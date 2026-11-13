Ce se întâmplă cu profesorii dacă două școli sunt comasate. Cum se stabilesc posturile și unde pot fi repartizate cadrele didactice
Dacă două școli ar fi comasate, profesorii ar putea continua să predea în aceleași clădiri, ar putea primi ore în structurile aceleiași unități sau ar putea avea nevoie de completarea normei în altă școală. Situația fiecăruia ar depinde de clasele păstrate, de orele disponibile la disciplina sa și de statutul în baza căruia este angajat.
Când profesorii ar putea rămâne la aceleași clase
Să presupunem că două școli ar ajunge sub aceeași conducere, iar una dintre ele ar deveni structură a celeilalte. Dacă toate clasele ar continua să funcționeze, în aceleași clădiri și cu același număr de ore, necesarul de profesori ar putea rămâne apropiat de cel anterior.
Într-un asemenea scenariu, un cadru didactic ar putea merge în continuare la aceiași elevi, deși unitatea cu care are contractul de muncă s-ar schimba. Preluarea administrativă a unei școli și reducerea claselor ar avea consecințe diferite asupra încadrării.
Dacă reorganizarea ar fi însoțită de unirea unor clase sau de desființarea unor formațiuni de studiu, numărul orelor ar putea scădea. De exemplu, dacă două clase paralele ar deveni una singură, ar exista mai puține ore de împărțit între profesorii care predau aceleași discipline.
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Cum s-ar stabili cine ocupă posturile disponibile
Dacă după comasare ar exista suficiente ore, profesorii ar putea fi încadrați în unitatea rezultată. Dacă necesarul ar fi mai mic decât numărul cadrelor didactice, ar trebui aplicate procedurile de evaluare și distribuire prevăzute pentru reorganizare.
Ca reper, articolul 30 din metodologia de mobilitate pentru anul școlar 2026–2027 prevede o comisie desemnată de inspectorul școlar general. În cazul fuziunii prin absorbție, titularii de aceeași specialitate sunt evaluați de aceeași comisie, iar rezultatele intră într-o listă comună.
Distribuirea se face în ordinea punctajelor sau mediilor, cu respectarea priorităților și protecțiilor prevăzute de metodologie. Astfel, într-un scenariu cu mai puține catedre, faptul că un profesor provine de la școala absorbantă nu ar constitui, singur, explicația pentru păstrarea postului.
Să presupunem că două unități ar avea împreună patru profesori ai aceleiași discipline, dar după reorganizare ar rămâne ore pentru numai trei norme complete. Acest calcul ar indica o reducere a necesarului, însă desemnarea persoanei afectate ar necesita aplicarea procedurii, nu doar compararea vechimii celor patru.
Unde ar putea primi ore profesorii cu norma incompletă
Un profesor căruia i-ar rămâne o parte din ore ar putea avea nevoie să își completeze norma. Soluția ar putea fi găsită într-o altă structură a aceleiași unități sau într-o altă școală, în funcție de orele disponibile și de condițiile aplicabile.
De exemplu, un cadru didactic ar putea păstra majoritatea orelor în clădirea în care lucra și ar putea preda restul într-o localitate apropiată. În acest scenariu, programul ar include deplasări, chiar dacă profesorul ar continua să lucreze cu o parte dintre elevii săi.
Pentru titulari, metodologia distinge completarea normei de restrângerea de activitate, inclusiv în funcție de posibilitatea constituirii a cel puțin jumătate de normă. Soluțiile pot include transferul pe un post vacant compatibil cu studiile, prin procedurile coordonate de inspectorat.
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Ce ar trebui verificat înainte de o nouă repartizare
Pentru profesorul din exemplul nostru, ar conta câte ore rămân efectiv la disciplina sa și unde se desfășoară acestea. Două repartizări cu același număr de ore ar putea presupune programe foarte diferite dacă una ar include două clădiri apropiate, iar cealaltă deplasări între localități.
Ar conta și statutul contractual, deoarece titularii, angajații pe durata viabilității postului și suplinitorii nu se află în situații identice. O analiză individuală ar trebui să pornească de la decizia de repartizare, contract și lista posturilor disponibile.
Exemplele de mai sus descriu posibile consecințe ale unei comasări, fără să anticipeze rezultatul unei reorganizări concrete. Pentru o măsură viitoare ar trebui verificată metodologia aplicabilă acelui an școlar, împreună cu actele prin care se aprobă reorganizarea.