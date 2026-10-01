Ce temperatură să ai în dormitor când afară este foarte frig. Câte grade sunt recomandate pe timpul nopții

Câte grade sunt recomandate în dormitor

Pentru majoritatea adulților, un dormitor mai răcoros este preferabil unuia foarte încălzit. Sleep Foundation indică aproximativ 18,3 grade Celsius drept o temperatură potrivită pentru somn, precizând că aceasta poate varia în funcție de preferințele individuale. În general, intervalul de aproximativ 16-20 de grade Celsius este frecvent asociat cu un mediu confortabil pentru dormit.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă, în contextul sezonului rece, o temperatură interioară de cel puțin 18 grade Celsius pentru populația generală în țările cu climă temperată sau mai rece. Pentru persoanele vulnerabile, inclusiv vârstnici, copii sau persoane cu anumite afecțiuni, poate fi necesară o temperatură interioară mai ridicată.

Așadar, dacă afară sunt -5, -10 sau chiar -15 grade Celsius, nu este nevoie să ridici automat temperatura din dormitor la 24-25 de grade. Important este ca locuința să fie încălzită corespunzător și temperatura din cameră să rămână relativ constantă.

De ce nu este indicat să încălzești excesiv camera

Înainte de somn, temperatura centrală a organismului începe în mod natural să scadă. Un mediu foarte cald poate îngreuna acest proces și poate afecta confortul pe parcursul nopții.

Dacă dormitorul este încălzit excesiv, este posibil să te trezești transpirat, să simți nevoia să dai pătura la o parte sau să ai senzația de aer uscat. Încălzirea intensă poate contribui și la scăderea umidității relative din încăpere, mai ales în locuințele bine izolate.

Nici extrema opusă nu este recomandată. Un dormitor foarte rece poate deveni inconfortabil și poate reprezenta o problemă mai ales pentru copii, vârstnici și persoanele vulnerabile.

Nu opri complet încălzirea când afară este ger

O altă greșeală este să oprești complet încălzirea din dormitor pentru întreaga noapte, mai ales atunci când afară sunt temperaturi foarte scăzute. Într-o locuință slab izolată, temperatura poate coborî considerabil până dimineața.