Dacia pierde teren chiar la ea acasă. Ford produce mai multe mașini la Craiova, în timp ce fabrica de la Mioveni trage frâna

Dacia Mioveni, afectată de scăderea comenzilor. Ford trece în față la producția lunară

Uzina Dacia din Mioveni a asamblat în octombrie 20.373 de autoturisme, față de 31.244 în aceeași lună din 2025. Diferența reprezintă o scădere de aproximativ 34,8%, una dintre cele mai severe contracții lunare înregistrate de producător în acest an. Octombrie a devenit astfel a treia cea mai slabă lună din 2026 pentru fabrica din Argeș, după ianuarie și aprilie, când producția coborâse la puțin peste 18.000 de unități.

Conform informațiilor publicate de Profit.ro, situația a fost influențată atât de reducerea ritmului de asamblare la aproximativ 1.062 de vehicule pe zi, după lucrările de reorganizare și mentenanță din vară, cât și de două zile în care activitatea fabricii a fost oprită complet din cauza comenzilor insuficiente. Aceste întreruperi arată cât de sensibilă poate deveni producția atunci când cererea pentru automobile nu mai susține capacitatea disponibilă, chiar și în cazul unui constructor cu o prezență puternică pe piețele europene.

La Craiova, Ford Otosan a produs 21.973 de vehicule în octombrie, reușind să depășească Dacia cu 1.600 de unități. Nici fabrica Ford nu a fost ferită de dificultăți, producția sa fiind cu aproximativ 6,5% mai mică decât în octombrie 2025. Totuși, scăderea este semnificativ mai redusă decât cea înregistrată la Mioveni, ceea ce a permis uzinei din Oltenia să preia conducerea în clasamentul lunar al producătorilor auto din România.

Evoluția modelelor fabricate la Craiova explică parțial această diferență. Producția familiei Ford Courier a scăzut cu aproximativ 35% față de octombrie 2025, însă Ford Puma a înregistrat o creștere de 11%, compensând o parte importantă a declinului. Diversificarea producției și performanțele diferite ale modelelor arată că dificultățile industriei nu afectează uniform toate segmentele pieței.

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Bilanțul primelor zece luni ale anului confirmă că problemele depășesc rezultatele unei singure luni. Între ianuarie și octombrie 2026, cele două fabrici au produs împreună 398.061 de vehicule, comparativ cu 453.955 în perioada corespunzătoare din 2025. Este vorba despre 55.894 de automobile mai puțin, echivalentul unei scăderi de 12,3%, care pune sub semnul întrebării posibilitatea industriei de a recupera terenul pierdut până la finalul anului.

Dacia rămâne, totuși, cel mai mare producător auto din România dacă luăm în calcul întregul interval ianuarie-octombrie. Fabrica din Mioveni a asamblat 202.931 de autoturisme, comparativ cu 195.130 de vehicule produse la Craiova. Avansul de numai 7.801 unități arată însă cât de mult s-a apropiat Ford de constructorul român, în condițiile în care, cu un an înainte, diferența dintre cele două uzine era de peste 37.000 de automobile.

Mai relevantă este evoluția individuală a fiecărei fabrici. Dacia a pierdut 42.834 de unități față de primele zece luni din 2025, ceea ce înseamnă o contracție de aproximativ 17,4%. Ford Otosan a înregistrat o reducere mult mai temperată, de 13.060 de vehicule, respectiv 6,3%. Practic, peste trei sferturi din declinul total al producției auto naționale provin din rezultatele mai slabe ale fabricii Dacia.