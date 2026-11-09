Unde sunt cele mai multe radare pe șoselele din România. Lista drumurilor monitorizate și cât sunt amenzile în 2026
Șoferii care circulă pe drumurile naționale și autostrăzile din România trebuie să fie atenți la limitele de viteză, în condițiile în care autoritățile extind sistemele de monitorizare a traficului. În noiembrie 2026, radarele mobile utilizate de Poliția Rutieră pot înregistra abaterile fără oprirea imediată a conducătorului auto, în timp ce o nouă rețea de camere fixe este în curs de implementare. Amenzile pentru viteză pot ajunge la 4.325 de lei.
Unde vor fi instalate cele mai multe radare fixe
Potrivit informațiilor publicate în septembrie 2026, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pregătește instalarea a aproximativ 400 de camere radar fixe, în cadrul extinderii sistemului e-SIGUR.
Șapte drumuri naționale concentrează 136 de puncte de supraveghere planificate, pe sectoare care însumează aproape 1.100 de kilometri. Distribuția anunțată este următoarea:
|Drumul național
|Numărul de puncte radar planificate
|DN1
|28
|DN6
|24
|DN2 (E85)
|22
|DN17
|18
|DN7
|17
|DN67
|14
|DN11
|13
|Total
|136
Astfel, DN1, care leagă Bucureștiul de Ploiești și Brașov, are cele mai multe puncte prevăzute în această etapă. Urmează DN6, DN2 și DN17. De asemenea, proiectul include și autostrăzile A1 București–Pitești, A2 București–Constanța și A3 București–Ploiești.
Este important de precizat faptul că acestea sunt amplasamente planificate, nu o listă a radarelor fixe care aplică deja amenzi în noiembrie 2026.
Ce radare funcționează în prezent
Sistemul e-SIGUR este utilizat de Poliția Rutieră în principal prin intermediul radarelor mobile, inclusiv dispozitive montate pe trepied. Acestea pot înregistra viteza și numărul de înmatriculare, iar imaginile sunt analizate ulterior de polițiști. Astfel, șoferul poate primi sancțiunea acasă, fără să fie oprit în momentul constatării abaterii.
Separat, CNAIR a instalat sisteme fixe de avertizare, care afișează viteza pe panouri electronice. Aceste echipamente au rolul de a determina conducătorii auto să încetinească, nu de a transmite automat amenzi către Poliție. În septembrie 2026, CNAIR confirma instalarea a 138 de asemenea sisteme de calmare a traficului.
Drept urmare, nu există însă o statistică publică actualizată care să stabilească exact pe ce drum se află cele mai multe radare mobile active într-o anumită zi.
Cum vor funcționa noile camere radar
Noua rețea de camere fixe este concepută inclusiv pentru măsurarea vitezei medii pe anumite tronsoane. De exemplu, dacă un șofer parcurge 20 de kilometri în zece minute, viteza sa medie este de 120 km/h.
În cazul unui sector cu limită de 100 km/h, această valoare ar indica depășirea vitezei legale. Sistemul va putea folosi datele înregistrate la puncte succesive, însă aplicarea sancțiunilor presupune operaționalizarea echipamentelor și verificarea abaterilor potrivit procedurilor legale.
Cât sunt amenzile pentru viteză în noiembrie 2026
De la 1 iulie 2026, punctul-amendă valorează 216,25 lei, reprezentând 5% din salariul minim brut de 4.325 de lei. În funcție de depășirea vitezei legale, sancțiunile sunt următoarele:
- Depășirea vitezei cu 10–20 km/h: amendă între 432,50 și 648,75 lei.
- Depășirea vitezei cu 21–30 km/h: amendă între 865 și 1.081,25 lei.
- Depășirea vitezei cu 31–40 km/h: amendă între 1.297,50 și 1.730 lei.
- Depășirea vitezei cu 41–50 km/h: amendă între 1.946,25 și 4.325 lei.
- Depășirea vitezei cu 51–70 km/h: amendă între 1.946,25 și 4.325 lei și suspendarea permisului pentru 90 de zile.
- Depășirea vitezei cu peste 70 km/h: amendă între 1.946,25 și 4.325 lei și suspendarea permisului pentru 120 de zile
Șoferii pot achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.
Ce trebuie să știe șoferii înainte să plece la drum
Extinderea sistemului e-SIGUR nu înseamnă că toate camerele instalate pe drumurile din România aplică deja sancțiuni. Unele sunt destinate avertizării, altele monitorizării traficului, iar radarele mobile ale Poliției sunt utilizate pentru constatarea contravențiilor.
Prin urmare, listele distribuite online trebuie interpretate cu atenție. În noiembrie 2026, cele 400 de camere fixe anunțate nu trebuie confundate cu radarele deja operaționale, iar respectarea limitelor de viteză rămâne esențială indiferent de prezența unui dispozitiv de monitorizare.