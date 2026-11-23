Proiectul a pornit dintr-o amintire din copilărie și din pasiunea pentru integrame moștenită de la mama sa. Aproape două decenii mai târziu, această pasiune avea să se transforme într-o idee de afacere, construită în timpul liber, între responsabilitățile profesionale și viața de familie. Astăzi, potrivit fondatorului, Integramix atrage aproximativ 800 de vizitatori zilnic și înregistrează circa 300.000 de pagini vizualizate lunar, inclusiv din comunitățile de români stabilite în străinătate.

Ceea ce face interesantă povestea Integramix este și relația aparent paradoxală cu inteligența artificială. Deși Ionuț Belgun a folosit instrumente AI pentru a accelera dezvoltarea tehnică a platformei, a ales ca integramele propriu-zise să fie create de oameni, inclusiv prin colaborarea cu un integramist profesionist. Pentru el, tehnologia trebuie să sprijine creativitatea, nu să o înlocuiască. Platforma include integrame tematice, provocări zilnice, clasamente, cinci niveluri de dificultate și chiar exerciții educaționale pentru copii, toate fără reclame în prezent.

Într-un interviu exclusiv pentru Playtech.ro, Ionuț Belgun povestește cum a construit Integramix în aproximativ opt luni, de ce consideră că o integramă bună presupune mult mai mult decât intersectarea unor cuvinte, cum l-a ajutat inteligența artificială să dezvolte singur o platformă complexă și de ce visează să transforme această pasiune românească într-un proiect internațional.

INTERVIU Ionuț Belgun, fondator Integramix – Cum a apărut Integramix și ce rol a avut inteligența artificială în dezvoltarea platformei

Ozana Mazilu (Playtech): Cum a apărut ideea Integramix? A existat un moment anume în care ai realizat că integramele clasice merită o nouă viață în mediul digital sau totul a pornit dintr-o pasiune personală?

Ionuț Belgun: Încă de mic am preluat de la mama mea pasiunea pentru completarea integramelor clasice, din reviste.

În urmă cu aproape doi ani, mi-am amintit de această pasiune, care hibernase o perioadă, și, cumva, instantaneu, mi-a venit un gând: „Dar oare nu pot completa integrame și online?”. Am început să caut pe internet și am fost destul de dezamăgit de ceea ce am găsit. Existau puține site-uri de integrame în limba română, grafica lăsa mult de dorit, modul de completare era greoi, iar calitatea conținutului nu mă mulțumea.

Atunci m-am întrebat: „Ce-ar fi să fac eu un site care să ofere o experiență cât mai apropiată de completarea integramelor clasice din reviste, dar care să profite și de avantajele tehnologiei?”. Așa a început totul. Dintr-o pasiune mai veche, combinată cu dorința de a construi ceva mai bun.

Ozana Mazilu (Playtech): Cine este Ionuț Belgun dincolo de Integramix? Ce pregătire profesională ai și cât de mult te-a ajutat experiența anterioară în dezvoltarea unei platforme de acest tip?

Ionuț Belgun: Sunt inginer software. Am lucrat în industria automotive, iar în prezent activez în industria semiconductorilor, în principal în dezvoltarea de software embedded și aplicații desktop.

Interesant este că nu aveam deloc experiență în dezvoltarea web sau a aplicațiilor pentru mobil. Însă, odată cu evoluția spectaculoasă a instrumentelor bazate pe inteligență artificială, am realizat că aș putea construi singur o platformă web complexă, folosindu-le ca ajutor. Așadar, faptul că sunt programator m-a ajutat enorm. AI mi-a accelerat foarte mult partea de implementare tehnică, iar eu am putut să mă concentrez mai mult pe logică, funcționalități, design și experiența utilizatorilor.

Și aici vreau să fac o precizare: inteligența artificială este un instrument extraordinar, care ne poate ușura enorm munca. Dar asta nu înseamnă că oricine are acces la un AI performant devine automat programator. Cred că profesia de programator se va transforma profund și că, probabil, va fi nevoie de mai puțini programatori pentru anumite tipuri de activități. Dar nu cred că programatorii vor dispărea.

Există lucruri care nu pot fi pur și simplu externalizate către AI. Responsabilitatea pentru ceea ce construiești, gândirea critică, luarea deciziilor și, mai ales, viziunea creativă rămân esențiale. AI poate fi un instrument extraordinar în mâinile unui om care știe ce vrea să construiască. Dar instrumentul nu trebuie confundat cu autorul.

Ozana Mazilu (Playtech): Ai menționat că ai investit foarte mult timp și pasiune în acest proiect. Cât a durat dezvoltarea Integramix, de la prima idee până la lansare, și care a fost cea mai dificilă provocare?

Ionuț Belgun: Ideea a apărut, cred, la începutul anului 2025.

Inițial, mi-am propus ceva destul de ambițios: să simulez inclusiv scrisul de mână. Utilizatorul ar fi trebuit să scrie literele direct pe ecran, cu degetul sau cu un creion tactil, iar aplicația să le recunoască automat și să le introducă în căsuțele corespunzătoare.

Am realizat însă destul de repede că nu era o soluție practică. Nu toată lumea are un creion tactil, scrisul cu degetul este incomod, iar recunoașterea literelor scrise de mână nu oferea întotdeauna precizia dorită. Eu voiam ca oamenii să poată completa integrame cât mai ușor, oriunde s-ar afla. Atunci mi-am spus: „De ce să fac o aplicație separată, când pot construi un site care să funcționeze la fel de bine pe telefon, tabletă și calculator?”

În paralel, am început să caut un integramist cu care să colaborez. Am descoperit un interviu cu Călin Bicăzan, integramist profesionist, și l-am contactat. I-am prezentat cum urma să arate platforma, care încă nu era publicată, iar el a fost foarte încântat de idee. Așa a început colaborarea noastră. Călin a realizat primele integrame pe care le-am introdus pe site. Cum timpul pe care îl poate dedica proiectului este limitat, la un moment dat mi-am zis: „Dar de ce să nu încerc să creez și eu integrame?”

Am luat un caiet de matematică, am trasat un careu și am început să așez cuvinte. Le mutam mai sus, mai jos, le schimbam, încercam să găsesc cât mai multe intersecții potrivite. Și am fost sincer surprins să descopăr că puteam construi și eu integrame!

Bineînțeles, la început dura mult mai mult, iar rezultatele nu erau extraordinare. Dar, cu timpul, am învățat tot mai multe și am început să apreciez cu adevărat câtă muncă și ingeniozitate există în spatele unei integrame bine realizate. De la idee până la lansarea site-ului au trecut aproximativ opt luni.

Cea mai mare provocare a fost, fără îndoială, timpul. Am un job full-time și o familie, o soție, Livia, și o fetiță de șapte ani, Clara, cărora vreau să le mulțumesc și pe această cale pentru susținere. Practic, Integramix s-a construit în mare parte în timpul meu liber. Și aici revin la inteligența artificială: fără instrumentele AI de astăzi, probabil că mi-ar fi fost mult mai greu să dezvolt singur un asemenea proiect într-un timp atât de scurt. Acum câțiva ani, ar fi fost aproape imposibil pentru mine.

INTERVIU Ionuț Belgun, fondator Integramix – De ce integramele create de oameni rămân esențiale într-o lume dominată de AI

Ozana Mazilu (Playtech): Spui că Integramix se diferențiază prin calitatea grafică și atenția la detalii. Ce crezi că le lipsește cel mai mult aplicațiilor de integrame existente și ce ai vrut să faci diferit?

Ionuț Belgun: Cred că, în măsuri diferite, multor aplicații de integrame le lipsesc două lucruri: perfecționismul și creativitatea. Să începem cu perfecționismul. La ce mă refer?

În primul rând, la partea tehnică și vizuală. Mi-am dorit ca integramele de pe Integramix să arate cât mai apropiat de cele din revistele clasice: căsuțe de definiție colorate, texte cu diacritice, ordonate, aliniate și lizibile, săgeți de direcție poziționate corect, imagini tematice integrate în grilă. Poate par detalii minore, dar pentru mine contează enorm.

Apoi, completarea trebuie să fie cât mai intuitivă. Scrii un cuvânt, iar selecția avansează automat de la o căsuță la alta. Poți schimba direcția de scriere cu un singur clic. Căsuța cu definiția curentă se mărește automat. Poți face zoom fără să se strice grila, lucru foarte important pe telefon, unde spațiul este limitat.

Tot pe telefon, definiția selectată este afișată separat, la o dimensiune mai mare, pentru a putea fi citită ușor. Ai greșit o literă? O corectezi imediat, cu Backspace sau scriind direct peste ea.

În al doilea rând, perfecționismul ține și de regulile de construire a integramelor. Există convenții privind așezarea căsuțelor, formele acceptate ale cuvintelor și formularea definițiilor. Nu poți pune orice cuvânt, în orice formă, doar pentru că se potrivește în grilă. Iar corectitudinea soluțiilor este esențială. Eu, dacă am cel mai mic dubiu referitor la un cuvânt, îl caut în DEX. Suflu și-n iaurt, cum se spune!

În ceea ce privește creativitatea, aici cred că apare o altă problemă. Există platforme care se laudă cu mii de integrame, dar unde conținutul este creat chiar de utilizatori. Nu spun că este neapărat un lucru rău, însă mă întreb cât de riguros este verificată calitatea acelor integrame.

Alte aplicații folosesc inteligența artificială pentru a genera conținutul. Rezultatul poate părea impresionant cantitativ, dar asta nu înseamnă automat că avem și calitate. O integramă nu este doar o colecție de cuvinte care se intersectează. Contează naturalețea definițiilor, ingeniozitatea lor, coerența și respectarea convențiilor.

Eu cred că AI trebuie să rămână un instrument auxiliar, nu să devină centrul creației. Nu vreau să ofer utilizatorilor conținut generat pe bandă rulantă, ci integrame originale, gândite cu atenție de oameni. Asta am vrut să aduc diferit prin Integramix: rigoare, atenție la detalii și creativitate umană.

Pe lângă toate acestea, platforma oferă integrame tematice, verificarea soluțiilor, punctaje, clasamente și diferite provocări pentru utilizatori. Și mai este un aspect foarte important: colectez permanent feedback. Multe funcționalități au fost introduse sau modificate în urma sugestiilor primite de la cei care folosesc platforma.

Nu consider că Integramix este un produs terminat. Îl îmbunătățesc continuu.

Ozana Mazilu (Playtech): Într-o perioadă în care inteligența artificială poate genera conținut în câteva secunde, ai ales să lucrezi cu oameni, inclusiv cu un integramist profesionist. De ce este atât de importantă pentru tine această alegere? Crezi că AI-ul va putea vreodată să reproducă ingeniozitatea unui creator de integrame?

Ionuț Belgun: Cred că oamenii pot simți diferența dintre o creație făcută cu grijă și un conținut produs automat, în cantități uriașe.

În jurul inteligenței artificiale există astăzi un marketing foarte puternic, care uneori ne creează impresia că avem de-a face cu o entitate care gândește și creează asemenea unui om. Dar, dincolo de această impresie, vorbim despre sisteme matematice și computaționale extrem de complexe, capabile să identifice și să reproducă tipare într-un mod impresionant.

Nu contest deloc utilitatea lor. Dimpotrivă, eu însumi folosesc AI aproape zilnic în dezvoltarea platformei. Însă e bine să rămână un instrument și nu actorul principal.

Ozana Mazilu (Playtech): Cum se construiește, concret, o integramă de calitate? Cât timp necesită realizarea uneia și ce diferențiază o integramă banală de una care reușește să provoace și să surprindă utilizatorul?

Ionuț Belgun: Timpul necesar depinde de mai mulți factori: dimensiunea integramei, tematica aleasă și, bineînțeles, inspirația de moment a creatorului. Acum vorbesc din perspectiva mea, de integramist amator, nu a unui profesionist cu experiența lui Călin Bicăzan.

Pentru o integramă mică, fără vreo temă anume, de exemplu de 10 × 7 căsuțe, realizarea pe hârtie poate dura între 15 și 45 de minute. Apoi, transpunerea pe site, care presupune introducerea definițiilor și pregătirea fișierelor de date, mai poate dura până la jumătate de oră.

În schimb, pentru o integramă tematică mare, de 17 × 12 căsuțe, lucrurile devin mult mai complicate. Trebuie să introduci anumite cuvinte specifice temei, uneori mai lungi sau mai dificile, și să construiești restul grilei în jurul lor. O asemenea integramă poate necesita de la o oră până la câteva ore bune de lucru pe hârtie. Transpunerea ei în format digital mai poate dura aproximativ o oră și jumătate, mai ales dacă include și imagini folosite ca definiții.

Dar timpul nu spune totul despre calitate. Pentru mine, o integramă bună este aceea care găsește echilibrul dintre accesibilitate și provocare. Nu trebuie să fie nici banală, nici atât de dificilă încât să devină frustrantă. Iar o definiție ingenioasă poate face toată diferența. Îmi plac în special acele definiții care te conduc puțin pe o pistă greșită, dar care, odată ce ai găsit soluția, ți se par perfect logice.

Acolo apare farmecul integramelor.

INTERVIU Ionuț Belgun, fondator Integramix – Cine rezolvă integrame online și cum poate deveni un joc clasic un instrument educațional

Ozana Mazilu (Playtech): Ai menționat aproximativ 800 de vizitatori zilnici și 300.000 de pagini vizualizate lunar. Cum a evoluat platforma de la lansare până astăzi și ce ai descoperit despre publicul român care rezolvă integrame online? Cine sunt cei mai activi utilizatori?

Ionuț Belgun: Încep prin a spune că Integramix are vizitatori români și din Diaspora. Sunt români din Spania, Germania, Anglia, Israel, Canada, SUA etc. Redau exact un mesaj al unei fete tinere: „Utilizator din Republica Moldova, nu există ieșire cu prietenii în care să nu deschidem integramix și să rezolvăm integramele! Amazing Job!!!”.

Cei mai activi utilizatori sunt cei din categoria de vârstă 35–44 de ani. Cred că este o combinație foarte potrivită între generația care a crescut cu integramele din reviste și cea care este deja foarte familiarizată cu tehnologia. Dar asta nu înseamnă deloc că platforma se adresează doar acestei categorii.

În cazul persoanelor mai în vârstă, cred că principala barieră este uneori reticența față de tehnologie. Odată ce încearcă platforma și descoperă cât de ușor se poate completa o integramă, experiența devine mult mai naturală. Partea grea este să le conving să facă primul pas. În cazul celor tineri, provocarea este puțin diferită. Cred că trebuie să îi ajutăm să descopere plăcerea de a rezolva integrame și, mai ales, să înceapă de la un nivel potrivit.

De fapt, aici am făcut eu o greșeală importantă la început. Organizasem integramele doar după dimensiune, nu și după gradul de dificultate. Cineva care intra pentru prima dată pe site putea nimeri direct o integramă de nivel avansat și renunța, având impresia că integramele sunt prea grele.

Și este absolut normal! În orice activitate nouă trebuie să ai posibilitatea să începi cu lucruri mai simple și să evoluezi treptat. Așa că am introdus cinci niveluri de dificultate: Începător, Intermediar, Avansat, Expert și Mare Maestru. După această schimbare, am observat o creștere foarte importantă a traficului. A fost o lecție valoroasă pentru mine: nu este suficient să ai conținut bun. Trebuie să îl faci accesibil și să oferi fiecărui utilizator experiența potrivită nivelului său.

Ozana Mazilu (Playtech): Integramix include și integrame educaționale pentru elevi. Cum vezi rolul acestora în dezvoltarea vocabularului, a memoriei și a gândirii logice? Ai primit reacții din partea profesorilor sau părinților?

Ionuț Belgun: Cred că integramele sunt un exercițiu excelent pentru minte, indiferent de vârstă. Ele pun la lucru memoria, logica și capacitatea de asociere. Te încurajează să îți îmbogățești vocabularul, să îți folosești cunoștințele de cultură generală și să îți exersezi răbdarea și concentrarea. Îmi place să spun că sunt un fel de sală de fitness pentru creier.

În cazul copiilor, cred că pot avea un rol educațional și mai interesant, pentru că transformă învățarea într-un joc. Copilul nu simte neapărat că face un exercițiu școlar, ci că trebuie să rezolve o provocare. Deocamdată sunt abia la început cu această direcție. Am creat aproape 20 de integrame educaționale pentru limba engleză și câteva pentru matematică.

Reacțiile primite până acum au fost foarte favorabile, ceea ce mă încurajează să continui. Mi-aș dori să dezvolt o colecție educațională mult mai amplă și, în timp, să aduc Integramix inclusiv în atenția profesorilor și a școlilor. Cred că învățarea poate fi și utilă, și distractivă. Nu trebuie să alegem între cele două.

INTERVIU Ionuț Belgun, fondator Integramix – Cum poate deveni Integramix o afacere sustenabilă fără să piardă încrederea utilizatorilor

Ozana Mazilu (Playtech): Platforma este disponibilă fără reclame, deși atrage deja un număr considerabil de utilizatori. Cum reușești să susții financiar proiectul și te-ai gândit la un model de monetizare care să nu afecteze experiența utilizatorilor?

Ionuț Belgun: În acest moment, Integramix are ca surse de venit donațiile utilizatorilor și vânzarea de colecții de integrame în format PDF, care pot fi descărcate și printate acasă.

În perioada următoare pregătesc și trecerea activității pe un SRL, pentru a putea dezvolta proiectul într-un mod mai organizat și sustenabil. Îmi doresc un model de monetizare care să permită dezvoltarea continuă a platformei, crearea de conținut divers și de calitate, dar fără să compromită experiența utilizatorilor.

Iau în calcul introducerea unui abonament Premium, eventual a unor reclame statice, discrete, care să nu interfereze cu jocul, dar și a reclamelor opționale, pe care utilizatorii să le poată viziona în schimbul unor verificări suplimentare sau indicii. O altă direcție care mi se pare foarte interesantă este crearea de integrame personalizate pentru companii, branduri sau proiecte care vor să se promoveze într-un mod diferit.

Există deja pe site un exemplu, în rubrica „Integrama Specială”: o integramă tematică despre ciuperci, dedicată unui proiect care organizează ateliere educative și ieșiri în natură. Pe lângă integrama propriu-zisă, utilizatorii pot descoperi povestea proiectului și pot intra pe site-ul acestuia.

Mi se pare o formă de promovare mult mai plăcută decât o reclamă tradițională. Nu întrerupi utilizatorul, ci îi oferi o experiență interesantă, în care descoperă în mod natural un brand sau un proiect. Mai am în vedere și posibilitatea de a oferi o integramă sub formă de widget, pe care publicații sau platforme online mari să o poată integra direct în propriile site-uri. De exemplu, o „Integramă a zilei” poate deveni un motiv pentru care cititorii revin zilnic pe un site, contribuind la fidelizarea lor. Cred că există mult potențial în această direcție.

Ozana Mazilu (Playtech): Există o competiție tot mai mare pentru atenția oamenilor, de la TikTok și jocuri mobile până la platformele de streaming. De ce crezi că integramele continuă să atragă publicul? Pot deveni ele din nou populare inclusiv în rândul generațiilor tinere?

Ionuț Belgun: Da, există o competiție uriașă pentru atenția oamenilor, iar pentru mine una dintre cele mai mari provocări este tocmai să ajung la ei. Trăim într-o perioadă în care platformele promovează foarte puternic conținutul plătit, iar creșterea organică a unui proiect nou a devenit extrem de dificilă.

Uneori mă gândesc că, dacă aș fi lansat Integramix acum zece ani, probabil mi-ar fi fost mult mai ușor să îl fac cunoscut. Dar de ce cred că integramele continuă să atragă publicul? Pentru că sunt, înainte de toate, despre cuvinte. Despre limba română, despre curiozitate și despre satisfacția de a descoperi o soluție. Cui nu îi place să găsească un cuvânt atunci când are deja câteva litere și trebuie să le completeze pe cele lipsă?

Există o satisfacție aproape instantanee atunci când găsești răspunsul corect. Și apoi vrei să îl descoperi pe următorul. Și încă unul! Cred că integramele pot deveni foarte atractive și pentru generațiile tinere, dacă sunt prezentate într-o formă accesibilă, modernă și adaptată lor. Și mai cred foarte mult în puterea exemplului. Pasiunea pentru integrame se poate transmite de la părinți la copii, exact cum s-a întâmplat în cazul meu.

Eu, de exemplu, îmi testez integramele educaționale pe fetița mea de șapte ani. Îi plac foarte mult, mai ales cele care conțin imagini. Și, bineînțeles, momentul de la final, când completează corect integrama și se aud aplauzele! Pentru mine, acestea sunt momente care arată că integramele au în continuare un viitor foarte frumos.

INTERVIU Ionuț Belgun, fondator Integramix – Planuri de extindere internațională și pasiunea care ține proiectul în viață

Ozana Mazilu (Playtech): Dacă ai avea posibilitatea să integrezi orice funcționalitate nouă în Integramix, fără limitări tehnice sau financiare, care ar fi aceea? Ce planuri concrete ai pentru dezvoltarea platformei în următorii ani?

Ionuț Belgun: Sincer, în acest moment nu simt că limitările tehnice sunt principala problemă. Am multe idei și cred că, folosind instrumentele disponibile astăzi, majoritatea pot fi puse în practică. Provocările cele mai mari sunt timpul, resursele financiare și capacitatea de a face platforma cunoscută unui public cât mai larg.

În primul rând, vreau ca Integramix să devină un proiect sustenabil, capabil să genereze venituri care să susțină dezvoltarea continuă și crearea de conținut original, de calitate. Îmi doresc să extind colaborările cu integramiști profesioniști. Cred că experiența și creativitatea lor sunt esențiale pentru a duce platforma la un nivel și mai înalt. Dacă ar fi să vorbim despre o dorință fără limitări financiare, mi-aș dori să pot promova Integramix astfel încât să ajungă la cât mai mulți români. Sunt convins că există foarte mulți oameni cărora le-ar plăcea platforma, dar care pur și simplu nu au auzit încă de ea.

Iar pe termen mai lung am și o ambiție internațională. Mi-ar plăcea să găsesc colaboratori, creatori de integrame în alte limbi, precum engleza, spaniola sau franceza, și să extind conceptul Integramix dincolo de România. Dar vreau să fac lucrurile treptat și bine, fără să sacrific tocmai ceea ce consider că diferențiază platforma: calitatea și originalitatea conținutului.

Ozana Mazilu (Playtech): În final, o întrebare mai personală: dacă ar trebui să definești experiența construirii Integramix printr-un singur cuvânt, care ar fi acela și de ce? Și ce le-ai spune celor care cred că integramele sunt doar o distracție de modă veche?

Ionuț Belgun: Pasiune. Fără pasiune, sunt convins că aș fi renunțat de mult. Au fost foarte multe ore de muncă, multe probleme de rezolvat și momente în care lucrurile nu mergeau așa cum îmi doream.

Dar am descoperit că pasiunea mea este împărtășită și de alți oameni. Fiecare mesaj de mulțumire primit de la un utilizator mi-a dat încredere și puterea de a continua. Mi-am dat seama că ceea ce construiesc este folosit, apreciat și aduce o bucurie reală oamenilor. Iar celor care spun că integramele sunt de modă veche le-aș pune o întrebare:

Nu vi se întâmplă să ascultați cu plăcere melodii din anii ’80 sau ’90, chiar dacă poate nici nu erați născuți atunci? Lucrurile bune nu dispar doar pentru că trece timpul. Se pot adapta, pot evolua, se pot reinventa. Dar valoarea lor rămâne. Și exact asta încerc să fac prin Integramix: să duc o pasiune clasică într-o lume modernă, fără să îi pierd farmecul.