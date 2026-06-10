Câte minute de antrenament cu greutăți pe săptămână te pot ajuta să trăiești mai mult. Răspunsul oferit de un studiu desfășurat pe 147.000 de persoane
Exercițiile de forță sunt asociate de mult timp cu dezvoltarea masei musculare și menținerea mobilității odată cu înaintarea în vârstă. Acum, un nou studiu de amploare sugerează că acestea ar putea avea și un impact important asupra longevității.
Cercetarea, realizată pe parcursul mai multor decenii și bazată pe datele a peste 147.000 de participanți, a identificat un interval optim de antrenament care pare să ofere cele mai mari beneficii în ceea ce privește reducerea riscului de deces.
Rezultatele arată că nu este nevoie de ore întregi petrecute în sala de sport pentru a obține efecte semnificative. De fapt, după un anumit prag, beneficiile suplimentare par să se stabilizeze.
Intervalul de antrenament asociat cu cele mai mari beneficii
Analiza a fost realizată de cercetători de la Harvard T.H. Chan School of Public Health și a folosit informații provenite din trei dintre cele mai ample studii de sănătate desfășurate în Statele Unite, se arată în The British Journal of Sports Medicine.
Potrivit concluziilor, persoanele care au efectuat între 90 și 119 minute de antrenament de forță pe săptămână au prezentat un risc cu 13% mai mic de deces din orice cauză comparativ cu cei care nu practicau acest tip de exerciții.
Mai mult, în acest interval au fost observate și alte avantaje importante. Participanții au avut un risc cu 19% mai redus de deces cauzat de afecțiuni cardiovasculare și un risc cu 27% mai mic de mortalitate asociată bolilor neurologice, inclusiv afecțiuni precum Alzheimer.
Un aspect interesant este că efectuarea a peste două ore de antrenament de forță pe săptămână nu a fost asociată cu reduceri suplimentare semnificative ale mortalității. Cu alte cuvinte, beneficiile au continuat să existe, dar nu au crescut proporțional cu timpul investit.
Acest rezultat sugerează că, atunci când vine vorba despre exercițiile de rezistență, mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine.
Combinația dintre forță și exerciții aerobice pare să ofere cele mai bune rezultate
Deși antrenamentele cu greutăți au fost asociate cu beneficii clare, cercetătorii au observat că cele mai bune rezultate au fost înregistrate în rândul persoanelor care au combinat exercițiile de forță cu activități aerobice regulate.
Participanții care efectuau atât antrenamente de rezistență, cât și activități precum alergarea, ciclismul, înotul sau alte forme de mișcare cardio au avut cele mai mici riscuri de mortalitate din întregul grup analizat.
Cea mai favorabilă combinație identificată de studiu a inclus între 60 și 119 minute de antrenament de forță pe săptămână, alături de un nivel ridicat de activitate aerobică. În acest caz, riscul general de deces a fost cu până la 45% mai mic comparativ cu persoanele sedentare.
Autorii studiului subliniază însă că cercetarea este una observațională. Acest lucru înseamnă că nu poate demonstra direct că exercițiile au fost singura cauză a longevității crescute. Factorii precum alimentația, stilul de viață, accesul la servicii medicale și alte obiceiuri sănătoase pot contribui, de asemenea, la rezultate.
Cu toate acestea, dimensiunea impresionantă a eșantionului și perioada foarte lungă de monitorizare oferă greutate concluziilor. Datele sugerează că aproximativ o oră și jumătate până la două ore de exerciții de forță pe săptămână reprezintă un obiectiv realist pentru majoritatea oamenilor și poate aduce beneficii importante pentru sănătate.
În plus, atunci când aceste antrenamente sunt completate de activități aerobice regulate, efectele pozitive par să fie și mai mari. Pentru cei care își doresc nu doar să trăiască mai mult, ci și să își păstreze mobilitatea și independența odată cu înaintarea în vârstă, combinația dintre cele două tipuri de exerciții ar putea fi una dintre cele mai eficiente strategii disponibile.