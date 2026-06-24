Grecia, Italia și Spania, sufocate de căldură. Perioadele de stres termic sunt mult mai lungi decât acum 50 de ani. Avertismentul cercetătorilor
Valurile de căldură devin tot mai intense și mai frecvente în numeroase regiuni ale lumii, iar sudul Europei se numără printre zonele cele mai afectate. Un nou studiu publicat în revista Nature Climate Change arată că numărul persoanelor expuse la niveluri periculoase de stres termic a crescut semnificativ în ultimele cinci decenii, pe fondul încălzirii globale.
Cercetarea vine într-un moment în care mai multe state europene se confruntă cu temperaturi sufocante, iar specialiștii avertizează că fenomenul continuă să se agraveze. Grecia, Italia și Spania sunt printre țările unde perioadele caracterizate de stres termic sever s-au prelungit considerabil comparativ cu anii 1970.
Sudul Europei resimte tot mai puternic efectele schimbărilor climatice
Potrivit studiului, anumite regiuni din sudul Spaniei, Italiei, Greciei și Turciei înregistrează în prezent cu până la 40 de zile suplimentare de stres termic sever față de situația observată în urmă cu aproximativ 50 de ani.
În același timp, o mare parte din sudul continentului european se confruntă cu aproape o lună în plus de zile caracterizate de niveluri ridicate ale stresului termic. Specialiștii atrag atenția că acest fenomen nu afectează doar confortul populației, ci reprezintă și un risc major pentru sănătate.
Stresul termic poate provoca deshidratare, leșin, creșterea excesivă a temperaturii corpului, tulburări neurologice și probleme renale. De asemenea, este una dintre principalele cauze ale deceselor asociate fenomenelor meteorologice extreme.
Un miliard de oameni în plus sunt expuși căldurii extreme
Autorii studiului au analizat date colectate între anii 1970 și 2024 și au constatat că episoadele de căldură intensă au devenit mai frecvente pe toate continentele.
Rezultatele arată că în anii 1970 aproximativ 16% din populația globului era expusă cel puțin o zi pe an unui nivel extrem de stres termic, echivalent cu o temperatură resimțită de minimum 46 de grade Celsius. În prezent, procentul a ajuns la 22%.
Deși diferența poate părea redusă la prima vedere, cercetătorii spun că ea se traduce prin aproximativ un miliard de persoane în plus care sunt afectate anual de episoade de căldură extremă.
Pentru evaluarea fenomenului a fost utilizat Indicele Universal al Climatului Termic (UTCI), care ține cont nu doar de temperatura aerului, ci și de factori precum umiditatea, viteza vântului și radiația termică.
Nopțile tropicale devin tot mai frecvente
Cercetătorii au observat că nu doar temperaturile din timpul zilei cresc, ci și cele din timpul nopții. În multe regiuni ale lumii se înregistrează tot mai multe nopți tropicale, perioade în care temperatura resimțită nu scade sub 20 de grade Celsius.
Acest fenomen împiedică organismul să se răcorească și să se recupereze după căldura acumulată pe parcursul zilei. Specialiștii avertizează că persoanele în vârstă, copiii și cei care suferă de afecțiuni cronice sunt cei mai expuși riscurilor.
În plus, stresul termic începe să fie observat și în zone unde până acum era rar întâlnit, inclusiv în Regatul Unit, țările scandinave și anumite regiuni din America de Nord.
Tendința de încălzire continuă
Deși analiza publicată se bazează pe date colectate până în 2024, oamenii de știință spun că valurile de căldură care afectează Europa în 2026 confirmă continuarea tendinței de încălzire.
În Franța, de exemplu, autoritățile se confruntă deja cu al doilea val major de căldură al anului, după cel înregistrat încă din luna mai. Totodată, în Spania, Portugalia și Italia temperaturile resimțite sunt în unele zone cu până la cinci grade Celsius mai ridicate decât cele consemnate în anii 1970.
Specialiștii avertizează că, în lipsa unor măsuri eficiente de adaptare și reducere a efectelor schimbărilor climatice, perioadele de stres termic vor continua să se prelungească în următoarele decenii.