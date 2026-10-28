Un schelet rar de dinozaur s-a vândut cu 47,3 milioane de dolari. De ce contestă cercetătorii licitația

Licitația a durat 12 minute, iar prețul a depășit estimările

Scheletul lui „Jodi” a fost adjudecat marți, 27 octombrie 2026, după o confruntare de 12 minute între șase ofertanți. Aceștia au participat online și prin telefon, iar oferta câștigătoare a fost făcută telefonic, conform unui comunicat Sotheby’s.

Casa de licitații estimase inițial că fosila se va vinde pentru o sumă cuprinsă între 6 și 9 milioane de dolari. Prețul final, de 47,3 milioane de dolari, a transformat exemplarul în al doilea cel mai valoros dinozaur vândut la licitație, potrivit Sotheby’s. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică.

Cassandra Hatton, vicepreședintă și directoare la nivel mondial pentru departamentul de științe și istorie naturală al Sotheby’s, a mulțumit echipei implicate în excavarea și conservarea fosilei. Ea a subliniat că descoperirea, cercetarea și pregătirea scheletului au necesitat pasiune și expertiză și a descris rezultatul licitației drept o recunoaștere a muncii depuse.

Nanotyrannus a trăit în urmă cu aproximativ 67 de milioane de ani

Scheletul a fost descoperit în 2019 de Jodi Pierson, pe un teren privat pe care aceasta îl deține în formațiunea Hell Creek, din comitatul Garfield, statul american Montana, în apropierea localității Jordan. Exemplarul măsoară aproximativ 6 metri de la bot până la coadă și are circa 2,9 metri înălțime pe structura de susținere. Este alcătuit din aproximativ 191 de elemente osoase fosilizate.

Potrivit descrierii Sotheby’s, Nanotyrannus era un prădător rapid, specializat, care a trăit în aceeași perioadă cu Tyrannosaurus rex, la sfârșitul Cretacicului, în urmă cu aproximativ 67 de milioane de ani.

Mult timp, unii cercetători au susținut ipoteza că exemplarele atribuite acestui gen ar fi fost, de fapt, tineri de Tyrannosaurus rex. Potrivit casei de licitații, studiile au identificat peste 150 de diferențe morfologice între Nanotyrannus și ruda sa mult mai mare. Dimensiunea scheletului și gradul de dezvoltare a oaselor indică faptul că „Jodi” aparținea unui individ adult.

Exemplarul este deosebit de rar. Sotheby’s afirmă că în literatura științifică sunt cunoscute doar trei schelete substanțiale de Nanotyrannus, iar „Jodi” este primul care a ajuns pe piață după confirmarea genului, în toamna anului 2025.