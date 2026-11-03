Un pat imaginat cu ChatGPT a fost construit de designeri români. Cum arată piesa de mobilier creată după un concept AI

Cum a fost proiectat patul cu ajutorul ChatGPT

Angelica Cornea a folosit ChatGPT pentru a contura aspectul patului pe care și-l dorea pentru noua locuință. Prin instrucțiuni detaliate, a descris formele, proporțiile, materialele și culorile care ar fi trebuit să definească piesa. A rafinat conceptul până când a obținut o variantă care corespundea viziunii sale.

Creatoarea de conținut își dorea un obiect cu un aspect aparte, care să devină elementul central al dormitorului. Formele rotunjite și senzația de confort au fost printre principalele cerințe transmise chatbotului, alături de alegerea unei nuanțe calde.

„Căutam ceva cu totul special pentru noul meu dormitor, o piesă statement, dar nimic din ce vedeam în showroom-uri nu se potrivea cu viziunea mea. Așa că am decis să îmi folosesc imaginația împreună cu Chat GPT”, a explicat Angelica Cornea.

Aceasta a povestit că a descris formele și atmosfera pe care voia să le obțină, iar imaginea generată a devenit punctul de plecare pentru proiectul final. Următoarea provocare a fost găsirea unei echipe capabile să transforme conceptul într-un obiect care să poată fi folosit zilnic.

Cum arată piesa de mobilier realizată de Naline Mobile

Patul are un design neconvențional, cu linii organice, curbe ample și tapițerie cu textură de tip bouclé, într-o nuanță de muștar. Aspectul masiv al structurii este echilibrat de un sistem de iluminare LED montat la bază, care creează impresia că mobilierul plutește deasupra podelei.

Designul a fost gândit pentru un dormitor minimalist, în care patul să atragă atenția fără să fie nevoie de alte elemente decorative dominante. Formele fluide și materialul texturat îi dau un aspect diferit de cel al modelelor obișnuite disponibile în showroom-uri.

Dincolo de aspect, piesa trebuia să respecte cerințele unui mobilier destinat utilizării zilnice. Echipa Naline Mobile a preluat conceptul digital și l-a adaptat pentru producție, astfel încât proporțiile și curburile să poată fi realizate cu materialele disponibile, fără să fie afectate stabilitatea și confortul.