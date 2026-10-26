Un SUV BYD poate merge pe trei roți. Un șofer pare să fi transformat funcția într-o metodă de a evita blocarea mașinii de către poliție

Cum poate un SUV de mari dimensiuni să circule pe numai trei roți

Secretul este sistemul de suspensie hidraulică DiSus-P Ultra dezvoltat de BYD. Spre deosebire de suspensiile tradiționale, care folosesc arcuri și amortizoare pentru a absorbi denivelările, sistemul chinezesc poate modifica activ poziția fiecărui colț al caroseriei.

Presiunea hidraulică este controlată individual, permițând ajustarea înălțimii și gestionarea mișcărilor automobilului. În anumite condiții, o roată poate fi ridicată de pe sol, în timp ce celelalte trei continuă să susțină vehiculul.

Conform specificațiilor prezentate pentru DiSus-P Ultra, cursa de reglare a suspensiei poate ajunge la 200 mm, iar ridicarea individuală a unei roți poate atinge 300 mm. Sistemul este asociat unei capacități maxime de ridicare declarate de până la nouă tone, valoare care reprezintă o caracteristică tehnică a ansamblului hidraulic, nu masa automobilului.

BYD a demonstrat oficial această funcționalitate în mai 2026, într-un mediu controlat. SUV-ul putea continua deplasarea pe trei roți cu până la 15 km/h.

Constructorul a prezentat inclusiv posibilitatea ridicării unei roți pentru anumite operațiuni de întreținere, fără folosirea unui cric convențional. Aceste demonstrații nu înseamnă însă că intervențiile asupra roților pot fi realizate fără măsuri suplimentare de siguranță.

În videoclipul distribuit în octombrie, SUV-ul pare să folosească aceeași tehnologie pentru a circula pe o stradă publică din zona Jinshan, Lianyungang, având blocatorul încă atașat.

Tehnologie impresionantă, dar utilizarea pe drumurile publice ridică probleme

BYD Fang Cheng Bao Bao 8 este un SUV hibrid plug-in de mari dimensiuni, proiectat inclusiv pentru deplasări în afara asfaltului. Versiunea Flash Charge Edition dispune de o baterie de 46,7 kWh și un motor termic turbo de 2,0 litri, care funcționează împreună cu sistemul electric de propulsie.