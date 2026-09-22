Un nou rival pentru magazinele de proximitate. Froo a trecut de 230 de unități și intră într-un alt mare oraș
Piața magazinelor de proximitate din România devine tot mai aglomerată, iar polonezii de la Żabka continuă expansiunea accelerată a rețelei Froo. După ce a trecut de pragul de 230 de magazine în numai doi ani de la intrarea pe piața locală, retailerul a deschis prima unitate din Sibiu, oraș care devine astfel al șaptelea din România în care este prezent conceptul Froo.
Froo ajunge pentru prima dată la Sibiu
Żabka a anunțat deschiderea primului magazin Froo din Sibiu, continuând strategia prin care rețeaua încearcă să se extindă dincolo de București și să câștige teren în marile orașe.
„Tocmai am deschis primul nostru magazin Froo România în Sibiu, acesta devenind cel de-al 7-lea oraș românesc în care conceptul nostru de proximitate (convenience) este acum prezent”, a transmis compania, potrivit Economica.net.
Reprezentanții Żabka spun că fiecare oraș nou reprezintă un pas în dezvoltarea internațională a grupului și în strategia de extindere a conceptului de proximitate.
În Sibiu, modelul combină cumpărăturile rapide de zi cu zi cu zona de bistro, orientată către clienții care vor să cumpere mâncare sau băuturi pentru consum imediat.
„În Sibiu, Froo îmbină cumpărăturile zilnice rapide și confortabile cu o ofertă proaspătă de bistro – oferind soluții concepute în jurul nevoilor persoanelor aflate în mișcare”, mai spune compania.
De la cinci magazine, la peste 230
Ritmul de dezvoltare arată cât de importantă a devenit România pentru grupul polonez. Primele cinci magazine Froo au fost lansate în București în iunie 2024, iar la sfârșitul aceluiași an rețeaua ajunsese deja la 60 de unități. În februarie 2026, Żabka anunța deschiderea magazinului cu numărul 200.
În această vară, Froo depășise 230 de magazine și era prezent în București, Constanța, Pitești, Brașov, Craiova și Ploiești. Odată cu intrarea în Sibiu, lista ajunge la șapte orașe.
Conceptul este asemănător celui dezvoltat de Żabka în Polonia: magazine relativ mici, amplasate în zone cu trafic, în care clienții găsesc atât produse alimentare și articole pentru cumpărăturile cotidiene, cât și cafea, gustări sau mâncare gata de consum.
Żabka are o rețea uriașă în Polonia
În spatele Froo se află unul dintre cei mai importanți operatori de convenience din Europa Centrală și de Est. Potrivit Economica.net, Żabka Group administrează peste 12.800 de magazine în Polonia.
Compania experimentează acolo și formate care merg mult mai departe decât magazinul clasic de cartier. Un exemplu este Żabka Nano, conceptul de magazin autonom, fără personal și cu funcționare non-stop.
Clienții pot intra folosind aplicația Żappka sau un card bancar și își pot face cumpărăturile dintr-o ofertă de sute de produse. Rețeaua acestui format a ajuns la aproximativ 50 de unități, potrivit Economica.net, fiind testată inclusiv într-un aeroport.
Deocamdată nu există un anunț că formatul autonom Nano va fi adus și în România.
Froo a testat și primul „magazin pe roți”
Expansiunea din România nu s-a limitat la magazinele clasice. În iulie 2026, Froo a testat la București primul său food truck, amplasat în Piața George Enescu și deschis până pe 20 iulie.
Compania explica atunci, pentru Economica.net, că vede food truck-ul ca pe „o extindere mobilă a conceptului de proximitate Froo”, prin care produsele pot ajunge în zone aflate în afara rețelei obișnuite de magazine. Proiectul a fost gândit ca un test, iar eventualele noi unități mobile depind de rezultatele evaluării acestuia.
Froo își caută locul pe o piață foarte competitivă
Deschiderea de la Sibiu confirmă că strategia Żabka nu se mai concentrează exclusiv pe Capitală. Grupul spune chiar că România reprezintă prima sa piață internațională dezvoltată sub marca Froo, iar formatul a fost adaptat obiceiurilor și așteptărilor consumatorilor români.
În numai doi ani, Froo a trecut astfel de la câteva magazine pilot la o rețea de peste 230 de unități. Intrarea în Sibiu adaugă un nou oraș pe hartă și pune rețeaua într-o poziție tot mai vizibilă pe segmentul magazinelor de proximitate, unde concurează pentru același tip de client: cel care vrea să facă rapid cumpărături aproape de casă, de serviciu sau în drum spre următoarea destinație.