Unde sunt cele mai multe radare pe șoselele din România. Lista drumurilor monitorizate și cât sunt amenzile în 2026

Șapte drumuri naționale concentrează 136 de puncte de supraveghere planificate, pe sectoare care însumează aproape 1.100 de kilometri. Distribuția anunțată este următoarea:

Drumul național Numărul de puncte radar planificate DN1 28 DN6 24 DN2 (E85) 22 DN17 18 DN7 17 DN67 14 DN11 13 Total 136 Sursa: Planurile CNAIR privind extinderea sistemului e-SIGUR. Date valabile în noiembrie 2026. Numerele reprezintă puncte radar planificate, nu radare fixe confirmate ca fiind operaționale.

Astfel, DN1, care leagă Bucureștiul de Ploiești și Brașov, are cele mai multe puncte prevăzute în această etapă. Urmează DN6, DN2 și DN17. De asemenea, proiectul include și autostrăzile A1 București–Pitești, A2 București–Constanța și A3 București–Ploiești.

Este important de precizat faptul că acestea sunt amplasamente planificate, nu o listă a radarelor fixe care aplică deja amenzi în noiembrie 2026.

Ce radare funcționează în prezent

Sistemul e-SIGUR este utilizat de Poliția Rutieră în principal prin intermediul radarelor mobile, inclusiv dispozitive montate pe trepied. Acestea pot înregistra viteza și numărul de înmatriculare, iar imaginile sunt analizate ulterior de polițiști. Astfel, șoferul poate primi sancțiunea acasă, fără să fie oprit în momentul constatării abaterii.

Separat, CNAIR a instalat sisteme fixe de avertizare, care afișează viteza pe panouri electronice. Aceste echipamente au rolul de a determina conducătorii auto să încetinească, nu de a transmite automat amenzi către Poliție. În septembrie 2026, CNAIR confirma instalarea a 138 de asemenea sisteme de calmare a traficului.

Drept urmare, nu există însă o statistică publică actualizată care să stabilească exact pe ce drum se află cele mai multe radare mobile active într-o anumită zi.

Cum vor funcționa noile camere radar