Volkswagen dă lovitura cu electricele ieftine: aproape 150.000 de comenzi. Modelele de la 25.000 de euro pot pune presiune pe Dacia
Strategia constructorilor europeni de a produce automobile electrice mai accesibile începe să genereze rezultate comerciale importante. Volkswagen Group a anunțat că noua familie de modele electrice urbane a atras aproape 150.000 de comenzi la scurt timp după lansare, confirmând interesul cumpărătorilor pentru automobile care combină prețurile relativ accesibile cu autonomia potrivită utilizării zilnice.
Succesul este important într-o perioadă în care industria auto europeană se confruntă cu presiunea constructorilor chinezi, iar Volkswagen încearcă să reducă diferențele de cost față de competitori precum BYD. Pentru piața românească, noua familie de automobile electrice poate deveni relevantă deoarece include modele din segmente apropiate de cele în care Dacia comercializează Sandero, Duster și alte produse accesibile.
Volkswagen ID. Polo, ID. Cross, Cupra Raval și Skoda Epiq atrag cumpărătorii europeni
Noua familie Electric Urban Car include patru automobile dezvoltate pe o arhitectură tehnică comună: Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross, Cupra Raval și Skoda Epiq.
Constructorul german urmărește reducerea costurilor prin utilizarea unor componente comune, dezvoltarea unor platforme partajate și optimizarea proceselor industriale.
Volkswagen ID. Polo este poziționat drept unul dintre cele mai accesibile automobile electrice ale mărcii. În Germania, versiunea de bază ID. Polo Trend pornește de la 24.995 de euro și utilizează o baterie de aproximativ 37 kWh.
Autonomia declarată ajunge la 334 de kilometri WLTP, ceea ce îl face potrivit pentru utilizare urbană și deplasări interurbane moderate.
Volkswagen ID. Cross, echivalentul electric al popularului T-Cross, are un preț de pornire de 27.995 de euro pe piața germană.
Cupra Raval pune accentul pe designul sportiv și caracterul dinamic, în timp ce Skoda Epiq urmărește să ofere un spațiu interior practic într-un SUV de dimensiuni compacte.
Volkswagen Group a anunțat că familia Electric Urban Car a acumulat aproape 150.000 de comenzi după începerea producției de serie în luna iunie.
Conform datelor publicate pe 12 octombrie 2026, automobilele complet electrice au reprezentat aproximativ 20% dintre vehiculele livrate de grup în Europa în trimestrul al treilea, iar ponderea lor în portofoliul comenzilor europene a ajuns la aproximativ 40%. (Volkswagen Group)
Europa cumpără tot mai multe electrice Volkswagen, dar China și America trag rezultatele în jos
În trimestrul al treilea din 2026, Volkswagen Group a livrat aproximativ 209.100 de automobile complet electrice în Europa, cu aproape 20% mai multe decât în perioada corespunzătoare a anului precedent.
În primele nouă luni ale anului, livrările europene de automobile electrice au ajuns la 586.100 de unități, reprezentând o creștere de aproximativ 12%.
Situația este însă diferită la nivel global. Grupul a comercializat aproximativ 678.700 de automobile complet electrice în primele nouă luni, în scădere cu 5,4% față de anul precedent.
În China, livrările de electrice Volkswagen Group au coborât cu aproximativ 42,5%, la 48.900 de unități, în timp ce piața americană a înregistrat o reducere de aproximativ 78,4%.
Aceste diferențe demonstrează că extinderea pieței automobilelor electrice nu se desfășoară uniform. Politicile de subvenționare, taxele vamale și preferințele locale influențează puternic rezultatele.
În Europa, Volkswagen beneficiază de o gamă extinsă de modele și de o rețea comercială bine dezvoltată. Introducerea automobilelor electrice accesibile poate contribui la atragerea unor cumpărători care considerau anterior că tehnologia este prea scumpă.
Pentru România, modelele ID. Polo și Skoda Epiq ar putea deveni alternative interesante la automobilele cu motorizări convenționale din segmentele inferioare.
Un preț apropiat de 25.000 de euro pentru un automobil electric european cu autonomie de peste 300 de kilometri reprezintă o schimbare față de situația de acum câțiva ani, când numeroase modele electrice compacte depășeau semnificativ acest prag.
Totuși, Dacia continuă să beneficieze de avantajul prețului în anumite categorii și de popularitatea motorizărilor hibride și GPL, care pot oferi costuri de exploatare reduse fără dependență de infrastructura publică de încărcare.
Volkswagen încearcă să profite de creșterea cererii europene pentru automobile electrice, dar trebuie în același timp să gestioneze dificultățile din China și America de Nord.
Compania a anunțat inclusiv măsuri ample de reducere a costurilor și reorganizare industrială, iar succesul noilor modele electrice accesibile poate deveni important pentru stabilitatea financiară a grupului.
Cele aproape 150.000 de comenzi reprezintă un început promițător, dar adevăratul test va fi capacitatea Volkswagen de a transforma interesul inițial în vânzări profitabile și sustenabile.