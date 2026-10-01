Unde să nu pui termostatul centralei. Locurile care îl pot face să măsoare greșit temperatura
Termostatul centralei pare un dispozitiv simplu, însă locul în care este montat poate influența atât confortul din locuință, cât și modul în care funcționează încălzirea. Dacă senzorul „crede” că în cameră sunt 22 de grade Celsius, centrala se poate opri chiar dacă în restul casei este mult mai frig. La fel de problematică este situația inversă: termostatul poate detecta o temperatură prea scăzută și poate menține încălzirea pornită inutil.
Problema devine vizibilă mai ales în sezonul rece, când diferențele de temperatură dintre anumite zone ale locuinței sunt mai mari. Un perete exterior, o fereastră, un calorifer sau chiar lumina directă a soarelui pot influența citirea senzorului.
De aceea, dacă ai impresia că centrala pornește și se oprește la momente nepotrivite, merită să verifici mai întâi unde este amplasat termostatul.
Nu pune termostatul lângă calorifer sau altă sursă de căldură
Una dintre cele mai nepotrivite poziții este în imediata apropiere a unui calorifer. Aerul din această zonă se încălzește mult mai repede decât temperatura medie din cameră.
Termostatul poate detecta rapid temperatura setată și transmite centralei comanda de oprire. În realitate, în partea opusă a camerei sau în alte încăperi pot fi încă doar 18-19 grade Celsius.
Aceeași problemă poate apărea dacă dispozitivul este amplasat lângă șemineu, sobă, cuptor sau alte aparate care degajă căldură. Inclusiv un televizor sau alte echipamente electronice pot genera căldură, motiv pentru care senzorul nu ar trebui instalat imediat deasupra lor.
Scopul este ca termostatul să măsoare temperatura reprezentativă pentru încăpere, nu temperatura dintr-un punct încălzit artificial.
Fereastra și ușa de la intrare pot da citiri greșite
Nici apropierea unei ferestre nu este o alegere bună. În timpul iernii, zona din jurul geamului poate fi mai rece decât restul încăperii, mai ales dacă ferestrele nu izolează foarte bine.
Dacă termostatul detectează permanent aer mai rece, poate menține centrala pornită mai mult decât este necesar pentru restul locuinței. Rezultatul poate fi o cameră supraîncălzită și un consum mai mare de energie.
Evită și amplasarea lângă o ușă care se deschide frecvent către exterior, un hol rece sau o casă a scării. Curentul de aer rece poate modifica temporar temperatura detectată și poate determina pornirea încălzirii, deși temperatura generală din locuință nu a scăzut semnificativ.
Soarele direct poate „păcăli” termostatul
Un alt loc problematic este un perete pe care bate direct soarele. Chiar și iarna, într-o zi senină, razele solare pot încălzi puternic o anumită zonă a camerei.
Dacă termostatul este expus la soare, senzorul poate înregistra o temperatură mai mare decât cea reală din încăpere. Centrala se va opri, iar camerele aflate în zone mai puțin însorite pot rămâne reci.
Din același motiv, evită amplasarea termostatului într-un loc în care temperatura se modifică rapid în funcție de condițiile exterioare.
Pentru un termostat wireless, avantajul este că poți testa mai multe poziții înainte să alegi locul în care îl vei păstra permanent.
Nu ascunde termostatul după perdea sau mobilier
Poate părea mai estetic să ascunzi termostatul după o perdea, o bibliotecă sau un corp de mobilier, însă dispozitivul are nevoie de circulația normală a aerului din cameră.
Într-un spațiu închis sau slab ventilat se poate forma un mic „microclimat”, diferit de cel din restul încăperii. Termostatul va reacționa la temperatura din acel spațiu, nu la cea pe care o simți în cameră.
Evită, de asemenea, să așezi un termostat mobil pe un raft aglomerat, între cărți sau în spatele unor obiecte decorative.
Dispozitivul trebuie să rămână liber, fără obiecte care să împiedice circulația aerului în jurul senzorului.
Peretele exterior poate fi mai rece decât restul camerei
În special în clădirile mai vechi sau slab izolate, un perete exterior poate avea o temperatură semnificativ mai mică decât unul interior.
Montarea termostatului pe o astfel de suprafață poate influența măsurarea temperaturii. Producătorii de sisteme de încălzire recomandă în general amplasarea termostatului într-o zonă reprezentativă a locuinței, departe de sursele directe de căldură, frig și curenți de aer.
Dacă ai posibilitatea, un perete interior este de regulă o alegere mai potrivită.
Contează și înălțimea. Recomandarea exactă poate varia în funcție de model și de instrucțiunile producătorului, dar termostatul nu ar trebui amplasat nici aproape de podea, unde aerul este mai rece, nici foarte aproape de tavan, unde se acumulează aerul cald.
Care este locul potrivit pentru termostat
Într-o locuință obișnuită, caută o încăpere folosită frecvent și o zonă în care temperatura este reprezentativă pentru confortul pe care îl dorești în casă. Livingul este adesea ales pentru termostatul principal, dar configurația locuinței și sistemul de încălzire contează.
Alege, dacă este posibil, un perete interior, o zonă fără curenți de aer și un loc care nu este expus direct razelor soarelui. Păstrează distanță față de calorifere, ferestre, uși exterioare și aparatele care produc căldură.
Dacă ai termostat wireless și observi că unele camere rămân constant reci în timp ce centrala se oprește, mută temporar dispozitivul într-o poziție mai reprezentativă și urmărește comportamentul sistemului.
Un termostat amplasat greșit nu înseamnă neapărat că centrala consumă automat o anumită cantitate suplimentară de gaz, deoarece consumul depinde de izolație, temperatura exterioară, sistemul de încălzire și setările folosite. Poate însă determina centrala să pornească sau să se oprească în momente nepotrivite. Înainte să modifici permanent poziția unui termostat cu fir, verifică instrucțiunile producătorului sau apelează la un instalator autorizat.