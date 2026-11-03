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Inteligență Artificială

Un pat imaginat cu ChatGPT a fost construit de designeri români. Cum arată piesa de mobilier creată după un concept AI

Un pat imaginat cu ChatGPT a fost construit de designeri români. Cum arată piesa de mobilier creată după un concept AI
Un pat imaginat cu ChatGPT a fost construit de designeri români
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Un concept de mobilier generat cu ajutorul ChatGPT a fost transformat într-un obiect real, realizat de o echipă de designeri și specialiști în producția de mobilă din România. Proiectul a pornit de la ideea Angelicăi Cornea, creatoare de conținut pasionată de design interior, care nu a găsit în magazine patul potrivit pentru noul său dormitor și a decis să îl proiecteze cu ajutorul inteligenței artificiale.

Piesa a fost realizată de echipa Naline Mobile, care a adaptat propunerea digitală la cerințele de construcție și utilizare ale unui pat. Rezultatul poate fi văzut în showroom-ul companiei din București, unde vizitatorii pot examina materialele și pot testa confortul mobilierului.

Cum a fost proiectat patul cu ajutorul ChatGPT

Angelica Cornea a folosit ChatGPT pentru a contura aspectul patului pe care și-l dorea pentru noua locuință. Prin instrucțiuni detaliate, a descris formele, proporțiile, materialele și culorile care ar fi trebuit să definească piesa. A rafinat conceptul până când a obținut o variantă care corespundea viziunii sale.

Creatoarea de conținut își dorea un obiect cu un aspect aparte, care să devină elementul central al dormitorului. Formele rotunjite și senzația de confort au fost printre principalele cerințe transmise chatbotului, alături de alegerea unei nuanțe calde.

„Căutam ceva cu totul special pentru noul meu dormitor, o piesă statement, dar nimic din ce vedeam în showroom-uri nu se potrivea cu viziunea mea. Așa că am decis să îmi folosesc imaginația împreună cu Chat GPT”, a explicat Angelica Cornea.

Aceasta a povestit că a descris formele și atmosfera pe care voia să le obțină, iar imaginea generată a devenit punctul de plecare pentru proiectul final. Următoarea provocare a fost găsirea unei echipe capabile să transforme conceptul într-un obiect care să poată fi folosit zilnic.

Un pat imaginat cu ChatGPT a fost construit de designeri români

Un pat imaginat cu ChatGPT a fost construit de designeri români / Imaginea reală

Cum arată piesa de mobilier realizată de Naline Mobile

Patul are un design neconvențional, cu linii organice, curbe ample și tapițerie cu textură de tip bouclé, într-o nuanță de muștar. Aspectul masiv al structurii este echilibrat de un sistem de iluminare LED montat la bază, care creează impresia că mobilierul plutește deasupra podelei.

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Designul a fost gândit pentru un dormitor minimalist, în care patul să atragă atenția fără să fie nevoie de alte elemente decorative dominante. Formele fluide și materialul texturat îi dau un aspect diferit de cel al modelelor obișnuite disponibile în showroom-uri.

Dincolo de aspect, piesa trebuia să respecte cerințele unui mobilier destinat utilizării zilnice. Echipa Naline Mobile a preluat conceptul digital și l-a adaptat pentru producție, astfel încât proporțiile și curburile să poată fi realizate cu materialele disponibile, fără să fie afectate stabilitatea și confortul.

De ce a fost dificil să fie transformat conceptul AI într-un pat real

O imagine generată de inteligența artificială nu oferă automat și soluțiile tehnice necesare pentru construirea unui obiect. În cazul acestui proiect, producătorul a trebuit să găsească o modalitate de a păstra formele propuse de ChatGPT, dar să le integreze într-o structură solidă.

Potrivit Nadejdei Rusu, reprezentanta Naline Mobile, echipa a folosit lemn și burete de înaltă densitate pentru realizarea structurii. O atenție deosebită a fost acordată curburilor, unghiurilor și modului în care materialul se așază pe formele mobilierului. Sistemul de iluminare de la bază a trebuit, la rândul său, integrat astfel încât să susțină efectul vizual urmărit.

„Inteligența artificială nu ține mereu cont de legile fizicii sau de constrângerile materialelor, așa că rolul nostru a fost să păstrăm intactă acea estetică fluidă, aproape ireală, dar să o ancorăm într-o structură solidă din lemn și burete de înaltă densitate”, a declarat Nadejda Rusu.

Reprezentanta companiei consideră că proiectul arată cum instrumentele AI pot deveni un punct de plecare pentru creații care necesită în continuare experiență și intervenție umană. Tehnologia a ajutat la conturarea ideii, însă realizarea propriu-zisă a presupus adaptări și soluții tehnice care țin de competența producătorului.

Piesa de mobilier realizată pentru Angelica Cornea este expusă în showroom-ul Naline Mobile din București, de pe Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6–8. Cei interesați de design interior pot vedea de aproape tapițeria, detaliile de execuție și sistemul de iluminare, dar pot testa și confortul patului.

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