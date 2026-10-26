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AUTO

Un SUV BYD poate merge pe trei roți. Un șofer pare să fi transformat funcția într-o metodă de a evita blocarea mașinii de către poliție

Un SUV BYD poate merge pe trei roți. Un șofer pare să fi transformat funcția într-o metodă de a evita blocarea mașinii de către poliție
SUV BYD Fang Cheng Bao Bao 8 surprins circulând pe trei roți, cu un blocator metalic atașat roții ridicate
Alexandru Puiu
de Alexandru Puiu
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Un blocator metalic montat pe roata unei mașini ar trebui să împiedice deplasarea automobilului până la clarificarea situației care a dus la imobilizarea sa. Dar ce se întâmplă când vehiculul dispune de o suspensie atât de avansată încât poate ridica una dintre roți complet de pe asfalt și poate continua să ruleze pe celelalte trei? Un videoclip devenit viral în China pare să ofere un răspuns spectaculos.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată un SUV BYD Fang Cheng Bao Bao 8, comercializat pe unele piețe internaționale sub numele Denza B8, circulând cu roata din față-stânga suspendată. Pe aceasta se află un blocator metalic galben și roșu. Autenticitatea completă a situației și împrejurările montării blocatorului nu au fost confirmate independent, însă tehnologia care permite asemenea manevre este reală.

Cum poate un SUV de mari dimensiuni să circule pe numai trei roți

Secretul este sistemul de suspensie hidraulică DiSus-P Ultra dezvoltat de BYD. Spre deosebire de suspensiile tradiționale, care folosesc arcuri și amortizoare pentru a absorbi denivelările, sistemul chinezesc poate modifica activ poziția fiecărui colț al caroseriei.

Presiunea hidraulică este controlată individual, permițând ajustarea înălțimii și gestionarea mișcărilor automobilului. În anumite condiții, o roată poate fi ridicată de pe sol, în timp ce celelalte trei continuă să susțină vehiculul.

Conform specificațiilor prezentate pentru DiSus-P Ultra, cursa de reglare a suspensiei poate ajunge la 200 mm, iar ridicarea individuală a unei roți poate atinge 300 mm. Sistemul este asociat unei capacități maxime de ridicare declarate de până la nouă tone, valoare care reprezintă o caracteristică tehnică a ansamblului hidraulic, nu masa automobilului.

BYD a demonstrat oficial această funcționalitate în mai 2026, într-un mediu controlat. SUV-ul putea continua deplasarea pe trei roți cu până la 15 km/h.

Constructorul a prezentat inclusiv posibilitatea ridicării unei roți pentru anumite operațiuni de întreținere, fără folosirea unui cric convențional. Aceste demonstrații nu înseamnă însă că intervențiile asupra roților pot fi realizate fără măsuri suplimentare de siguranță.

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În videoclipul distribuit în octombrie, SUV-ul pare să folosească aceeași tehnologie pentru a circula pe o stradă publică din zona Jinshan, Lianyungang, având blocatorul încă atașat.

Tehnologie impresionantă, dar utilizarea pe drumurile publice ridică probleme

BYD Fang Cheng Bao Bao 8 este un SUV hibrid plug-in de mari dimensiuni, proiectat inclusiv pentru deplasări în afara asfaltului. Versiunea Flash Charge Edition dispune de o baterie de 46,7 kWh și un motor termic turbo de 2,0 litri, care funcționează împreună cu sistemul electric de propulsie.

Autonomia electrică declarată ajunge la aproximativ 120 km în ciclul chinezesc CLTC, în timp ce autonomia combinată poate atinge 1.380 km. Valorile sunt obținute în condiții standardizate și nu reprezintă garanții pentru utilizarea zilnică.

Suspensia activă a modelului este destinată în principal confortului, stabilității și deplasării pe teren dificil. Funcționalitatea de ridicare individuală a unei roți demonstrează cât de mult a evoluat controlul electronic al șasiului.

Totuși, circulația pe trei roți pe un drum public poate produce riscuri. Contactul redus cu asfaltul modifică distribuția sarcinilor, capacitatea de frânare și comportamentul la schimbarea direcției. O demonstrație efectuată pe circuit, la viteze mici, nu este echivalentă cu utilizarea în trafic obișnuit.

În plus, videoclipul nu dovedește că șoferul evitase în mod real plata unei amenzi sau că blocatorul fusese montat de autorități. Ar putea exista circumstanțe care nu sunt vizibile în înregistrare.

Pentru România, situația amintește de procedurile de blocare sau ridicare a automobilelor parcate neregulamentar. Chiar dacă un automobil dispune de tehnologia necesară pentru a se deplasa cu o roată blocată, aceasta nu anulează eventualele obligații legale și nu face manevra sigură.

Povestea este relevantă mai ales ca demonstrație a progresului tehnologic. Constructorii chinezi nu mai concurează exclusiv prin preț sau capacitatea bateriei, ci dezvoltă sisteme de suspensie și control electronic care, până recent, erau asociate aproape exclusiv automobilelor de lux.

 

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