Câte minute de antrenament cu greutăți pe săptămână te pot ajuta să trăiești mai mult. Răspunsul oferit de un studiu desfășurat pe 147.000 de persoane

Rezultatele arată că nu este nevoie de ore întregi petrecute în sala de sport pentru a obține efecte semnificative. De fapt, după un anumit prag, beneficiile suplimentare par să se stabilizeze.

Intervalul de antrenament asociat cu cele mai mari beneficii

Analiza a fost realizată de cercetători de la Harvard T.H. Chan School of Public Health și a folosit informații provenite din trei dintre cele mai ample studii de sănătate desfășurate în Statele Unite, se arată în The British Journal of Sports Medicine.

Potrivit concluziilor, persoanele care au efectuat între 90 și 119 minute de antrenament de forță pe săptămână au prezentat un risc cu 13% mai mic de deces din orice cauză comparativ cu cei care nu practicau acest tip de exerciții.

Mai mult, în acest interval au fost observate și alte avantaje importante. Participanții au avut un risc cu 19% mai redus de deces cauzat de afecțiuni cardiovasculare și un risc cu 27% mai mic de mortalitate asociată bolilor neurologice, inclusiv afecțiuni precum Alzheimer.

Un aspect interesant este că efectuarea a peste două ore de antrenament de forță pe săptămână nu a fost asociată cu reduceri suplimentare semnificative ale mortalității. Cu alte cuvinte, beneficiile au continuat să existe, dar nu au crescut proporțional cu timpul investit.

Acest rezultat sugerează că, atunci când vine vorba despre exercițiile de rezistență, mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine.

Combinația dintre forță și exerciții aerobice pare să ofere cele mai bune rezultate

Deși antrenamentele cu greutăți au fost asociate cu beneficii clare, cercetătorii au observat că cele mai bune rezultate au fost înregistrate în rândul persoanelor care au combinat exercițiile de forță cu activități aerobice regulate.