocmai acolo costurile sunt cel mai greu de controlat. Uzinele germane au forță de muncă bine plătită, sindicate puternice și o istorie industrială care nu permite schimbări rapide fără negocieri dificile. De aceea, compania încearcă să gestioneze plecările într-un mod social acceptabil, prin acorduri, pensionări anticipate și reduceri treptate de personal.

Totuși, impactul este uriaș. Pentru orașe precum Wolfsburg, Volkswagen nu este doar o companie, ci o identitate locală. Orice reducere de personal lovește direct în comunități întregi, în furnizori, în familii și în economia regională. De aici vine și tensiunea dintre management, care cere flexibilitate, și reprezentanții angajaților, care refuză ca salvarea profitului să fie făcută exclusiv pe seama muncitorilor.

Volkswagen încearcă să evite imaginea unei prăbușiri, dar amploarea restructurării arată că grupul nu mai poate funcționa după regulile de acum 10 sau 15 ani. Piața cere modele electrice mai ieftine, software mai bun, producție mai rapidă și marje mai mari. Iar toate acestea sunt greu de obținut într-un sistem industrial construit pentru o altă epocă.

Lupta cu China schimbă regulile jocului

Unul dintre cele mai sensibile subiecte este concurența chineză. Volkswagen a fost ani la rând una dintre cele mai puternice mărci străine din China, dar piața s-a schimbat radical. Constructorii locali au crescut enorm, în special pe segmentul electric, iar clienții chinezi nu mai privesc brandurile europene cu aceeași fascinație ca în trecut.