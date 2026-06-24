Grecia, Italia și Spania, sufocate de căldură. Perioadele de stres termic sunt mult mai lungi decât acum 50 de ani. Avertismentul cercetătorilor

Sudul Europei resimte tot mai puternic efectele schimbărilor climatice

Potrivit studiului, anumite regiuni din sudul Spaniei, Italiei, Greciei și Turciei înregistrează în prezent cu până la 40 de zile suplimentare de stres termic sever față de situația observată în urmă cu aproximativ 50 de ani.

În același timp, o mare parte din sudul continentului european se confruntă cu aproape o lună în plus de zile caracterizate de niveluri ridicate ale stresului termic. Specialiștii atrag atenția că acest fenomen nu afectează doar confortul populației, ci reprezintă și un risc major pentru sănătate.

Stresul termic poate provoca deshidratare, leșin, creșterea excesivă a temperaturii corpului, tulburări neurologice și probleme renale. De asemenea, este una dintre principalele cauze ale deceselor asociate fenomenelor meteorologice extreme.

Un miliard de oameni în plus sunt expuși căldurii extreme

Autorii studiului au analizat date colectate între anii 1970 și 2024 și au constatat că episoadele de căldură intensă au devenit mai frecvente pe toate continentele.

Rezultatele arată că în anii 1970 aproximativ 16% din populația globului era expusă cel puțin o zi pe an unui nivel extrem de stres termic, echivalent cu o temperatură resimțită de minimum 46 de grade Celsius. În prezent, procentul a ajuns la 22%.

Deși diferența poate părea redusă la prima vedere, cercetătorii spun că ea se traduce prin aproximativ un miliard de persoane în plus care sunt afectate anual de episoade de căldură extremă.

Pentru evaluarea fenomenului a fost utilizat Indicele Universal al Climatului Termic (UTCI), care ține cont nu doar de temperatura aerului, ci și de factori precum umiditatea, viteza vântului și radiația termică.