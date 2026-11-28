Ce s-a întâmplat cu mașina după explozie

Grenada a fost detonată chiar sub pachetul de baterii montat pe vehicul. Explozia a ridicat un nor de praf, după care echipa a verificat mașina. Ușile s-au deblocat normal, iar sistemele electrice au putut fi pornite, descrie Internet Info Agency, care prezintă rezultatele comunicate de GAC.

Producătorul a inclus demonstrația într-o serie de teste realizate cu institutul chinez de cercetare auto CAERI. Celelalte probe au urmărit comportamentul bateriei la lovituri venite de dedesubt, la un impact lateral cu un stâlp, la frecarea repetată a părții inferioare și la scurgeri de lichid.

Pentru șoferi, legătura cu utilizarea obișnuită este protecția acumulatorului atunci când partea de jos a mașinii lovește un obstacol. O asemenea avarie poate ridica problema reparării sau înlocuirii bateriei, chiar dacă vehiculul continuă să pornească.

Șapte straturi de protecție și senzori care detectează loviturile

GAC spune că noul pachet are șapte straturi de protecție în partea inferioară și poate suporta impacturi cu o energie de până la 2.000 de jouli. Cifra descrie rezistența la lovire în testele prezentate, nu energia exploziei grenadei. Detaliile au fost explicate de Wang Qingquan, responsabilul pentru dezvoltarea sistemelor de baterii, citat de IT Home.

Compania anunță și întărirea protecției laterale. Într-un test la 32 km/h, realizat asupra pachetului fără protecția suplimentară oferită de cadrul mașinii, deformarea nu ar fi ajuns la celulele bateriei.

Senzorii montați dedesubt identifică locul și intensitatea loviturilor, pentru a avertiza șoferul când impactul este serios. Alte sisteme urmăresc scurgerile de lichid și problemele de etanșare. Aceste funcții completează protecția fizică, una dintre componentele de care depinde siguranța bateriilor mașinilor electrice.

Producătorul mai promite detectarea unei scurgeri de doar 2 mililitri în trei secunde. Pachetul include materiale care rețin lichidul și o supapă automată de evacuare, pentru a reduce riscul ca o scurgere să provoace un scurtcircuit.