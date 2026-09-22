Un nou rival pentru magazinele de proximitate. Froo a trecut de 230 de unități și intră într-un alt mare oraș

„Tocmai am deschis primul nostru magazin Froo România în Sibiu, acesta devenind cel de-al 7-lea oraș românesc în care conceptul nostru de proximitate (convenience) este acum prezent”, a transmis compania, potrivit Economica.net.

Reprezentanții Żabka spun că fiecare oraș nou reprezintă un pas în dezvoltarea internațională a grupului și în strategia de extindere a conceptului de proximitate.

În Sibiu, modelul combină cumpărăturile rapide de zi cu zi cu zona de bistro, orientată către clienții care vor să cumpere mâncare sau băuturi pentru consum imediat.

„În Sibiu, Froo îmbină cumpărăturile zilnice rapide și confortabile cu o ofertă proaspătă de bistro – oferind soluții concepute în jurul nevoilor persoanelor aflate în mișcare”, mai spune compania.

De la cinci magazine, la peste 230

Ritmul de dezvoltare arată cât de importantă a devenit România pentru grupul polonez. Primele cinci magazine Froo au fost lansate în București în iunie 2024, iar la sfârșitul aceluiași an rețeaua ajunsese deja la 60 de unități. În februarie 2026, Żabka anunța deschiderea magazinului cu numărul 200.

În această vară, Froo depășise 230 de magazine și era prezent în București, Constanța, Pitești, Brașov, Craiova și Ploiești. Odată cu intrarea în Sibiu, lista ajunge la șapte orașe.

Conceptul este asemănător celui dezvoltat de Żabka în Polonia: magazine relativ mici, amplasate în zone cu trafic, în care clienții găsesc atât produse alimentare și articole pentru cumpărăturile cotidiene, cât și cafea, gustări sau mâncare gata de consum.

Żabka are o rețea uriașă în Polonia

În spatele Froo se află unul dintre cei mai importanți operatori de convenience din Europa Centrală și de Est. Potrivit Economica.net, Żabka Group administrează peste 12.800 de magazine în Polonia.

Compania experimentează acolo și formate care merg mult mai departe decât magazinul clasic de cartier. Un exemplu este Żabka Nano, conceptul de magazin autonom, fără personal și cu funcționare non-stop.