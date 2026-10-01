Ce temperatură să ai în dormitor când afară este foarte frig. Câte grade sunt recomandate pe timpul nopții
Când temperaturile scad puternic, tentația este să dai centrala mai tare și să păstrezi dormitorul cât mai cald. O cameră foarte încălzită nu înseamnă însă automat un somn mai confortabil. Din contră, temperatura prea ridicată poate crea o atmosferă neplăcută, iar aerul din încăpere poate deveni prea uscat.
Temperatura din dormitor trebuie aleasă astfel încât să existe un echilibru între confort și condițiile potrivite pentru somn. Chiar dacă afară sunt temperaturi negative, nu este necesar să transformi dormitorul în cea mai caldă încăpere a locuinței.
Câte grade sunt recomandate în dormitor
Pentru majoritatea adulților, un dormitor mai răcoros este preferabil unuia foarte încălzit. Sleep Foundation indică aproximativ 18,3 grade Celsius drept o temperatură potrivită pentru somn, precizând că aceasta poate varia în funcție de preferințele individuale. În general, intervalul de aproximativ 16-20 de grade Celsius este frecvent asociat cu un mediu confortabil pentru dormit.
Organizația Mondială a Sănătății recomandă, în contextul sezonului rece, o temperatură interioară de cel puțin 18 grade Celsius pentru populația generală în țările cu climă temperată sau mai rece. Pentru persoanele vulnerabile, inclusiv vârstnici, copii sau persoane cu anumite afecțiuni, poate fi necesară o temperatură interioară mai ridicată.
Așadar, dacă afară sunt -5, -10 sau chiar -15 grade Celsius, nu este nevoie să ridici automat temperatura din dormitor la 24-25 de grade. Important este ca locuința să fie încălzită corespunzător și temperatura din cameră să rămână relativ constantă.
De ce nu este indicat să încălzești excesiv camera
Înainte de somn, temperatura centrală a organismului începe în mod natural să scadă. Un mediu foarte cald poate îngreuna acest proces și poate afecta confortul pe parcursul nopții.
Dacă dormitorul este încălzit excesiv, este posibil să te trezești transpirat, să simți nevoia să dai pătura la o parte sau să ai senzația de aer uscat. Încălzirea intensă poate contribui și la scăderea umidității relative din încăpere, mai ales în locuințele bine izolate.
Nici extrema opusă nu este recomandată. Un dormitor foarte rece poate deveni inconfortabil și poate reprezenta o problemă mai ales pentru copii, vârstnici și persoanele vulnerabile.
Nu opri complet încălzirea când afară este ger
O altă greșeală este să oprești complet încălzirea din dormitor pentru întreaga noapte, mai ales atunci când afară sunt temperaturi foarte scăzute. Într-o locuință slab izolată, temperatura poate coborî considerabil până dimineața.
Mai util este să menții o temperatură stabilă și confortabilă decât să încălzești puternic camera înainte de culcare, să oprești apoi complet căldura și să o pornești din nou dimineața.
Dacă ai un termostat programabil sau robineți termostatabili, poți regla separat temperatura în funcție de momentul zilei și de utilizarea fiecărei încăperi. Nu este obligatoriu ca dormitorul, sufrageria și camerele pe care nu le folosești să aibă permanent aceeași temperatură.
Cum aerisești dormitorul iarna fără să răcești toată camera
Chiar și atunci când afară este foarte frig, dormitorul trebuie aerisit. În loc să lași fereastra întredeschisă mult timp, este mai eficient să aerisești intens pentru o perioadă scurtă.
Deschide larg fereastra câteva minute, de preferat înainte de culcare sau dimineața. În acest fel, aerul din încăpere este înlocuit mai repede, fără ca pereții, mobilierul și celelalte suprafețe să se răcească la fel de mult ca în cazul unei ferestre lăsate întredeschise zeci de minute.
Ai grijă și la umiditate. EPA recomandă, în general, menținerea umidității relative din interior între 30% și 50%. O umiditate prea ridicată, combinată cu suprafețe reci, poate favoriza condensul și apariția mucegaiului.
Ce temperatură alegi în nopțile foarte reci
Pentru un adult sănătos, poți porni de la aproximativ 18-20 de grade Celsius în dormitor și să ajustezi temperatura în funcție de confort. Dacă dormi bine la o temperatură puțin mai scăzută, nu există un motiv pentru a încălzi suplimentar camera doar pentru că afară este ger.
În schimb, dacă în dormitor doarme un copil mic, o persoană în vârstă sau cineva cu probleme de sănătate, necesarul de căldură poate fi diferit. În asemenea situații, recomandările medicale individuale au prioritate.
Pe timpul iernii, obiectivul nu este să păstrezi dormitorul cât mai fierbinte, ci să eviți atât supraîncălzirea, cât și temperaturile prea scăzute. Un dormitor moderat încălzit, aerisit corect și cu o umiditate controlată poate oferi un confort mai bun decât o cameră în care termostatul rămâne permanent la 24-25 de grade.