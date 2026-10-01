Unde să nu pui termostatul centralei. Locurile care îl pot face să măsoare greșit temperatura

De aceea, dacă ai impresia că centrala pornește și se oprește la momente nepotrivite, merită să verifici mai întâi unde este amplasat termostatul.

Nu pune termostatul lângă calorifer sau altă sursă de căldură

Una dintre cele mai nepotrivite poziții este în imediata apropiere a unui calorifer. Aerul din această zonă se încălzește mult mai repede decât temperatura medie din cameră.

Termostatul poate detecta rapid temperatura setată și transmite centralei comanda de oprire. În realitate, în partea opusă a camerei sau în alte încăperi pot fi încă doar 18-19 grade Celsius.

Aceeași problemă poate apărea dacă dispozitivul este amplasat lângă șemineu, sobă, cuptor sau alte aparate care degajă căldură. Inclusiv un televizor sau alte echipamente electronice pot genera căldură, motiv pentru care senzorul nu ar trebui instalat imediat deasupra lor.

Scopul este ca termostatul să măsoare temperatura reprezentativă pentru încăpere, nu temperatura dintr-un punct încălzit artificial.

Fereastra și ușa de la intrare pot da citiri greșite

Nici apropierea unei ferestre nu este o alegere bună. În timpul iernii, zona din jurul geamului poate fi mai rece decât restul încăperii, mai ales dacă ferestrele nu izolează foarte bine.

Dacă termostatul detectează permanent aer mai rece, poate menține centrala pornită mai mult decât este necesar pentru restul locuinței. Rezultatul poate fi o cameră supraîncălzită și un consum mai mare de energie.