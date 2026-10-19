Volkswagen dă lovitura cu electricele ieftine: aproape 150.000 de comenzi. Modelele de la 25.000 de euro pot pune presiune pe Dacia

Volkswagen ID. Polo, ID. Cross, Cupra Raval și Skoda Epiq atrag cumpărătorii europeni

Noua familie Electric Urban Car include patru automobile dezvoltate pe o arhitectură tehnică comună: Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross, Cupra Raval și Skoda Epiq.

Constructorul german urmărește reducerea costurilor prin utilizarea unor componente comune, dezvoltarea unor platforme partajate și optimizarea proceselor industriale.

Volkswagen ID. Polo este poziționat drept unul dintre cele mai accesibile automobile electrice ale mărcii. În Germania, versiunea de bază ID. Polo Trend pornește de la 24.995 de euro și utilizează o baterie de aproximativ 37 kWh.

Autonomia declarată ajunge la 334 de kilometri WLTP, ceea ce îl face potrivit pentru utilizare urbană și deplasări interurbane moderate.

Volkswagen ID. Cross, echivalentul electric al popularului T-Cross, are un preț de pornire de 27.995 de euro pe piața germană.

Cupra Raval pune accentul pe designul sportiv și caracterul dinamic, în timp ce Skoda Epiq urmărește să ofere un spațiu interior practic într-un SUV de dimensiuni compacte.

Volkswagen Group a anunțat că familia Electric Urban Car a acumulat aproape 150.000 de comenzi după începerea producției de serie în luna iunie.