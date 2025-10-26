Un ou de dinozaur perfect conservat, vechi de 70 de milioane de ani, a fost descoperit și ar putea conține un embrion

Cercetătorii au identificat un ou de dinozaur de aproximativ 70 de milioane de ani, remarcabil de bine păstrat, care ar putea conține material embrionar, potrivit analizelor inițiale.

Deși astfel de fosile apar periodic, un ou intact aparținând unui prădător este o raritate: coaja subțire, mai apropiată de cea a păsărilor, se degradează ușor în timp, ceea ce face ca astfel de descoperiri să fie excepționale și cu potențial științific major.

Ce au găsit cercetătorii

Ouăle au fost identificate la suprafața solului, în cadrul unei expediții în Cretacic târziu, iar în apropiere au fost zărite și alte fragmente, semn că ar fi vorba de un cuib sau de un grup. Imaginile de la fața locului îl surprind pe coordonatorul echipei, paleontologul Federico Agnolín, în momentul în care observă forma caracteristică ieșind din praf.

Analizele preliminare indică o afinitate cu genul Bonapartenykus, un mic teropod carnivor care a trăit în ultimele milioane de ani ale erei dinozaurilor. Identificarea rămâne provizorie până la investigații suplimentare, dar morfologia oului, contextul geologic și comparațiile cu depuneri similare susțin această ipoteză de lucru.

De ce descoperirea este atât de rară

Paleontologul Gonzalo Muñoz atrage atenția că ouăle de prădători sunt de două ori „penalizate” de istorie: carnivorele erau mai puține decât erbivorele, iar coaja lor subțire supraviețuiește mai greu. În consecință, colecțiile muzeale abundă în ouă de ierbivore, dar puține exemplare bune de carnivore au ajuns până la noi.

Un ou bine conservat deschide însă o fereastră unică spre biologia dezvoltării la teropozi. Dacă în interior se păstrează urme de embrion, tomografiile de înaltă rezoluție pot arăta poziția fătului, structura oaselor timpurii și ritmurile de mineralizare ale cojii, oferind indicii despre cât dura incubația și cum evolua puiul înainte de eclozare, notează El Pais.

Ce urmează pentru specimen

Echipa va transfera oul într-un laborator specializat pentru scanări nedistructive (micro-CT) și pentru o curățare minuțioasă sub microscop. Scopul este dublu: confirmarea prezenței materialului embrionar și extragerea de date despre microstructura cojii, care pot fi comparate cu ouă de păsări moderne.

Contextul sitului sugerează că zona a fost cândva un loc de cuibărit: alături de ou au fost găsite dinți de mamifer și vertebre de șarpe, indicii ale unui ecosistem complex. Dacă analiza confirmă ipotezele, am putea vorbi despre una dintre cele mai importante descoperiri paleontologice din America de Sud din ultimii ani.