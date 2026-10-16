Viața familiei Rooney a ajuns pe Disney+ în România. Wayne Rooney lasă fotbalul pentru viața de familie într-un documentar de 10 episoade

Wayne Rooney a fost urmărit timp de decenii pe teren, pe banca tehnică și în presa britanică, însă noua serie documentară „Viața familiei Rooney” („The Real Rooneys”) încearcă să arate o latură mult mai puțin vizibilă a fostului star al naționalei Angliei. Producția originală Hulu este disponibilă din 16 octombrie pe Disney+ în România și urmărește viața lui Wayne și Coleen Rooney alături de cei patru fii ai lor, într-o perioadă cu schimbări importante pentru întreaga familie. La nivel internațional, serialul a debutat mai devreme, primele opt episoade fiind lansate în Marea Britanie pe 24 septembrie, urmate de două episoade speciale pe 1 octombrie.

Lansarea era deja inclusă în calendarul premierelor Disney+ din octombrie, într-o lună în care platforma aduce în România mai multe producții importante, inclusiv noi seriale Marvel și documentare. De această dată, însă, camerele se mută de pe terenul de fotbal în casa familiei Rooney din Cheshire.

Wayne Rooney schimbă banca tehnică pentru drumurile la școală

Seria are zece episoade și surprinde un an de tranziție în viața fostului atacant de la Manchester United și Everton. Wayne Rooney se îndepărtează de activitatea de antrenor și ajunge să petreacă mult mai mult timp în familie, într-o perioadă în care rutina sa înseamnă mai puțin fotbal profesionist și mai multe drumuri la școală, activități cu copiii și viață de zi cu zi.

Pentru documentar, această schimbare oferă contrastul central. Rooney a trăit aproape întreaga viață adultă într-un mediu dominat de fotbal și presiune publică, iar „The Real Rooneys” urmărește ce se întâmplă atunci când ritmul acesta încetinește. În paralel, Coleen Rooney intră într-o etapă importantă a propriei cariere, inclusiv prin dezvoltarea unei colecții vestimentare în colaborare cu Primark.

Un alt fir important îl privește pe Kai Rooney, fiul cel mare al cuplului, care încearcă să-și construiască propriul drum în fotbal. Serialul urmărește modul în care Wayne și Coleen gestionează ambițiile acestuia, dar și presiunea inevitabilă creată de numele Rooney.

Producția se înscrie într-o ofertă tot mai diversificată de conținut de pe Disney+, platformă care combină în această perioadă seriale de ficțiune, producții Marvel, documentare și sport.

De la Cheshire la Barbados și Disneyland Paris

„Viața familiei Rooney” nu rămâne doar în casa familiei din Cheshire. Camerele îi urmăresc pe Wayne, Coleen și copii în mai multe călătorii, inclusiv în Barbados, în Alpi și la Disneyland Paris.

Cele două episoade suplimentare lansate ulterior în Marea Britanie sunt construite chiar în jurul unor astfel de experiențe de familie. Unul dintre ele urmărește vizita la Disneyland Paris, unde Coleen vorbește inclusiv despre amintirile din copilărie și despre sora sa Rosie, care a murit în 2013.

Celălalt episod special îi duce pe membrii familiei în Val d’Isère, unde vacanța la schi devine pretext pentru momente mai relaxate, competiții între membrii familiei și diferite activități în zăpadă.

Dincolo de destinațiile spectaculoase, producătorii încearcă să păstreze centrul poveștii asupra relațiilor dintre cei șase membri ai familiei. Serialul include momente personale, conflicte, aniversări, evenimente profesionale și secvențe din viața obișnuită, într-o încercare de a construi un portret mai puțin formal al unuia dintre cele mai cunoscute cupluri din Marea Britanie.

Toate cele 10 episoade sunt disponibile în România

Pentru publicul din România, avantajul este că nu există o lansare săptămânală. Toate cele zece episoade din „Viața familiei Rooney” sunt disponibile pe Disney+ începând cu 16 octombrie 2026.

Producția este regizată de Martin Webb, iar Nonuk Walter ocupă poziția de showrunner. Printre producătorii executivi se numără Julian Bird, Paul Stretford și Ashley Smith din partea Lorton Entertainment, alături de Danny Horan și Tanya Winston de la Blast Films.

Serialul apare într-o perioadă aglomerată pentru platformă. Cu doar două zile înainte, Disney+ a lansat în România și „VisionQuest”, noul serial Marvel cu Paul Bettany și James Spader, iar programul lunii octombrie include producții din zone foarte diferite, de la muzică și documentare până la horror și supereroi.

„Viața familiei Rooney” mizează însă pe un alt tip de atracție: accesul în viața privată a unei familii care a rămas constant în atenția presei britanice timp de peste două decenii. Pentru fanii fotbalului, documentarul oferă ocazia de a-l vedea pe Wayne Rooney într-un rol foarte diferit de cel cu care a devenit celebru.