Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 11:03
de Badea Violeta

Cele mai profitabile ore pentru Uber și Bolt. Când merită cu adevărat să ieși pe traseu

UTILE
Cele mai profitabile ore pentru Uber și Bolt. Când merită cu adevărat să ieși pe traseu
Orele de aur pentru soferii Uber si Bolt. Sursa foto: Profimedia

Pentru șoferii Uber și Bolt, timpul petrecut la volan poate face diferența între o zi obositoare și una cu câștiguri consistente. Alegerea momentului potrivit pentru a ieși pe traseu poate influența semnificativ venitul zilnic, având în vedere fluxul pasagerilor și tarifele dinamice. Descoperă care sunt orele în care merită cu adevărat să conduci pentru a obține profit maxim.

Care sunt intervalele orare cu cea mai mare cerere de curse

În general, dimineața devreme, între orele 6:00 și 9:00, orașele mari înregistrează un trafic crescut de persoane care se îndreaptă către locurile de muncă sau școli.

Această perioadă oferă oportunități consistente pentru șoferi, iar cursele sunt mai scurte și mai frecvente. De asemenea, după-amiaza, între 16:00 și 19:00, traficul intens revine, cu un număr mare de pasageri care se întorc acasă sau participă la activități extrașcolare.

Vezi și:
Șoferii de Uber și Bolt din România, decizie radicală peste noapte. Ce s-a întâmplat după controalele și sancțiunile ANAF pe zona de ridesharing
Câte ore trebuie să muncești pe zi la Uber ca să faci 7.000 de lei pe lună. Calcul real al veniturilor

În aceste intervale, cererea ridicată poate duce la tarife dinamice și bonusuri suplimentare, ceea ce înseamnă mai mulți bani pentru fiecare cursă efectuată.

Cum influențează weekendurile și evenimentele locale câștigurile

Sâmbetele și duminicile reprezintă momente profitabile pentru șoferii Uber și Bolt, mai ales în zonele cu activități recreative sau restaurante populare.

Seriile de concerte, evenimente sportive sau festivaluri majore generează un flux suplimentar de pasageri, crescând tarifele dinamice și reducând perioadele fără curse.

În plus, nopțile de vineri și sâmbătă sunt deosebit de profitabile, deoarece mulți oameni optează pentru transportul cu aplicațiile de ridesharing după petreceri sau ieșiri în oraș, în timp ce alternativele precum taxiurile tradiționale sunt mai puțin disponibile sau mai scumpe.

Ce strategii ajută la maximizarea profitului pe traseu

Maximizarea câștigurilor nu depinde doar de orele de vârf, ci și de gestionarea inteligentă a timpului și rutelor. Șoferii profită cel mai mult dacă planifică cursele în funcție de zonele cu densitate mare de pasageri și evită perioadele de trafic redus, când șansele de a găsi clienți scad.

În plus, monitorizarea tarifului din aplicații, acceptarea comenzilor lungi în perioadele de cerere intensă și optimizarea traseului între curse contribuie la un venit mai consistent.

În final, combinarea orelor strategice cu o abordare atentă a rutei și a tarifelor dinamice face ca șoferii Uber și Bolt să își maximizeze profitul fără a crește considerabil timpul petrecut la volan.

Prin respectarea acestor recomandări și planificarea inteligentă a programului, șoferii pot transforma zilele obișnuite de muncă în momente cu câștiguri semnificative, profitând la maxim de oportunitățile oferite de platformele de ridesharing.

Alegerea orelor potrivite și adaptarea strategiei la cererea locală reprezintă cheia succesului în acest domeniu, maximizând câștigurile și eficiența fiecărei curse.

Avertizare meteo de vânt puternic. Vor fi rafale de peste 120 km/h, harta zonelor afectate
Recomandări
Un nou cutremur în România. Zona în care a fost înregistrat seismul de joi
Un nou cutremur în România. Zona în care a fost înregistrat seismul de joi
Doi tineri de 19 şi 20 de ani, găsiţi morţi într-o maşină, în Harghita. Bianka şi Toni au dispărut în urmă cu câteva zile, obiectul observat de anchetatori în autoturism
Doi tineri de 19 şi 20 de ani, găsiţi morţi într-o maşină, în Harghita. Bianka şi Toni au dispărut în urmă cu câteva zile, obiectul observat de anchetatori în autoturism
Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion s-a prăbușit într-o pădure, pilotul a murit
Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion s-a prăbușit într-o pădure, pilotul a murit
Mai multe licee cu predare în limba română se închid în regiunea Cernăuți. Comunitatea românească din Ucraina se revoltă
Mai multe licee cu predare în limba română se închid în regiunea Cernăuți. Comunitatea românească din Ucraina se revoltă
YouTube introduce o opțiune pentru limitarea vizionării Shorts: Cum funcționează?
YouTube introduce o opțiune pentru limitarea vizionării Shorts: Cum funcționează?
Cărțile electronice de identitate, blocate de lipsa infrastructurii: România are nevoie de zeci de mii de cititoare pentru funcționarea completă
Cărțile electronice de identitate, blocate de lipsa infrastructurii: România are nevoie de zeci de mii de cititoare pentru funcționarea completă
Cum arată apartamentele în care au fost mutaţi locatarii blocului din Rahova. „Această mobilizare arată că Bucureștiul nu este doar un oraș”
Cum arată apartamentele în care au fost mutaţi locatarii blocului din Rahova. „Această mobilizare arată că Bucureștiul nu este doar un oraș”
REVIEW Filmul SF „Tron: Ares”, o experienţă vizuală şi sonoră care merită ecranul mare, dar nu reuşeşte să iasă din clișee
RECENZIE
REVIEW Filmul SF „Tron: Ares”, o experienţă vizuală şi sonoră care merită ecranul mare, dar nu reuşeşte să iasă din clișee
Revista presei
Adevarul
Cum s-a umplut România de mașini străine în anii ’90. Primii samsari au acoperit golul lăsat de era Ceaușescu
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cătălin Măruţă, prins cu minciuna? Ce a răspuns când a fost întrebat de salariul primit de la Pro TV: „Să depăşim momentul”
Playtech Știri
Zodiile care primesc un semn divin joi, 23 octombrie. Au parte de o protecţie specială
Playtech Știri
Rotiri gratuite sau re-spins: care sunt diferențele?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...