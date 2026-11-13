Ce se întâmplă cu profesorii dacă două școli sunt comasate. Cum se stabilesc posturile și unde pot fi repartizate cadrele didactice

Într-un asemenea scenariu, un cadru didactic ar putea merge în continuare la aceiași elevi, deși unitatea cu care are contractul de muncă s-ar schimba. Preluarea administrativă a unei școli și reducerea claselor ar avea consecințe diferite asupra încadrării.

Dacă reorganizarea ar fi însoțită de unirea unor clase sau de desființarea unor formațiuni de studiu, numărul orelor ar putea scădea. De exemplu, dacă două clase paralele ar deveni una singură, ar exista mai puține ore de împărțit între profesorii care predau aceleași discipline.

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Cum s-ar stabili cine ocupă posturile disponibile

Dacă după comasare ar exista suficiente ore, profesorii ar putea fi încadrați în unitatea rezultată. Dacă necesarul ar fi mai mic decât numărul cadrelor didactice, ar trebui aplicate procedurile de evaluare și distribuire prevăzute pentru reorganizare.

Ca reper, articolul 30 din metodologia de mobilitate pentru anul școlar 2026–2027 prevede o comisie desemnată de inspectorul școlar general. În cazul fuziunii prin absorbție, titularii de aceeași specialitate sunt evaluați de aceeași comisie, iar rezultatele intră într-o listă comună.

Distribuirea se face în ordinea punctajelor sau mediilor, cu respectarea priorităților și protecțiilor prevăzute de metodologie. Astfel, într-un scenariu cu mai puține catedre, faptul că un profesor provine de la școala absorbantă nu ar constitui, singur, explicația pentru păstrarea postului.

Să presupunem că două unități ar avea împreună patru profesori ai aceleiași discipline, dar după reorganizare ar rămâne ore pentru numai trei norme complete. Acest calcul ar indica o reducere a necesarului, însă desemnarea persoanei afectate ar necesita aplicarea procedurii, nu doar compararea vechimii celor patru.